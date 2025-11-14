एक्सप्लोरर
अब कॉफी में हल्दी का तड़का, जानिए टर्मरिक कॉफी को लेकर एक्सपर्ट्स के बताए 7 जबरदस्त फायदे
हल्दी में पाया जाने वाला करक्यूमिन शरीर में सूजन को कम करने में मदद करता है. कॉफी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट शरीर को डिटॉक्स करता हैं. ऐसे में टर्मरिक कॉफी शरीर में सूजन और थकान को घटाती है.
कई लोगों को सुबह उठकर कॉफी पीने का शौक होता है. ऐसे लोगों के दिन की शुरुआत ही कॉफी के साथ होती है. हालांकि इसमें कैफीन की मात्रा ज्यादा होती है जिससे यह शरीर के लिए नुकसानदायक भी हो सकती है. ऐसे में अगर आप भी बिना कॉफी के दिन की शुरुआत नहीं कर सकते हैं तो अब इसमें एक हेल्दी ट्विस्ट हल्दी जोड़ने का समय आ गया है. दरअसल हल्दी और कॉफी दोनों सुपरफूड का मेल है जो डाइजेशन, हार्ट और स्किन हेल्थ के लिए फायदेमंद मानी जा रही है. आयुर्वेद में हल्दी को इसके एंटी इंफ्लेमेटरी गुण और हीलिंग प्रॉपर्टीज के लिए जाना जाता है. वहीं कॉफी में इसे मिलाने से आपको एनर्जी बूस्ट तो मिलेगा ही साथ ही हेल्थ के कई अन्य फायदे भी मिलेंगे. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि आप भी कॉफी में हल्दी का तड़का कैसे लगा सकते हैं और टर्मरिक कॉफी को लेकर एक्सपर्ट्स क्या फायदे बताते हैं.
