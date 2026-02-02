पैरों को नमक वाले पानी में डालते ही शुरू होता है डिटॉक्स, आयुर्वेद ने बताए फायदे

जब पैरों को गुनगुने नमक पानी में डाला जाता है, तो शरीर की नसें धीरे-धीरे शांत होने लगती हैं. इससे मांसपेशियों में जकड़न कम होती है और दिन भर का भारीपन उतरने लगता है. कमर, पैरों और शरीर के हल्के दर्द में भी आराम महसूस होता है.