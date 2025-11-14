हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

बिहार चुनाव रिजल्ट 2025

(Source:  ECI | ABP NEWS)
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थअब कॉफी में हल्दी का तड़का, जानिए टर्मरिक कॉफी को लेकर एक्सपर्ट्स के बताए 7 जबरदस्त फायदे

अब कॉफी में हल्दी का तड़का, जानिए टर्मरिक कॉफी को लेकर एक्सपर्ट्स के बताए 7 जबरदस्त फायदे

हल्दी में पाया जाने वाला करक्यूमिन शरीर में सूजन को कम करने में मदद करता है. कॉफी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट शरीर को डिटॉक्स करता हैं. ऐसे में टर्मरिक कॉफी शरीर में सूजन और थकान को घटाती है.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 14 Nov 2025 01:01 PM (IST)
हल्दी में पाया जाने वाला करक्यूमिन शरीर में सूजन को कम करने में मदद करता है. कॉफी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट शरीर को डिटॉक्स करता हैं. ऐसे में टर्मरिक कॉफी शरीर में सूजन और थकान को घटाती है.

कई लोगों को सुबह उठकर कॉफी पीने का शौक होता है. ऐसे लोगों के दिन की शुरुआत ही कॉफी के साथ होती है. हालांकि इसमें कैफीन की मात्रा ज्यादा होती है जिससे यह शरीर के लिए नुकसानदायक भी हो सकती है. ऐसे में अगर आप भी बिना कॉफी के दिन की शुरुआत नहीं कर सकते हैं तो अब इसमें एक हेल्दी ट्विस्ट हल्दी जोड़ने का समय आ गया है. दरअसल हल्दी और कॉफी दोनों सुपरफूड का मेल है जो डाइजेशन, हार्ट और स्किन हेल्थ के लिए फायदेमंद मानी जा रही है. आयुर्वेद में हल्दी को इसके एंटी इंफ्लेमेटरी गुण और हीलिंग प्रॉपर्टीज के लिए जाना जाता है. वहीं कॉफी में इसे मिलाने से आपको एनर्जी बूस्ट तो मिलेगा ही साथ ही हेल्थ के कई अन्य फायदे भी मिलेंगे. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि आप भी कॉफी में हल्दी का तड़का कैसे लगा सकते हैं और टर्मरिक कॉफी को लेकर एक्सपर्ट्स क्या फायदे बताते हैं.

