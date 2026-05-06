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Watermelon Health Tips: क्या आप भी गलत तरीके से खा रहे तरबूज? रात में भूलकर भी न करें ये काम, जानें इसे खाने का सही समय
Watermelon Health Tips : . तेज धूप और गर्मी में तरबूज खाना किसी राहत से कम नहीं लगता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर इसे गलत तरीके से खाया जाए तो यही फायदेमंद फल आपके लिए परेशानी भी बन सकता है.
गर्मियों का मौसम आते ही सबसे पहले जो फल याद आता है, वह तरबूज है. ठंडा, मीठा और रस से भरपूर यह न सिर्फ प्यास बुझाता है बल्कि शरीर को ठंडक भी देता है. तेज धूप और गर्मी में तरबूज खाना किसी राहत से कम नहीं लगता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर इसे गलत तरीके से खाया जाए, तो यही फायदेमंद फल आपके लिए परेशानी भी बन सकता है. अक्सर लोग सोचते हैं कि तरबूज में पानी ज्यादा होता है, इसलिए इसे कभी भी और कितना भी खा सकते हैं. लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है. इसमें प्राकृतिक शुगर भी होती है, जो शरीर पर असर डाल सकती है. इसलिए इसे सही समय, सही मात्रा और सही तरीके से खाना बेहद जरूरी है.
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Published at : 06 May 2026 07:42 AM (IST)
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आचार्य पवन त्रिपाठीकोषाध्यक्ष , श्री सिद्धिविनायक मंदिर , मुंबई
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