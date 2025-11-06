हर दिन हल्दी खाने से शरीर को मिलते हैं कमाल के ये 8 फायदे, जानें एक्सपर्ट्स क्या देते हैं राय?

वहीं रोज एक चम्मच हल्दी खाने से इम्यून सिस्टम मजबूत होता है. यह सर्दी जुकाम और संक्रमणों से भी बचाव करती है. यही कारण है कि हल्दी वाला दूध भारतीय घरों में सर्दी के मौसम का सबसे फायदेमंद नुस्खा माना जाता है.