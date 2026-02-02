रोज खाना खाने के बाद करें ये काम, कभी नहीं आएंगी खट्टी डकारें

रात को बहुत भारी खाना खाने से पेट को खाना पचाने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है. इसका नतीजा खट्टी डकारें, गैस, एसिडिटी और बेचैनी के रूप में सामने आता है. कोशिश करें कि रात का खाना सोने से कम से कम 2–3 घंटे पहले खा लें. डिनर में हरी सब्जियां, सूप, दाल और सलाद जैसी हल्की चीजें शामिल करें.