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Weight Loss Tips: क्रैश डाइट नहीं, बैलेंस्ड लाइफस्टाइल से घटेगा वजन, चेन्नई की इंफ्लुएंसर ने बताया फिटनेस सीक्रेट
इनफ्लुएंसर ने अपनी वेट लॉस जर्नी शेयर करते हुए बताया कि यह किसी शॉर्टकट का नतीजा नहीं, बल्कि रोजमर्रा की आदतों से जुड़े छोटे-छोटे सुधार से संभव हो पाया है
Weight Loss Tips: आज के समय में वजन बढ़ता वजन और उससे जुड़ी समस्या आम हो गई है. ऐसे में जब कोई बिना क्रैश डाइट के फिटनेस हासिल करता है, तो उसकी कहानी लोगों को प्रेरित करती है. चेन्नई की एक इनफ्लुएंसर मां ने भी कुछ ऐसा ही कर दिखाया है. उन्होंने सख्त डाइट की बजाय संतुलित लाइफस्टाइल अपनाकर अपना वजन 82 किलो से 60 किलो कर लिया है.
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Published at : 16 Apr 2026 12:27 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
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