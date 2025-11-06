हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हर दिन हल्दी खाने से शरीर को मिलते हैं कमाल के ये 8 फायदे, जानें एक्सपर्ट्स क्या देते हैं राय?

हर दिन हल्दी खाने से शरीर को मिलते हैं कमाल के ये 8 फायदे, जानें एक्सपर्ट्स क्या देते हैं राय?

हल्दी में मौजूद करक्यूमिन सूजन कम करने और दर्द से राहत देने में मदद करता है. यह शरीर में फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान को रोकता है और बुढ़ापे की प्रक्रिया को धीमा करता है.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 06 Nov 2025 09:05 AM (IST)
हल्दी में मौजूद करक्यूमिन सूजन कम करने और दर्द से राहत देने में मदद करता है. यह शरीर में फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान को रोकता है और बुढ़ापे की प्रक्रिया को धीमा करता है.

भारतीय रसोई में हल्दी का इस्तेमाल सदियों से होता आ रहा है. दादी-नानी के नुस्खे में हल्दी का नाम हमेशा से ही ऊपर रह रहा है. चोट लगने पर, सर्दी-जुकाम में या फिर दूध में मिलाकर हल्दी हर घर की दवा मानी जाती है. इसकी सबसे बड़ी खासियत इसमें मौजूद करक्यूमिन नामक तत्व है जो इसे सुनहरा रंग देने के साथ-साथ जबरदस्त एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण भी प्रदान करता है. रोजाना थोड़ी मात्रा में हल्दी का सेवन शरीर, दिमाग, जोड़ो और पाचन के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि हर दिन हल्दी खाने से शरीर को कौन से आठ कमाल के फायदे मिलते हैं.  

दरअसल हल्दी में मौजूद करक्यूमिन सूजन कम करने और दर्द से राहत देने में मदद करता है. यह शरीर में फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान को रोकता है और बुढ़ापे की प्रक्रिया को धीमा करता है.
दरअसल हल्दी में मौजूद करक्यूमिन सूजन कम करने और दर्द से राहत देने में मदद करता है. यह शरीर में फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान को रोकता है और बुढ़ापे की प्रक्रिया को धीमा करता है.
वहीं हल्दी में भरपूर एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो शरीर में मौजूद हानिकारक फ्री रेडिकल्स को खत्म करते हैं. इससे हार्ट की बीमारियों और कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा कम होता है और कोशिकाओं की उम्र भी बढ़ती है.
वहीं हल्दी में भरपूर एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो शरीर में मौजूद हानिकारक फ्री रेडिकल्स को खत्म करते हैं. इससे हार्ट की बीमारियों और कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा कम होता है और कोशिकाओं की उम्र भी बढ़ती है.
हल्दी में मौजूद तत्व कैंसर सेल्स के फैलाव को भी धीमा करते हैं. वहीं नियमित रूप से हल्दी खाने में शामिल करने से लंबे समय में कैंसर का खतरा कम किया जा सकता है.
हल्दी में मौजूद तत्व कैंसर सेल्स के फैलाव को भी धीमा करते हैं. वहीं नियमित रूप से हल्दी खाने में शामिल करने से लंबे समय में कैंसर का खतरा कम किया जा सकता है.
अगर पेट में जलन, गैस या ब्लोटिंग की समस्या रहती है तो भी हल्दी का सेवन फायदेमंद माना जाता है. यह पाचन तंत्र को शांत रखती है और आंतों की सूजन को काम करती है.
अगर पेट में जलन, गैस या ब्लोटिंग की समस्या रहती है तो भी हल्दी का सेवन फायदेमंद माना जाता है. यह पाचन तंत्र को शांत रखती है और आंतों की सूजन को काम करती है.
हल्दी लिवर को डिटॉक्स करने में भी मदद करती है. यह शरीर में जमा टॉक्सिन को बाहर निकालती है और लिवर की कार्य क्षमता को बढ़ाती है.
हल्दी लिवर को डिटॉक्स करने में भी मदद करती है. यह शरीर में जमा टॉक्सिन को बाहर निकालती है और लिवर की कार्य क्षमता को बढ़ाती है.
हल्दी का करक्यूमिन दिमाग में ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर को बढ़ाता है, जिससे याददाश्त और सीखने की क्षमता बेहतर होती है यह उम्र से जुड़ी दिमागी बीमारी से भी बचाव करता है.
हल्दी का करक्यूमिन दिमाग में ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर को बढ़ाता है, जिससे याददाश्त और सीखने की क्षमता बेहतर होती है यह उम्र से जुड़ी दिमागी बीमारी से भी बचाव करता है.
हल्दी में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो स्किन को अंदर से ग्लोइंग बनाते हैं. यह मुंहासे दाग धब्बों और टैनिंग को कम करने में भी मदद करती है.
हल्दी में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो स्किन को अंदर से ग्लोइंग बनाते हैं. यह मुंहासे दाग धब्बों और टैनिंग को कम करने में भी मदद करती है.
वहीं रोज एक चम्मच हल्दी खाने से इम्यून सिस्टम मजबूत होता है. यह सर्दी जुकाम और संक्रमणों से भी बचाव करती है. यही कारण है कि हल्दी वाला दूध भारतीय घरों में सर्दी के मौसम का सबसे फायदेमंद नुस्खा माना जाता है.
वहीं रोज एक चम्मच हल्दी खाने से इम्यून सिस्टम मजबूत होता है. यह सर्दी जुकाम और संक्रमणों से भी बचाव करती है. यही कारण है कि हल्दी वाला दूध भारतीय घरों में सर्दी के मौसम का सबसे फायदेमंद नुस्खा माना जाता है.
Published at : 06 Nov 2025 09:05 AM (IST)
