अगर आप फैट कम करने की कोशिश में है तो टर्मरिक कॉफी आपकी हेल्दी डाइट में शामिल की जा सकती है. हल्दी शरीर के मेटाबॉलिज्म को एक्टिव करती है और फैट ब्रेकडाउन को तेज करती है. वहीं कॉफी की कैफीन एनर्जी लेवल बढ़ाकर कैलोरी बर्निंग को आसान बनाती है. ऐसे में सुबह की शुरुआत इस गोल्डन कॉफी से करने पर धीरे-धीरे वजन कम होने में मदद मिलती है.