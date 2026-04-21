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Testosterone Boost Tips: 40 की उम्र के बाद पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के 5 नेचुरल तरीके, जानें आसान डेली हैबिट्स
Testosterone Boost Tips : टेस्टोस्टेरोन पुरुषों का मुख्य हार्मोन है, जो शरीर में मसल्स, हड्डियों की मजबूती, एनर्जी लेवल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ को कंट्रोल करता है.
आज के समय में पुरुषों की सेहत से जुड़ी सबसे आम चिंता उम्र बढ़ने के साथ एनर्जी का कम होना, मसल्स का घट जाना, जल्दी थकान महसूस होना और फोकस में कमी आना है. इसके पीछे एक बड़ा कारण टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का धीरे-धीरे कम होना माना जाता है. टेस्टोस्टेरोन पुरुषों का मुख्य हार्मोन है, जो शरीर में मसल्स, हड्डियों की मजबूती, एनर्जी लेवल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ को कंट्रोल करता है. एक्सपर्ट्स के अनुसार, 30 की उम्र के बाद हर साल शरीर में टेस्टोस्टेरोन लगभग 1 प्रतिशत तक कम होने लगता है. 40 से 45 की उम्र तक आते-आते इसका असर साफ दिखाई देने लगता है जैसे कमजोरी, कम स्टैमिना, वजन बढ़ना और मानसिक थकान, लेकिन अच्छी बात यह है कि कुछ आसान और नेचुरल आदतों से इसे बेहतर तरीके से सपोर्ट किया जा सकता है. एक्सपर्ट्स के अनुसार कुछ डेली लाइफस्टाइल बदलाव टेस्टोस्टेरोन को नेचुरली सपोर्ट करने में मदद कर सकते हैं.
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Published at : 21 Apr 2026 06:21 AM (IST)
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भावेष पाण्डेय
Opinion