एक्सप्लोरर
Gallbladder Problems: ये 4 लक्षण नजर आएं तो समझ जाएं गॉलब्लैडर में बनने लगा स्टोन, 99 पर्सेंट लोग कर देते हैं इग्नोर
Gallstones: गॉलस्टोन यानी पित्त की पथरी एक आम लेकिन दर्दनाक समस्या है, जो ज्यादातर महिलाओं में पाई जाती है. चलिए आपको बताते हैं कि इसके लक्षण क्या होते हैं?
अगर पेट के ऊपरी हिस्से में अचानक तेज दर्द उठे जो कुछ देर में चला जाए लेकिन बार-बार लौट आए तो ये गॉलस्टोन यानी पित्त की पथरी का संकेत हो सकता है. यह समस्या महिलाओं में ज़्यादा पाई जाती है और कई बार इसकी पहचान देर से होती है.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 07 Nov 2025 01:46 PM (IST)
हेल्थ
7 Photos
ये 4 लक्षण नजर आएं तो समझ जाएं गॉलब्लैडर में बनने लगा स्टोन, 99 पर्सेंट लोग कर देते हैं इग्नोर
हेल्थ
7 Photos
सर्दियों में बढ़ रहे यूरिक एसिड का कैसे रखें ध्यान? ये हेल्दी हैबिट्स करेंगी आपकी मदद
हेल्थ
6 Photos
किस उम्र कितने घंटे की नींद होती है जरूरी? न्यूरोलॉजिस्ट ने बता दिया बॉडी की सेहत बनाने वाला राज
हेल्थ
7 Photos
हाथ से खाना खाने को लेकर ट्रोल हो चुके हैं जोहरान ममदानी, जानें सेहत के लिए कितनी फायदेमंद है यह प्रक्रिया?
हेल्थ
8 Photos
हर दिन हल्दी खाने से शरीर को मिलते हैं कमाल के ये 8 फायदे, जानें एक्सपर्ट्स क्या देते हैं राय?
हेल्थ
7 Photos
फैटी लिवर और इंसुलिन रेसिस्टेंस के बीच क्या कनेक्शन, बिना ब्लड टेस्ट कराए कैसे पहचानें लक्षण?
हेल्थ
7 Photos
40 की उम्र पार करते ही महिला और पुरुष को कराने चाहिए ये टेस्ट, यहां देख लें अलग-अलग लिस्ट
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
बिना डिग्री के UAE में पाएं लाखों की सैलरी वाली नौकरी! जानें कैसे मिलेगी
हरियाणा
हरियाणा के पूर्व CM भूपेंद्र हुड्डा की बढ़ी मुश्किल, कांग्रेस नेता पर चलेगा जमीन घोटाले का केस
इंडिया
'सड़कों पर न दिखें, शेल्टर होम में रखे', आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिए तीन अहम आदेश
मूवी रिव्यू
बारामूला रिव्यू: कश्मीर पर बनी ये सबसे अलग तरह की फिल्म है
Advertisement
हेल्थ
7 Photos
ये 4 लक्षण नजर आएं तो समझ जाएं गॉलब्लैडर में बनने लगा स्टोन, 99 पर्सेंट लोग कर देते हैं इग्नोर
हेल्थ
7 Photos
सर्दियों में बढ़ रहे यूरिक एसिड का कैसे रखें ध्यान? ये हेल्दी हैबिट्स करेंगी आपकी मदद
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion