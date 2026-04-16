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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थWeight Loss Tips: क्रैश डाइट नहीं, बैलेंस्ड लाइफस्टाइल से घटेगा वजन, चेन्नई की इंफ्लुएंसर ने बताया फिटनेस सीक्रेट

Weight Loss Tips: क्रैश डाइट नहीं, बैलेंस्ड लाइफस्टाइल से घटेगा वजन, चेन्नई की इंफ्लुएंसर ने बताया फिटनेस सीक्रेट

इनफ्लुएंसर ने अपनी वेट लॉस जर्नी शेयर करते हुए बताया कि यह किसी शॉर्टकट का नतीजा नहीं, बल्कि रोजमर्रा की आदतों से जुड़े छोटे-छोटे सुधार से संभव हो पाया है

By : कविता गाडरी  | Updated at : 16 Apr 2026 12:27 PM (IST)
इनफ्लुएंसर ने अपनी वेट लॉस जर्नी शेयर करते हुए बताया कि यह किसी शॉर्टकट का नतीजा नहीं, बल्कि रोजमर्रा की आदतों से जुड़े छोटे-छोटे सुधार से संभव हो पाया है

Weight Loss Tips: आज के समय में वजन बढ़ता वजन और उससे जुड़ी समस्या आम हो गई है. ऐसे में जब कोई बिना क्रैश डाइट के फिटनेस हासिल करता है, तो उसकी कहानी लोगों को प्रेरित करती है. चेन्नई की एक इनफ्लुएंसर मां ने भी कुछ ऐसा ही कर दिखाया है. उन्होंने सख्त डाइट की बजाय संतुलित लाइफस्टाइल अपनाकर अपना वजन 82 किलो से 60 किलो कर लिया है.

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इनफ्लुएंसर ने अपनी वेट लॉस जर्नी शेयर करते हुए बताया कि यह किसी शॉर्टकट का नतीजा नहीं, बल्कि रोजमर्रा की आदतों से जुड़े छोटे-छोटे सुधार से संभव हो पाया है. उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल में कुछ अहम बदलाव किए, जिसकी वजह से उन्हें बेहतर रिजल्ट मिला.
इनफ्लुएंसर ने अपनी वेट लॉस जर्नी शेयर करते हुए बताया कि यह किसी शॉर्टकट का नतीजा नहीं, बल्कि रोजमर्रा की आदतों से जुड़े छोटे-छोटे सुधार से संभव हो पाया है. उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल में कुछ अहम बदलाव किए, जिसकी वजह से उन्हें बेहतर रिजल्ट मिला.
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इन्फ्लुएंसर बताती है कि वह अपनी डाइट में प्रोटीन को प्राथमिकता देती है. उनके अनुसार प्रोटीन लेने से न सिर्फ भूख कंट्रोल रहती है, बल्कि शरीर में एनर्जी भी बनी रहती है. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि हर व्यक्ति की जरूरत अलग होती है. इसलिए डाइट में बदलाव से पहले एक्सपर्ट की सलाह लेना जरूरी है.
इन्फ्लुएंसर बताती है कि वह अपनी डाइट में प्रोटीन को प्राथमिकता देती है. उनके अनुसार प्रोटीन लेने से न सिर्फ भूख कंट्रोल रहती है, बल्कि शरीर में एनर्जी भी बनी रहती है. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि हर व्यक्ति की जरूरत अलग होती है. इसलिए डाइट में बदलाव से पहले एक्सपर्ट की सलाह लेना जरूरी है.
Published at : 16 Apr 2026 12:27 PM (IST)
Tags :
Weight Loss Tips Balanced Lifestyle Weight Loss Crash Diet Side Effects Fitness Transformation Story

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