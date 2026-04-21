दिन की शुरुआत में, उठने के 30 मिनट के अंदर धूप लेना बहुत फायदेमंद होता है. सुबह की धूप शरीर की बॉडी क्लॉक (circadian rhythm) को सही करती है और स्ट्रेस हार्मोन यानी कोर्टिसोल को बैलेंस करती है. जब कोर्टिसोल कंट्रोल में रहता है, तो टेस्टोस्टेरोन पर उसका नकारात्मक असर कम होता है. इसलिए रोज सुबह थोड़ी देर धूप में रहना एक आसान लेकिन असरदार तरीका है.