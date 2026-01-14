हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सर्दियों में शकरकंद बना सुपरफूड, जानिए दिल से लेकर इम्युनिटी तक शकरकंद के 6 बड़े फायदे

सर्दियों में शकरकंद बना सुपरफूड, जानिए दिल से लेकर इम्युनिटी तक शकरकंद के 6 बड़े फायदे

शकरकंद को स्वीट पोटेटो भी कहा जाता है. सर्दियों में इसका सीजन होता है और इस दौरान इसे रोजाना खाने की सलाह दी जाती है. इसमें मौजूद विटामिन ए और फाइबर शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 14 Jan 2026 08:21 AM (IST)
शकरकंद को स्वीट पोटेटो भी कहा जाता है. सर्दियों में इसका सीजन होता है और इस दौरान इसे रोजाना खाने की सलाह दी जाती है. इसमें मौजूद विटामिन ए और फाइबर शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं.

सर्दियों के मौसम में शकरकंद आसानी से मिल जाता है और सेहत के लिहाज से यह बहुत फायदेमंद माना जाता है. विटामिन ए और फाइबर से भरपूर शकरकंद न सिर्फ स्वादिष्ट होता है, बल्कि कई हेल्थ प्रॉब्लम्स में भी मदद करता है. वहीं रोजाना शकरकंद को डाइट में शामिल करने से शरीर को कई जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि सर्दियों में शकरकंद खाने से शरीर को कौन से 6 बड़े फायदे होते हैं.

1/7
शकरकंद को स्वीट पोटेटो भी कहा जाता है. सर्दियों में इसका सीजन होता है और इस दौरान इसे रोजाना खाने की सलाह दी जाती है. इसमें मौजूद विटामिन ए और फाइबर शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं. माना जाता है कि सर्दियों में बच्चों की डाइट में भी शकरकंद को जरूर शामिल करना चाहिए.
शकरकंद को स्वीट पोटेटो भी कहा जाता है. सर्दियों में इसका सीजन होता है और इस दौरान इसे रोजाना खाने की सलाह दी जाती है. इसमें मौजूद विटामिन ए और फाइबर शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं. माना जाता है कि सर्दियों में बच्चों की डाइट में भी शकरकंद को जरूर शामिल करना चाहिए.
2/7
शकरकंद में पोटेशियम और एंटी-इंफ्लेमेटरी तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं. यह ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने में मदद करता है और दिल को मजबूत बनाता है. इसमें मौजूद हाई फाइबर दिल की बीमारियों के खतरे को कम करने में मददगार होता है.
शकरकंद में पोटेशियम और एंटी-इंफ्लेमेटरी तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं. यह ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने में मदद करता है और दिल को मजबूत बनाता है. इसमें मौजूद हाई फाइबर दिल की बीमारियों के खतरे को कम करने में मददगार होता है.
Published at : 14 Jan 2026 08:21 AM (IST)
Sweet Potato Sweet Potato Benefits Winter Superfood

