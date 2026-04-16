इन्फ्लुएंसर बताती है कि वह अपनी डाइट में प्रोटीन को प्राथमिकता देती है. उनके अनुसार प्रोटीन लेने से न सिर्फ भूख कंट्रोल रहती है, बल्कि शरीर में एनर्जी भी बनी रहती है. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि हर व्यक्ति की जरूरत अलग होती है. इसलिए डाइट में बदलाव से पहले एक्सपर्ट की सलाह लेना जरूरी है.