अगर आपको लगता है कि शरीर का दर्द थायरॉइड से जुड़ा हो सकता है, तो अपने लक्षणों का रिकॉर्ड रखें. कब और कहां दर्द होता है, किन परिस्थितियों में बढ़ता या घटता है. इन सबका ध्यान रखें. इसके साथ ही वजन, मूड, भूख और गर्दन की सूजन जैसे लक्षणों पर भी नजर रखें. खून की जांच TSH, T3, T4 से थायरॉइड की स्थिति का पता लगाया जा सकता है.