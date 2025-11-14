हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
खराब लाइफस्टाइल से बिगड़ रहा लिवर? रोजाना खाएं ये 5 फूड्स, जो नैचुरली करेंगे लिवर की सफाई

खराब लाइफस्टाइल से बिगड़ रहा लिवर? रोजाना खाएं ये 5 फूड्स, जो नैचुरली करेंगे लिवर की सफाई

ब्रोकली, फूलगोभी, पत्तागोभी और ब्रसेल्स स्प्राउट्स जैसी सब्जियां ग्लूकोसिनोलेट्स नामक तत्वों से भरपूर होती है जो लिवर के डिटॉक्स एंजाइम्स को एक्टिव करती है.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 14 Nov 2025 08:00 AM (IST)
ब्रोकली, फूलगोभी, पत्तागोभी और ब्रसेल्स स्प्राउट्स जैसी सब्जियां ग्लूकोसिनोलेट्स नामक तत्वों से भरपूर होती है जो लिवर के डिटॉक्स एंजाइम्स को एक्टिव करती है.

आजकल खराब खानपान, स्ट्रेस और शराब के सेवन की वजह से लोगों में लिवर से जुड़ी समस्याएं तेजी से बढ़ रही है. लिवर हमारे शरीर का एक जरूरी हिस्सा है जो टॉक्सिन्स को बाहर निकालने, एनर्जी स्टोर करने और डाइजेशन में मदद करने जैसे करीब 500 काम करता है. अगर लिवर का ध्यान न रखा जाए तो यह डैमेज हो सकता है. लेकिन अच्छी बात यह है कि कुछ फूड्स को रोज खाने से लिवर को नेचुरल तरीके से हेल्दी रखा जा सकता है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं, ऐसे पांच फूड्स के बारे में जिन्हें खाने से लिवर को नेचुरली हेल्दी रखा जा सकता है.

1/5
ब्रोकली, फूलगोभी, पत्तागोभी और ब्रसेल्स स्प्राउट्स जैसी सब्जियां ग्लूकोसिनोलेट्स नामक तत्वों से भरपूर होती है जो लिवर के डिटॉक्स एंजाइम्स को एक्टिव करती है. यह सब्जियां टॉक्सिन्स खत्म करके लीवर को साफ करने में मदद करती है. साथ ही इनमें मौजूद फाइबर सूजन को कम करता है और लिवर सेल्स को हेल्दी रखता है.
ब्रोकली, फूलगोभी, पत्तागोभी और ब्रसेल्स स्प्राउट्स जैसी सब्जियां ग्लूकोसिनोलेट्स नामक तत्वों से भरपूर होती है जो लिवर के डिटॉक्स एंजाइम्स को एक्टिव करती है. यह सब्जियां टॉक्सिन्स खत्म करके लीवर को साफ करने में मदद करती है. साथ ही इनमें मौजूद फाइबर सूजन को कम करता है और लिवर सेल्स को हेल्दी रखता है.
2/5
चुकंदर में मौजूद बेटा लेंस नामक पिगमेंट लिवर की सफाई में मदद करता है और सूजन कम करता है. यह लिवर की डिटॉक्स प्रक्रिया को भी तेज करता है और डैमेज टिश्यू की मरम्मत में सहायता करता है. रोजाना चुकंदर का जूस पीना या इसे सलाद में शामिल करना लिवर हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद होता है.
चुकंदर में मौजूद बेटा लेंस नामक पिगमेंट लिवर की सफाई में मदद करता है और सूजन कम करता है. यह लिवर की डिटॉक्स प्रक्रिया को भी तेज करता है और डैमेज टिश्यू की मरम्मत में सहायता करता है. रोजाना चुकंदर का जूस पीना या इसे सलाद में शामिल करना लिवर हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद होता है.
3/5
सैल्मन, मैकेरल और सार्डिन जैसी मछलियों में मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड लिवर में सूजन और फैट के जमाव को रोकते हैं. यह फैटी लिवर डिजीज के खतरे को कम करते हैं और लिवर सेल्स को रिजनरेट करने में मदद करते हैं. ऐसे में हफ्ते में दो बार फैटी फिश खाने से लिवर एंजाइम का लेवल नॉर्मल रहता है.
सैल्मन, मैकेरल और सार्डिन जैसी मछलियों में मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड लिवर में सूजन और फैट के जमाव को रोकते हैं. यह फैटी लिवर डिजीज के खतरे को कम करते हैं और लिवर सेल्स को रिजनरेट करने में मदद करते हैं. ऐसे में हफ्ते में दो बार फैटी फिश खाने से लिवर एंजाइम का लेवल नॉर्मल रहता है.
4/5
लहसुन में मौजूद सल्फर से भरपूर एलिसिन और सेलेनियम लिवर की सफाई प्रक्रिया को तेज करते हैं. यह टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकालने में भी मदद करते हैं और फैट जमा होने से रोकते हैं. साथ ही लहसुन ब्लड में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड का लेवल भी घटाता है जिससे लिवर हेल्दी रहता है.
लहसुन में मौजूद सल्फर से भरपूर एलिसिन और सेलेनियम लिवर की सफाई प्रक्रिया को तेज करते हैं. यह टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकालने में भी मदद करते हैं और फैट जमा होने से रोकते हैं. साथ ही लहसुन ब्लड में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड का लेवल भी घटाता है जिससे लिवर हेल्दी रहता है.
5/5
पालक, केला और अरुगुला जैसी हरी सब्जियां क्लोरोफिल से भरपूर होती है. यह सभी सब्जियां शरीर से मेटल्स और केमिकल्स को बाहर निकालने में मदद करती है. यह लिवर का बोझ भी कम करती है और डाइजेशन सुधरती है. नियमित रूप से इनका सेवन करने से लिवर बेहतर तरीके से काम करता है और डैमेज का खतरा भी कम होता है.
पालक, केला और अरुगुला जैसी हरी सब्जियां क्लोरोफिल से भरपूर होती है. यह सभी सब्जियां शरीर से मेटल्स और केमिकल्स को बाहर निकालने में मदद करती है. यह लिवर का बोझ भी कम करती है और डाइजेशन सुधरती है. नियमित रूप से इनका सेवन करने से लिवर बेहतर तरीके से काम करता है और डैमेज का खतरा भी कम होता है.
Published at : 14 Nov 2025 08:00 AM (IST)
Tags :
Liver Health Poor Lifestyle Liver Detox Natural Foods For Liver

हेल्थ फोटो गैलरी

और देखें
ABP Premium

वीडियोज

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
