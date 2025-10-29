हाई ब्लड प्रेशर की वजह से होती हैं दिल से जुड़ी ये 7 बीमारियां, गलती से भी न करें इग्नोर

हाई ब्लड प्रेशर की वजह से कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो सकता है. लगातार हाई बीपी से दिल की धमनियों की दीवारें मोटी और सख्त हो जाती है. इनमें फैट और कोलेस्ट्रॉल का जमाव यानी प्लाक बनने लगता है, जिससे ब्लड फ्लो कम हो जाता है. इसके लक्षणों में दर्द, सांस लेने में तकलीफ और थकान जैसे दिखते होने लगती है. वहीं समय रहते ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखकर इस बीमारी से बचा जा सकता है.