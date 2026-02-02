एक्सप्लोरर
पैरों को नमक वाले पानी में डालते ही शुरू होता है डिटॉक्स, आयुर्वेद ने बताए फायदे
आयुर्वेद के अनुसार पाद-स्नान, यानी पैरों को गुनगुने नमक वाले पानी में डालकर कुछ देर बैठना, शरीर और मन दोनों को आराम देने वाला अभ्यास है.
कई बार ऐसा लगता है कि शरीर में एनर्जी ही नहीं बची. इस थकान का असर सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं रहता, बल्कि दिमाग और मन भी इससे प्रभावित हो जाते हैं. ऐसे में लोग दवाइयों का सहारा लेने लगते हैं, जबकि आयुर्वेद में इसका एक बहुत ही सरल और प्राकृतिक उपाय बताया गया है. आयुर्वेद के अनुसार पाद-स्नान, यानी पैरों को गुनगुने नमक वाले पानी में डालकर कुछ देर बैठना, शरीर और मन दोनों को आराम देने वाला अभ्यास है.इसे शाम के समय करने से दिन भर की थकान धीरे-धीरे दूर होने लगती है और एक तरह से शरीर का डिटॉक्स शुरू हो जाता है.
Published at : 02 Feb 2026 08:15 AM (IST)
