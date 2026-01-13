हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Sugar Health Risks: शरीर ही नहीं आपके दिमाग पर भी असर डालती है शुगर, जानें किन बीमारियों का रहता है खतरा?

Sugar Health Risks: शुगर हमारे सेहत के लिए काफी नुकसानदायक होता है. चलिए आपको बताते हैं कि इससे डायबिटीज के अलावा बाकी कौन-कौन से खतरे होने के चांस रहते हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 13 Jan 2026 01:18 PM (IST)
अक्सर शुगर पर चर्चा तब होती है जब डायबिटीज की बात आती है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी है. ज्यादा चीनी सिर्फ ब्लड शुगर ही नहीं, बल्कि दिल, लिवर, दिमाग और मेंटल हेल्थ तक को धीरे-धीरे नुकसान पहुंचाती है. इसकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि असर तुरंत नहीं दिखता, बल्कि समय के साथ चुपचाप बढ़ता जाता है.

शुगर डायबिटीज की अकेली वजह नहीं है, लेकिन यह एक बड़ा रिस्क फैक्टर जरूर है. मीठे ड्रिंक्स और प्रोसेस्ड फूड से ब्लड शुगर तेजी से बढ़ता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है. लंबे समय तक कंट्रोल न रहने पर आंखों, किडनी, नसों और हार्ट को नुकसान हो सकता है.
चीनी सीधे तौर पर कैंसर नहीं करती, लेकिन ज्यादा शुगर वाला खानपान मोटापा और शरीर में सूजन बढ़ाता है. यही दोनों चीजें कैंसर के खतरे को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाती हैं. रिसर्च बताती है कि ज्यादा शुगर लेने वालों में कैंसर का रिस्क काफी ज्यादा देखा गया है.
Published at : 13 Jan 2026 01:18 PM (IST)
