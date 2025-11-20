हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थViral Infection: देश में वायरल इंफेक्शन बढ़ा तो डॉक्टरों ने किया अलर्ट, डरा देगी ICMR की रिपोर्ट

Viral Infection: देश में वायरल इंफेक्शन बढ़ा तो डॉक्टरों ने किया अलर्ट, डरा देगी ICMR की रिपोर्ट

Rising Viral Infections: मौसम बदलते ही देशभर में वायरल केस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. चलिए आपको बताते हैं कि इससे बचने के लिए क्या-क्या करना चाहिए और डॉक्टर क्या सलाह दे रहे हैं.

By : सोनम  | Updated at : 20 Nov 2025 10:39 AM (IST)
Rising Viral Infections: मौसम बदलते ही देशभर में वायरल केस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. चलिए आपको बताते हैं कि इससे बचने के लिए क्या-क्या करना चाहिए और डॉक्टर क्या सलाह दे रहे हैं.

भारत में वायरल इंफेक्शन तेजी से बढ़ रहे हैं और ICMR की नई स्टडी ने इस चिंता को और बढ़ा दिया है. अब सर्दी-जुकाम से आगे बढ़कर डेंगू, चिकनगुनिया, डायरिया, हेपेटाइटिस जैसी बीमारियाँ भी हर मौसम में फैल रही हैं.

1/7
ICMR की रिपोर्ट के मुताबिक, देश में हर नौ में से एक व्यक्ति किसी न किसी संक्रमण से प्रभावित मिला. 4.5 लाख सैंपल में से 11.1 प्रतिशत में वायरस या रोगजनक मिले यह स्थिति बेहद गंभीर है.
ICMR की रिपोर्ट के मुताबिक, देश में हर नौ में से एक व्यक्ति किसी न किसी संक्रमण से प्रभावित मिला. 4.5 लाख सैंपल में से 11.1 प्रतिशत में वायरस या रोगजनक मिले यह स्थिति बेहद गंभीर है.
2/7
स्टडी में कई प्रमुख वायरस सामने आए जैसे ARI/SARI में इन्फ्लूएंजा A, तेज बुखार वाले मामलों में डेंगू, पीलिया में हेपेटाइटिस A, डायरिया में नोरोवायरस और दिमागी बुखार जैसे मामलों में HSV. यह दिखाता है कि वायरस कई लेवल पर सक्रिय हैं.
स्टडी में कई प्रमुख वायरस सामने आए जैसे ARI/SARI में इन्फ्लूएंजा A, तेज बुखार वाले मामलों में डेंगू, पीलिया में हेपेटाइटिस A, डायरिया में नोरोवायरस और दिमागी बुखार जैसे मामलों में HSV. यह दिखाता है कि वायरस कई लेवल पर सक्रिय हैं.
3/7
डॉक्टरों का कहना है कि यह बढ़ती संख्या सिर्फ हल्के बुखार का मामला नहीं है. बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर immunity वाले लोगों में ये संक्रमण गंभीर बीमारी का रूप ले रहे हैं और अस्पतालों पर अतिरिक्त दबाव बना रहे हैं.
डॉक्टरों का कहना है कि यह बढ़ती संख्या सिर्फ हल्के बुखार का मामला नहीं है. बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर immunity वाले लोगों में ये संक्रमण गंभीर बीमारी का रूप ले रहे हैं और अस्पतालों पर अतिरिक्त दबाव बना रहे हैं.
4/7
भीड़भाड़ और तेजी से बढ़ती जनसंख्या वायरस फैलने की सबसे बड़ी वजह है. शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ऑफिस और बाजार रोज लाखों लोगों को करीब लाते हैं, जिससे संक्रमण तेजी से फैलता है.
भीड़भाड़ और तेजी से बढ़ती जनसंख्या वायरस फैलने की सबसे बड़ी वजह है. शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ऑफिस और बाजार रोज लाखों लोगों को करीब लाते हैं, जिससे संक्रमण तेजी से फैलता है.
5/7
प्रदूषण भी असर डाल रहा है. खराब हवा फेफड़ों और इम्यून सिस्टम को कमजोर करती है, जिससे बार-बार खांसी, जुकाम और बुखार का खतरा बढ़ता है. मौसम में उतार-चढ़ाव और नमी मच्छरों और वायरस को तेजी से बढ़ने देती है.
प्रदूषण भी असर डाल रहा है. खराब हवा फेफड़ों और इम्यून सिस्टम को कमजोर करती है, जिससे बार-बार खांसी, जुकाम और बुखार का खतरा बढ़ता है. मौसम में उतार-चढ़ाव और नमी मच्छरों और वायरस को तेजी से बढ़ने देती है.
6/7
COVID-19 के बाद immunity में आए बदलाव भी कारणों में शामिल हैं. इसके अलावा गंदगी, कचरे का खराब प्रबंधन और दूषित पानी हेपेटाइटिस, नोरोवायरस और डायरिया जैसी बीमारियों को तेजी से फैलाते हैं.
COVID-19 के बाद immunity में आए बदलाव भी कारणों में शामिल हैं. इसके अलावा गंदगी, कचरे का खराब प्रबंधन और दूषित पानी हेपेटाइटिस, नोरोवायरस और डायरिया जैसी बीमारियों को तेजी से फैलाते हैं.
7/7
एक्सपर्ट के अनुसार रोजमर्रा की आदतें ही सबसे बड़ा बचाव हैं हाथ धोना, मास्क पहनना, साफ पानी पीना, मच्छरों से बचाव, घर में पानी जमा न होने देना, पौष्टिक खाना और पर्याप्त नींद. साथ ही फ्लू, और हेपेटाइटिस के टीके समय पर लगवाना बेहद जरूरी है.
एक्सपर्ट के अनुसार रोजमर्रा की आदतें ही सबसे बड़ा बचाव हैं हाथ धोना, मास्क पहनना, साफ पानी पीना, मच्छरों से बचाव, घर में पानी जमा न होने देना, पौष्टिक खाना और पर्याप्त नींद. साथ ही फ्लू, और हेपेटाइटिस के टीके समय पर लगवाना बेहद जरूरी है.
Published at : 20 Nov 2025 10:39 AM (IST)
Tags :
Viral Infection Viral Infection Cases Viral Fever India

