सर्दियों में शकरकंद बना सुपरफूड, जानिए दिल से लेकर इम्युनिटी तक शकरकंद के 6 बड़े फायदे
शकरकंद को स्वीट पोटेटो भी कहा जाता है. सर्दियों में इसका सीजन होता है और इस दौरान इसे रोजाना खाने की सलाह दी जाती है. इसमें मौजूद विटामिन ए और फाइबर शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं.
सर्दियों के मौसम में शकरकंद आसानी से मिल जाता है और सेहत के लिहाज से यह बहुत फायदेमंद माना जाता है. विटामिन ए और फाइबर से भरपूर शकरकंद न सिर्फ स्वादिष्ट होता है, बल्कि कई हेल्थ प्रॉब्लम्स में भी मदद करता है. वहीं रोजाना शकरकंद को डाइट में शामिल करने से शरीर को कई जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि सर्दियों में शकरकंद खाने से शरीर को कौन से 6 बड़े फायदे होते हैं.
Published at : 14 Jan 2026 08:21 AM (IST)
हेल्थ
