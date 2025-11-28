Delhi-NCR के लोगों में हो सकती है इस विटामिन की कमी? दिक्कत होने से पहले जानें बचने का तरीका

दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के कारण सूरज की रोशनी ठीक से शरीर तक नहीं पहुंच पाती है जिससे लोगों में विटामिन डी की कमी तेज हो रही है. विटामिन डी एक जरूरी पोषक तत्व है जो हड्डियों को मजबूत रखने, इम्युनिटी बढ़ाने और कैल्शियम व फास्फोरस के अवशोषण में मदद करता है. इसका सबसे बड़ा सोर्स सूरज की रोशनी यानी धूप है.