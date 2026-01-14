सर्दियों में शकरकंद बना सुपरफूड, जानिए दिल से लेकर इम्युनिटी तक शकरकंद के 6 बड़े फायदे

शकरकंद को स्वीट पोटेटो भी कहा जाता है. सर्दियों में इसका सीजन होता है और इस दौरान इसे रोजाना खाने की सलाह दी जाती है. इसमें मौजूद विटामिन ए और फाइबर शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं. माना जाता है कि सर्दियों में बच्चों की डाइट में भी शकरकंद को जरूर शामिल करना चाहिए.