1/6
हल्दी में पाया जाने वाला करक्यूमिन शरीर में सूजन को कम करने में मदद करता है. जबकि कॉफी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट शरीर को डिटॉक्स करने का काम करते हैं. दोनों के मिक्सर से बनने वाली टर्मरिक कॉफी शरीर में सूजन और थकान को घटाती है. वहीं इसके नियमित सेवन से मांसपेशियों के दर्द और जोड़ों की जकड़न से भी राहत मिलती है.
हल्दी में पाया जाने वाला करक्यूमिन शरीर में सूजन को कम करने में मदद करता है. जबकि कॉफी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट शरीर को डिटॉक्स करने का काम करते हैं. दोनों के मिक्सर से बनने वाली टर्मरिक कॉफी शरीर में सूजन और थकान को घटाती है. वहीं इसके नियमित सेवन से मांसपेशियों के दर्द और जोड़ों की जकड़न से भी राहत मिलती है.
2/6
करक्यूमिन के एंटीऑक्सीडेंट गुण हार्ट को कई बीमारियों से बचाते हैं. यह शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है और कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल रखता है. रिसर्च में सामने आया है कि हल्दी का नियमित सेवन धमनियों में प्लाक जमने से रोकता है, जिससे हार्ट अटैक या स्ट्रोक जैसी बीमारियों का खतरा भी घटता है.
करक्यूमिन के एंटीऑक्सीडेंट गुण हार्ट को कई बीमारियों से बचाते हैं. यह शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है और कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल रखता है. रिसर्च में सामने आया है कि हल्दी का नियमित सेवन धमनियों में प्लाक जमने से रोकता है, जिससे हार्ट अटैक या स्ट्रोक जैसी बीमारियों का खतरा भी घटता है.
3/6
अगर आप फैट कम करने की कोशिश में है तो टर्मरिक कॉफी आपकी हेल्दी डाइट में शामिल की जा सकती है. हल्दी शरीर के मेटाबॉलिज्म को एक्टिव करती है और फैट ब्रेकडाउन को तेज करती है. वहीं कॉफी की कैफीन एनर्जी लेवल बढ़ाकर कैलोरी बर्निंग को आसान बनाती है. ऐसे में सुबह की शुरुआत इस गोल्डन कॉफी से करने पर धीरे-धीरे वजन कम होने में मदद मिलती है.
अगर आप फैट कम करने की कोशिश में है तो टर्मरिक कॉफी आपकी हेल्दी डाइट में शामिल की जा सकती है. हल्दी शरीर के मेटाबॉलिज्म को एक्टिव करती है और फैट ब्रेकडाउन को तेज करती है. वहीं कॉफी की कैफीन एनर्जी लेवल बढ़ाकर कैलोरी बर्निंग को आसान बनाती है. ऐसे में सुबह की शुरुआत इस गोल्डन कॉफी से करने पर धीरे-धीरे वजन कम होने में मदद मिलती है.
4/6
कॉफी में मौजूद कैफीन मानसिक सतर्कता और एकाग्रता को बढ़ाती है. जबकि हल्दी का करक्यूमिन दिमाग की कोशिकाओं को डैमेज होने से बचाता है. इन दोनों का मेल ब्रेन फंक्शन को बेहतर करता है और अल्जाइमर या पार्किंसन जैसी बीमारियों से बचाव में मददगार हो सकता है.
कॉफी में मौजूद कैफीन मानसिक सतर्कता और एकाग्रता को बढ़ाती है. जबकि हल्दी का करक्यूमिन दिमाग की कोशिकाओं को डैमेज होने से बचाता है. इन दोनों का मेल ब्रेन फंक्शन को बेहतर करता है और अल्जाइमर या पार्किंसन जैसी बीमारियों से बचाव में मददगार हो सकता है.
5/6
हल्दी का सेवन शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, जबकि कॉफी में मौजूद क्लोरोजेनिक एसिड और कैफेस्टोल जैसे तत्व इम्यूनिटी को सपोर्ट करते हैं. टर्मरिक कॉफी में दोनों के गुण मिलकर शरीर को इंफेक्शन से लड़ने की क्षमता देते हैं.
हल्दी का सेवन शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, जबकि कॉफी में मौजूद क्लोरोजेनिक एसिड और कैफेस्टोल जैसे तत्व इम्यूनिटी को सपोर्ट करते हैं. टर्मरिक कॉफी में दोनों के गुण मिलकर शरीर को इंफेक्शन से लड़ने की क्षमता देते हैं.
6/6
हल्दी और कॉफी दोनों में एंटीऑक्सीडेंट्स की भरपूर मात्रा होती है जो फ्री रेडिकल से लड़ते हैं. यही फ्री रेडिकल स्किन, एजिंग का मुख्य कारण माने जाते हैं. टर्मरिक कॉफी का नियमित सेवन स्किन की नेचुरल चमक को भी बढ़ाता है और झुर्रियों को कम करता है.
हल्दी और कॉफी दोनों में एंटीऑक्सीडेंट्स की भरपूर मात्रा होती है जो फ्री रेडिकल से लड़ते हैं. यही फ्री रेडिकल स्किन, एजिंग का मुख्य कारण माने जाते हैं. टर्मरिक कॉफी का नियमित सेवन स्किन की नेचुरल चमक को भी बढ़ाता है और झुर्रियों को कम करता है.
Published at : 14 Nov 2025 01:01 PM (IST)
Tags :
Turmeric Coffee Haldi Coffee Coffee With Turmeric Curcumin Benefits

