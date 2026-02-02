हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थपैरों को नमक वाले पानी में डालते ही शुरू होता है डिटॉक्स, आयुर्वेद ने बताए फायदे

पैरों को नमक वाले पानी में डालते ही शुरू होता है डिटॉक्स, आयुर्वेद ने बताए फायदे

आयुर्वेद के अनुसार पाद-स्नान, यानी पैरों को गुनगुने नमक वाले पानी में डालकर कुछ देर बैठना, शरीर और मन दोनों को आराम देने वाला अभ्यास है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 02 Feb 2026 08:15 AM (IST)
आयुर्वेद के अनुसार पाद-स्नान, यानी पैरों को गुनगुने नमक वाले पानी में डालकर कुछ देर बैठना, शरीर और मन दोनों को आराम देने वाला अभ्यास है.

कई बार ऐसा लगता है कि शरीर में एनर्जी ही नहीं बची. इस थकान का असर सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं रहता, बल्कि दिमाग और मन भी इससे प्रभावित हो जाते हैं. ऐसे में लोग दवाइयों का सहारा लेने लगते हैं, जबकि आयुर्वेद में इसका एक बहुत ही सरल और प्राकृतिक उपाय बताया गया है. आयुर्वेद के अनुसार पाद-स्नान, यानी पैरों को गुनगुने नमक वाले पानी में डालकर कुछ देर बैठना, शरीर और मन दोनों को आराम देने वाला अभ्यास है.इसे शाम के समय करने से दिन भर की थकान धीरे-धीरे दूर होने लगती है और एक तरह से शरीर का डिटॉक्स शुरू हो जाता है.

जब पैरों को गुनगुने नमक पानी में डाला जाता है, तो शरीर की नसें धीरे-धीरे शांत होने लगती हैं. इससे मांसपेशियों में जकड़न कम होती है और दिन भर का भारीपन उतरने लगता है. कमर, पैरों और शरीर के हल्के दर्द में भी आराम महसूस होता है.
जब पैरों को गुनगुने नमक पानी में डाला जाता है, तो शरीर की नसें धीरे-धीरे शांत होने लगती हैं. इससे मांसपेशियों में जकड़न कम होती है और दिन भर का भारीपन उतरने लगता है. कमर, पैरों और शरीर के हल्के दर्द में भी आराम महसूस होता है.
पाद-स्नान सिर्फ शरीर को ही नहीं, मन को भी सुकून देता है. नमक और गुनगुने पानी का असर तंत्रिका तंत्र पर पड़ता है, जिससे मन की बेचैनी कम होती है. तनाव, चिड़चिड़ापन और घबराहट में धीरे-धीरे कमी आने लगती है.
पाद-स्नान सिर्फ शरीर को ही नहीं, मन को भी सुकून देता है. नमक और गुनगुने पानी का असर तंत्रिका तंत्र पर पड़ता है, जिससे मन की बेचैनी कम होती है. तनाव, चिड़चिड़ापन और घबराहट में धीरे-धीरे कमी आने लगती है.
Published at : 02 Feb 2026 08:15 AM (IST)
