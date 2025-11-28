एक्सप्लोरर
Delhi-NCR के लोगों में हो सकती है इस विटामिन की कमी? दिक्कत होने से पहले जानें बचने का तरीका
दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के कारण सूरज की रोशनी ठीक से शरीर तक नहीं पहुंच पाती है जिससे लोगों में विटामिन डी की कमी तेज हो रही है. विटामिन डी हड्डियों को मजबूत रखने में मदद करता है.
दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण और स्मॉग के बीच एक नई चिंता सामने आई है. दरअसल हवा में मौजूद धूल और धुएं के कारण सूरज की रोशनी शरीर तक ठीक से नहीं पहुंच पाती है. जिससे लोगों में एक जरूरी पोषक तत्व की कमी तेजी से देखी जा रही है. कई एक्सपर्ट इससे बचने के लिए इस मौसम में विटामिन सप्लीमेंट्स लेने की सलाह दे रहे हैं. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि दिल्ली एनसीआर के लोगों में किस विटामिन की कमी हो सकती है.
Published at : 28 Nov 2025 10:10 AM (IST)