हेल्थ फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
बिहार चुनाव में जन सुराज का हाल बेहाल? चनपटिया से मनीष कश्यप भी काफी पीछे, BJP को बढ़त
बिहार चुनाव में जन सुराज का हाल बेहाल? चनपटिया से मनीष कश्यप भी काफी पीछे, BJP को बढ़त
क्रिकेट
IND vs SA Live Score: 120 पर पवेलियन लौटी साउथ अफ्रीका की आधी टीम, बुमराह ने किया जोरजी को आउट
Live: 120 पर पवेलियन लौटी साउथ अफ्रीका की आधी टीम, बुमराह ने किया जोरजी को आउट
इंडिया
Bihar Election Results: मुस्लिम बहुल सीटों का क्या है रिजल्ट? ये है ओवैसी की पतंग का हाल
Bihar Election Results: मुस्लिम बहुल सीटों का क्या है रिजल्ट? ये है ओवैसी की पतंग का हाल
इंडिया
'PK नहीं फेल हुई जनता', बिहार चुनाव में तगड़ी हार पर प्रशांत किशोर की पार्टी ने जारी किया बयान
'PK नहीं फेल हुई जनता', बिहार चुनाव में तगड़ी हार पर प्रशांत किशोर की पार्टी ने जारी किया बयान
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Bihar Election 2025 Result : नतीजे देख खुशी से झूम उठे Muslim ! । Tejashwi । Nitish । PM Modi
Bihar Election 2025 Result: बहुमत का आंकड़ा पार करते Jalebi खाने लगे Jitan Ram Manjhi । Nitish
Bihar Election 2025 Result: ताजा आंकड़ों के बाद बीजेपी दफ्तर में जश्न की तस्वीरें | NDA | Nitish
Bihar Election 2025 Result: बिहार में Congress के स्ट्राइक रेट ने चौंकाया । Nitish । JDU । RJD
Bihar Election 2025 Result: फ्रेंडली फाइट वाली 11 सीट में 9 पर एनडीए आगे । NDA । Mahagathbandhan

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
‘जातिवादी फिक्सिंग’ जब बिहार का मुकद्दर हो तो बदलाव की बयार कैसे बह पाएगी!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
बिहार चुनाव में जन सुराज का हाल बेहाल? चनपटिया से मनीष कश्यप भी काफी पीछे, BJP को बढ़त
बिहार चुनाव में जन सुराज का हाल बेहाल? चनपटिया से मनीष कश्यप भी काफी पीछे, BJP को बढ़त
क्रिकेट
IND vs SA Live Score: 120 पर पवेलियन लौटी साउथ अफ्रीका की आधी टीम, बुमराह ने किया जोरजी को आउट
Live: 120 पर पवेलियन लौटी साउथ अफ्रीका की आधी टीम, बुमराह ने किया जोरजी को आउट
इंडिया
Bihar Election Results: मुस्लिम बहुल सीटों का क्या है रिजल्ट? ये है ओवैसी की पतंग का हाल
Bihar Election Results: मुस्लिम बहुल सीटों का क्या है रिजल्ट? ये है ओवैसी की पतंग का हाल
इंडिया
'PK नहीं फेल हुई जनता', बिहार चुनाव में तगड़ी हार पर प्रशांत किशोर की पार्टी ने जारी किया बयान
'PK नहीं फेल हुई जनता', बिहार चुनाव में तगड़ी हार पर प्रशांत किशोर की पार्टी ने जारी किया बयान
बिजनेस
बिहार चुनाव के नतीजे के बीच आज सस्ता हुआ सोना, जानें 24 और 22 कैरेट गोल्ड की कितनी कम हुई कीमत?
बिहार चुनाव के नतीजे के बीच आज सस्ता हुआ सोना, जानें 24 और 22 कैरेट गोल्ड की कितनी कम हुई कीमत?
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
बॉलीवुड
पत्नी के कमेंट पर गोविंदा ने हाथ जोड़कर मांगी थी माफी, अब सुनीता आहूजा बोलीं- 'मैं कभी नहीं चाहती कि...'
गोविंदा ने हाथ जोड़कर मांगी थी माफी, अब सुनीता आहूजा बोलीं- 'मैं कभी नहीं चाहती कि...'
हेल्थ
Bihar Election Results Stress: बिहार चुनाव के नतीजों से लगा सदमा तो न हो परेशान, ये 8 टिप्स ठीक करेंगे दिमागी सेहत
बिहार चुनाव के नतीजों से लगा सदमा तो न हो परेशान, ये 8 टिप्स ठीक करेंगे दिमागी सेहत
ENT LIVE
कनु बहल इंटरव्यू: आगरा | बॉलीवुड का पतन, दक्षिण सिनेमा का उदय | कंटारा बॉक्स, दक्षिण बनाम बॉलीवुड
कनु बहल इंटरव्यू: आगरा | बॉलीवुड का पतन, दक्षिण सिनेमा का उदय | कंटारा बॉक्स, दक्षिण बनाम बॉलीवुड
ENT LIVE
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
ENT LIVE
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
Embed widget