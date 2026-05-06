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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थWatermelon Health Tips: क्या आप भी गलत तरीके से खा रहे तरबूज? रात में भूलकर भी न करें ये काम, जानें इसे खाने का सही समय

Watermelon Health Tips: क्या आप भी गलत तरीके से खा रहे तरबूज? रात में भूलकर भी न करें ये काम, जानें इसे खाने का सही समय

Watermelon Health Tips : . तेज धूप और गर्मी में तरबूज खाना किसी राहत से कम नहीं लगता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर इसे गलत तरीके से खाया जाए तो यही फायदेमंद फल आपके लिए परेशानी भी बन सकता है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 06 May 2026 07:42 AM (IST)
Watermelon Health Tips : . तेज धूप और गर्मी में तरबूज खाना किसी राहत से कम नहीं लगता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर इसे गलत तरीके से खाया जाए तो यही फायदेमंद फल आपके लिए परेशानी भी बन सकता है.

गर्मियों का मौसम आते ही सबसे पहले जो फल याद आता है, वह तरबूज है. ठंडा, मीठा और रस से भरपूर यह न सिर्फ प्यास बुझाता है बल्कि शरीर को ठंडक भी देता है. तेज धूप और गर्मी में तरबूज खाना किसी राहत से कम नहीं लगता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर इसे गलत तरीके से खाया जाए, तो यही फायदेमंद फल आपके लिए परेशानी भी बन सकता है. अक्सर लोग सोचते हैं कि तरबूज में पानी ज्यादा होता है, इसलिए इसे कभी भी और कितना भी खा सकते हैं. लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है. इसमें प्राकृतिक शुगर भी होती है, जो शरीर पर असर डाल सकती है. इसलिए इसे सही समय, सही मात्रा और सही तरीके से खाना बेहद जरूरी है.

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तरबूज सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं, बल्कि सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है. इसमें लाइकोपीन नाम का एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो दिल को स्वस्थ रखता है. यह कम कैलोरी वाला होता है, जिससे वजन कंट्रोल करने में मदद मिलती है. शरीर को हाइड्रेट रखता है और गर्मी से बचाता है.
तरबूज सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं, बल्कि सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है. इसमें लाइकोपीन नाम का एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो दिल को स्वस्थ रखता है. यह कम कैलोरी वाला होता है, जिससे वजन कंट्रोल करने में मदद मिलती है. शरीर को हाइड्रेट रखता है और गर्मी से बचाता है.
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तरबूज ज्यादा खाना नुकसानदायक हो सकता है. रोजाना लगभग 1 कप तरबूज पर्याप्त है. ज्यादा खाने से पेट फूलना (ब्लोटिंग) और शुगर लेवल बढ़ना जैसी समस्या हो सकती है. डायबिटीज के मरीजों को खास ध्यान रखना चाहिए.
तरबूज ज्यादा खाना नुकसानदायक हो सकता है. रोजाना लगभग 1 कप तरबूज पर्याप्त है. ज्यादा खाने से पेट फूलना (ब्लोटिंग) और शुगर लेवल बढ़ना जैसी समस्या हो सकती है. डायबिटीज के मरीजों को खास ध्यान रखना चाहिए.
Published at : 06 May 2026 07:42 AM (IST)
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