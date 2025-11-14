खराब लाइफस्टाइल से बिगड़ रहा लिवर? रोजाना खाएं ये 5 फूड्स, जो नैचुरली करेंगे लिवर की सफाई

पालक, केला और अरुगुला जैसी हरी सब्जियां क्लोरोफिल से भरपूर होती है. यह सभी सब्जियां शरीर से मेटल्स और केमिकल्स को बाहर निकालने में मदद करती है. यह लिवर का बोझ भी कम करती है और डाइजेशन सुधरती है. नियमित रूप से इनका सेवन करने से लिवर बेहतर तरीके से काम करता है और डैमेज का खतरा भी कम होता है.