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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थTestosterone Boost Tips: 40 की उम्र के बाद पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के 5 नेचुरल तरीके, जानें आसान डेली हैबिट्स

Testosterone Boost Tips: 40 की उम्र के बाद पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के 5 नेचुरल तरीके, जानें आसान डेली हैबिट्स

Testosterone Boost Tips : टेस्टोस्टेरोन पुरुषों का मुख्य हार्मोन है, जो शरीर में मसल्स, हड्डियों की मजबूती, एनर्जी लेवल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ को कंट्रोल करता है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 21 Apr 2026 06:21 AM (IST)
Testosterone Boost Tips : टेस्टोस्टेरोन पुरुषों का मुख्य हार्मोन है, जो शरीर में मसल्स, हड्डियों की मजबूती, एनर्जी लेवल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ को कंट्रोल करता है.

आज के समय में पुरुषों की सेहत से जुड़ी सबसे आम चिंता उम्र बढ़ने के साथ एनर्जी का कम होना, मसल्स का घट जाना, जल्दी थकान महसूस होना और फोकस में कमी आना है. इसके पीछे एक बड़ा कारण टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का धीरे-धीरे कम होना माना जाता है. टेस्टोस्टेरोन पुरुषों का मुख्य हार्मोन है, जो शरीर में मसल्स, हड्डियों की मजबूती, एनर्जी लेवल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ को कंट्रोल करता है. एक्सपर्ट्स के अनुसार, 30 की उम्र के बाद हर साल शरीर में टेस्टोस्टेरोन लगभग 1 प्रतिशत तक कम होने लगता है. 40 से 45 की उम्र तक आते-आते इसका असर साफ दिखाई देने लगता है जैसे कमजोरी, कम स्टैमिना, वजन बढ़ना और मानसिक थकान, लेकिन अच्छी बात यह है कि कुछ आसान और नेचुरल आदतों से इसे बेहतर तरीके से सपोर्ट किया जा सकता है. एक्सपर्ट्स के अनुसार कुछ डेली लाइफस्टाइल बदलाव टेस्टोस्टेरोन को नेचुरली सपोर्ट करने में मदद कर सकते हैं.

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दिन की शुरुआत में, उठने के 30 मिनट के अंदर धूप लेना बहुत फायदेमंद होता है. सुबह की धूप शरीर की बॉडी क्लॉक (circadian rhythm) को सही करती है और स्ट्रेस हार्मोन यानी कोर्टिसोल को बैलेंस करती है. जब कोर्टिसोल कंट्रोल में रहता है, तो टेस्टोस्टेरोन पर उसका नकारात्मक असर कम होता है. इसलिए रोज सुबह थोड़ी देर धूप में रहना एक आसान लेकिन असरदार तरीका है.
दिन की शुरुआत में, उठने के 30 मिनट के अंदर धूप लेना बहुत फायदेमंद होता है. सुबह की धूप शरीर की बॉडी क्लॉक (circadian rhythm) को सही करती है और स्ट्रेस हार्मोन यानी कोर्टिसोल को बैलेंस करती है. जब कोर्टिसोल कंट्रोल में रहता है, तो टेस्टोस्टेरोन पर उसका नकारात्मक असर कम होता है. इसलिए रोज सुबह थोड़ी देर धूप में रहना एक आसान लेकिन असरदार तरीका है.
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अगर आप 40 की उम्र के बाद भी फिट और स्ट्रॉन्ग रहना चाहते हैं, तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत जरूरी है.स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट्स और पुश एक्सरसाइज जैसी कंपाउंड मूवमेंट्स शरीर में नेचुरल तरीके से टेस्टोस्टेरोन और ग्रोथ हार्मोन को बढ़ावा देती हैं. सिर्फ हल्की वॉक या कार्डियो पर्याप्त नहीं होता, शरीर को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की भी जरूरत होती है.
अगर आप 40 की उम्र के बाद भी फिट और स्ट्रॉन्ग रहना चाहते हैं, तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत जरूरी है.स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट्स और पुश एक्सरसाइज जैसी कंपाउंड मूवमेंट्स शरीर में नेचुरल तरीके से टेस्टोस्टेरोन और ग्रोथ हार्मोन को बढ़ावा देती हैं. सिर्फ हल्की वॉक या कार्डियो पर्याप्त नहीं होता, शरीर को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की भी जरूरत होती है.
Published at : 21 Apr 2026 06:21 AM (IST)
Tags :
Men Health Health LIfestyle Testosterone Tips Boosting Testosterone

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