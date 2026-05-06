तरबूज सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं, बल्कि सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है. इसमें लाइकोपीन नाम का एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो दिल को स्वस्थ रखता है. यह कम कैलोरी वाला होता है, जिससे वजन कंट्रोल करने में मदद मिलती है. शरीर को हाइड्रेट रखता है और गर्मी से बचाता है.