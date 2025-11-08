एक्सप्लोरर
Thyroid Symptoms: थायरॉइड की वजह से गर्दन, मांसपेशियों और जोड़ों में क्यों होता है दर्द? जान लें इसकी वजह
Thyroid: थायरॉइड शरीर के मेटाबॉलिज्म, हार्मोन और कई जरूरी कार्यों को नियंत्रित करती है. चलिए आपको बतताे हैं कि इसकी वजह से कौन से दर्द होते हैं और उसकी वजह क्या होती है.
थायरॉइड की समस्या सिर्फ वजन, मूड या थकान से जुड़ी नहीं होती, बल्कि यह शरीर में दर्द का भी कारण बन सकती है. बहुत से लोग थायरॉइड असंतुलन के चलते मांसपेशियों में दर्द, जोड़ों में अकड़न या लगातार गर्दन में दर्द महसूस करते हैं, लेकिन अक्सर इसे नजरअंदाज कर देते हैं. जब शरीर में हार्मोन का स्तर गड़बड़ा जाता है, तो सूजन और दर्द जैसी समस्याएं धीरे-धीरे सामने आने लगती हैं.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 08 Nov 2025 11:21 AM (IST)
हेल्थ
7 Photos
थायरॉइड की वजह से गर्दन, मांसपेशियों और जोड़ों में क्यों होता है दर्द? जान लें इसकी वजह
हेल्थ
6 Photos
35 से 45 उम्र में हो गईं हार्ट की बीमारियां तो डिमेंशिया का भी बढ़ेगा खतरा, इस स्टडी में डराने वाला खुलासा
हेल्थ
7 Photos
क्या डाइट की वजह से भी पड़ जाता है स्ट्रोक? न्यूट्रिशियनिस्ट से समझ लें बचने के तरीके
हेल्थ
7 Photos
ये 4 लक्षण नजर आएं तो समझ जाएं गॉलब्लैडर में बनने लगा स्टोन, 99 पर्सेंट लोग कर देते हैं इग्नोर
हेल्थ
7 Photos
सर्दियों में बढ़ रहे यूरिक एसिड का कैसे रखें ध्यान? ये हेल्दी हैबिट्स करेंगी आपकी मदद
हेल्थ
6 Photos
किस उम्र कितने घंटे की नींद होती है जरूरी? न्यूरोलॉजिस्ट ने बता दिया बॉडी की सेहत बनाने वाला राज
हेल्थ
7 Photos
हाथ से खाना खाने को लेकर ट्रोल हो चुके हैं जोहरान ममदानी, जानें सेहत के लिए कितनी फायदेमंद है यह प्रक्रिया?
हेल्थ
8 Photos
हर दिन हल्दी खाने से शरीर को मिलते हैं कमाल के ये 8 फायदे, जानें एक्सपर्ट्स क्या देते हैं राय?
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
ऑपरेशन पिंपल: सेना ने पाक की 'नापाक' हरकत को फिर किया नाकाम! घुसपैठ की कोशिश कर रहे दो आतंकी ढेर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी के शामली में भीषण हादसा, सड़क किनारे खड़े कैंटर में जा घुसी, 4 युवकों की मौके पर मौत
बॉलीवुड
'राउडी राठौर 2' से कटा अक्षय कुमार का पत्ता? पैन इंडिया स्टार को लेने की हो रही तैयारी
स्पोर्ट्स
बारिश बिगाड़ेगी भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच आखिरी टी20 का मजा? जानिए ब्रिस्बेन के मौसम का हाल
Advertisement
हेल्थ
7 Photos
थायरॉइड की वजह से गर्दन, मांसपेशियों और जोड़ों में क्यों होता है दर्द? जान लें इसकी वजह
हेल्थ
6 Photos
35 से 45 उम्र में हो गईं हार्ट की बीमारियां तो डिमेंशिया का भी बढ़ेगा खतरा, इस स्टडी में डराने वाला खुलासा
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion