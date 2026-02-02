हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
रोज खाना खाने के बाद करें ये काम, कभी नहीं आएंगी खट्टी डकारें

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 02 Feb 2026 09:23 AM (IST)
कई बार लोग दिनभर ठीक रहते हैं, लेकिन रात को खाना खाने के बाद पेट भारी लगने लगता है, गैस बनने लगती है और खट्टी डकारें आती हैें, अगर रोजाना खाने के बाद और सोने से पहले कुछ आसान आदतें अपना ली जाएं.

आजकल गैस, पेट फूलना, खट्टी डकारें और एसिडिटी की समस्या बहुत आम हो गई है. बदलती लाइफस्टाइल, गलत खान-पान, देर रात खाना और तनाव इसके सबसे बड़े कारण हैं. कई बार लोग दिनभर ठीक रहते हैं, लेकिन रात को खाना खाने के बाद पेट भारी लगने लगता है, गैस बनने लगती है और खट्टी डकारें आती हैें, अगर रोजाना खाने के बाद और सोने से पहले कुछ आसान आदतें अपना ली जाएं, तो इन समस्याओं से काफी हद तक बचा जा सकता है. तो आइए जानते हैं वे आसान उपाय, जिन्हें अपनाकर आप गैस और खट्टी डकारों से राहत पा सकते हैं.

1/6
रात को बहुत भारी खाना खाने से पेट को खाना पचाने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है. इसका नतीजा खट्टी डकारें, गैस, एसिडिटी और बेचैनी के रूप में सामने आता है. कोशिश करें कि रात का खाना सोने से कम से कम 2–3 घंटे पहले खा लें. डिनर में हरी सब्जियां, सूप, दाल और सलाद जैसी हल्की चीजें शामिल करें.
2/6
खाना खाने के तुरंत बाद लेट जाना पाचन के लिए नुकसानदायक होता है. खाने के बाद 5–10 मिनट हल्की सैर करें. इससे खाना आसानी से पचता है और गैस बनने की संभावना कम हो जाती है.
Published at : 02 Feb 2026 09:23 AM (IST)
