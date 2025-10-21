इसके साथ ही खूब पानी पिएं ताकि शरीर में मौजूद टॉक्सिन्स बाहर निकल सकें और इम्यूनिटी मजबूत बनी रहे. अगर आपको लगातार खांसी, सांस लेने में तकलीफ, सीने में दर्द या आंखों में जलन जैसी समस्या हो रही है, तो इसे नजरअंदाज न करें. तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें.