शुगर डायबिटीज की अकेली वजह नहीं है, लेकिन यह एक बड़ा रिस्क फैक्टर जरूर है. मीठे ड्रिंक्स और प्रोसेस्ड फूड से ब्लड शुगर तेजी से बढ़ता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है. लंबे समय तक कंट्रोल न रहने पर आंखों, किडनी, नसों और हार्ट को नुकसान हो सकता है.