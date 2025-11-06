एक्सप्लोरर
हर दिन हल्दी खाने से शरीर को मिलते हैं कमाल के ये 8 फायदे, जानें एक्सपर्ट्स क्या देते हैं राय?
हल्दी में मौजूद करक्यूमिन सूजन कम करने और दर्द से राहत देने में मदद करता है. यह शरीर में फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान को रोकता है और बुढ़ापे की प्रक्रिया को धीमा करता है.
भारतीय रसोई में हल्दी का इस्तेमाल सदियों से होता आ रहा है. दादी-नानी के नुस्खे में हल्दी का नाम हमेशा से ही ऊपर रह रहा है. चोट लगने पर, सर्दी-जुकाम में या फिर दूध में मिलाकर हल्दी हर घर की दवा मानी जाती है. इसकी सबसे बड़ी खासियत इसमें मौजूद करक्यूमिन नामक तत्व है जो इसे सुनहरा रंग देने के साथ-साथ जबरदस्त एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण भी प्रदान करता है. रोजाना थोड़ी मात्रा में हल्दी का सेवन शरीर, दिमाग, जोड़ो और पाचन के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि हर दिन हल्दी खाने से शरीर को कौन से आठ कमाल के फायदे मिलते हैं.
1/8
2/8
3/8
4/8
5/8
6/8
7/8
8/8
Published at : 06 Nov 2025 09:05 AM (IST)
हेल्थ
8 Photos
हर दिन हल्दी खाने से शरीर को मिलते हैं कमाल के ये 8 फायदे, जानें एक्सपर्ट्स क्या देते हैं राय?
हेल्थ
7 Photos
40 की उम्र पार करते ही महिला और पुरुष को कराने चाहिए ये टेस्ट, यहां देख लें अलग-अलग लिस्ट
हेल्थ
10 Photos
रोजाना लौंग चबाने से मिलते हैं ये 11 फायदे, जान लेंगे तो भूलकर भी नहीं करेंगे इग्नोर
हेल्थ
7 Photos
बच्चे को हद से ज्यादा पसीना आए तो न करें इग्नोर, ये छोटा सा लक्षण हो सकता है बड़ी बीमारी का संकेत
हेल्थ
5 Photos
सुबह की धूप से लेकर स्ट्रेस मैनेजमेंट तक, जानिए ब्रेस्ट कैंसर से बचाव के 5 आसान तरीके
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
राहुल गांधी ने जिसे बताया ब्राजीलियन मॉडल, वो निकली पिंकी? कांग्रेस के वोट चोरी के दावों पर बड़ा खुलासा
बिहार
बिहार चुनाव में मतदाताओं की शिकायत- डिजिटल पर्ची दिखाने के बावजूद नहीं करने दिया गया वोट
विश्व
पाकिस्तान को बहुत महंगी पड़ गई काबुल की चाय! इशाक डार का बड़ा खुलासा, कहा - 'गलती की वजह...'
स्पोर्ट्स
कैरारा ओवल में भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा मुकाबला आज? जमकर बरसेंगे रन या गेंदबाज करेंगे 'क्लीन बोल्ड', पढ़िए पिच रिपोर्ट
Advertisement
हेल्थ
8 Photos
हर दिन हल्दी खाने से शरीर को मिलते हैं कमाल के ये 8 फायदे, जानें एक्सपर्ट्स क्या देते हैं राय?
हेल्थ
7 Photos
40 की उम्र पार करते ही महिला और पुरुष को कराने चाहिए ये टेस्ट, यहां देख लें अलग-अलग लिस्ट
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion