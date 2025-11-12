राहत की बात यह है कि एक्सरसाइज से लिवर में जमा फैट को काफी हद तक कम किया जा सकता है. बिना ज्यादा वजन घटाए भी एक्सरसाइज लिवर को मजबूत बनाती है. अगर इसे सही डाइट के साथ किया जाए, तो यह बीमारी को रिवर्स करने में मदद करती है. रिसर्च बताती है कि नियमित एक्सरसाइज लिवर फैट घटाने के साथ-साथ मेटाबॉलिज्म भी सुधारती है.