हेल्थ फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
अल-फलाह यूनिवर्सिटी से पहले भी सामने आ चुका है आतंकी कनेक्शन, इंटेलिजेंस रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा
अल-फलाह यूनिवर्सिटी से पहले भी सामने आ चुका है आतंकी कनेक्शन, इंटेलिजेंस रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा
बिहार
नीतीश कुमार आज बनाएंगे सरकार, बिहार में 14 जनवरी के बाद होगा नए मंत्रीमंडल विस्तार
नीतीश कुमार आज बनाएंगे सरकार, बिहार में 14 जनवरी के बाद होगा नए मंत्रीमंडल विस्तार
विश्व
ट्रंप और मस्क के बीच खत्म हुई दूरी? व्हाइट हाउस में डिनर के बाद टेस्ला के मालिक ने क्यों कहा- 'Thank You'
ट्रंप और मस्क के बीच खत्म हुई दूरी? व्हाइट हाउस में डिनर के बाद टेस्ला के मालिक ने क्यों कहा- 'Thank You'
क्रिकेट
IPL Record: आईपीएल में सबसे ज्यादा शिकार करने वाले 5 विकेटकीपर कौन, पहले नंबर के खिलाड़ी ने किया है 201 डिसमिसल
आईपीएल में सबसे ज्यादा शिकार करने वाले 5 विकेटकीपर कौन, पहले नंबर के खिलाड़ी ने किया है 201 डिसमिसल
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Bihar New Govt: नई सरकार में कौन कौन बनेगा मंत्री...ये रही पूरी जानकारी! | Nitish Kumar | JDU | NDA
Bihar Politics: Nitish ही होंगे बिहार के अब भी सीएम! Chitra Tripathi | KBM | NDA | JDU | RJD |
Bihar New Govt: अब कोई संशय नहीं अबकी बार भी नीतीशे कुमार | Bihar Oath Ceremony | NDA
Al-Falah University का काला सच, जिसको सुनकर हैरान हो जाएंगे आप,अब तक का सबसे बड़ी साजिश का खुलासा?
BJP का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन, वरिष्ठ नेताओं से लेकर महिला चेहरे तक पर चर्चा ? देखिए |ABPLIVE

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
‘जातिवादी फिक्सिंग’ जब बिहार का मुकद्दर हो तो बदलाव की बयार कैसे बह पाएगी!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अल-फलाह यूनिवर्सिटी से पहले भी सामने आ चुका है आतंकी कनेक्शन, इंटेलिजेंस रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा
अल-फलाह यूनिवर्सिटी से पहले भी सामने आ चुका है आतंकी कनेक्शन, इंटेलिजेंस रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा
बिहार
नीतीश कुमार आज बनाएंगे सरकार, बिहार में 14 जनवरी के बाद होगा नए मंत्रीमंडल विस्तार
नीतीश कुमार आज बनाएंगे सरकार, बिहार में 14 जनवरी के बाद होगा नए मंत्रीमंडल विस्तार
विश्व
ट्रंप और मस्क के बीच खत्म हुई दूरी? व्हाइट हाउस में डिनर के बाद टेस्ला के मालिक ने क्यों कहा- 'Thank You'
ट्रंप और मस्क के बीच खत्म हुई दूरी? व्हाइट हाउस में डिनर के बाद टेस्ला के मालिक ने क्यों कहा- 'Thank You'
क्रिकेट
IPL Record: आईपीएल में सबसे ज्यादा शिकार करने वाले 5 विकेटकीपर कौन, पहले नंबर के खिलाड़ी ने किया है 201 डिसमिसल
आईपीएल में सबसे ज्यादा शिकार करने वाले 5 विकेटकीपर कौन, पहले नंबर के खिलाड़ी ने किया है 201 डिसमिसल
बॉलीवुड
De De Pyaar De 2 BO Day 6: ‘दे दे प्यार दे 2’ हिट हुई या फ्लॉप? 6 दिनों के कलेक्शन से जानें पूरी बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
‘दे दे प्यार दे 2’ हिट हुई या फ्लॉप? 6 दिनों के कलेक्शन से जानें पूरी बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
नौकरी
IB MTS Recruitment 2025: इंटेलिजेंस ब्यूरो में 362 पदों पर निकली भर्ती, 22 नवंबर से शुरू होंगे फॉर्म, कैसे करें आवेदन?
इंटेलिजेंस ब्यूरो में 362 पदों पर निकली भर्ती, 22 नवंबर से शुरू होंगे फॉर्म, कैसे करें आवेदन?
जनरल नॉलेज
E-Passport India: पुराने पासपोर्ट से कितना एडवांस होगा ई-पासपोर्ट? जानें इसकी खासियत
पुराने पासपोर्ट से कितना एडवांस होगा ई-पासपोर्ट? जानें इसकी खासियत
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
ENT LIVE
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Embed widget