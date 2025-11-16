एक्सप्लोरर
एक महीने तक रोज भिंडी और नींबू का पानी पीने से क्या होगा? जानें 6 हैरान करने वाले फायदे
भिंडी के बीजों में मौजूद पॉलीफेनॉल्स और फ्लेवोनॉयड्स शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और ब्लड में लैक्टिक एसिड को कम करते हैं. 2015 हुई एक रिसर्च के अनुसार इससे एंड्यूरेंस बेहतर होती है.
भिंडी को आप भी अक्सर सब्जी के रूप में ही देखते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे आप पानी में भिगोकर पी सकते हैं. दरअसल अगर भिंडी को पानी में भिगोकर पिया जाता है तो इसके पोड्स में मौजूद म्यूसिलेज कई ऐसे फायदे पहुंचाता है जिनके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं. दरअसल नींबू के साथ मिलकर यह मिश्रण एंटीऑक्सीडेंट सूजन-रोधी और शुगर कंट्रोल जैसे कई असर दिखाता है. वहीं लगातार 1 महीने तक नींबू और भिंडी का पानी पीने से शरीर में कई फायदे आपको महसूस हो सकते हैं. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि नींबू और भिंडी का पानी पीने से आपके शरीर को क्या-क्या फायदे होते हैं.
Published at : 16 Nov 2025 08:03 AM (IST)
