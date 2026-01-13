एक्सप्लोरर
Skipping Breakfast And Lunch Side Effects: बिजी लाइफस्टाइल में स्किप करते हैं ब्रेकफास्ट और लंच, यह आदत कैसे बन जाती है ओवरईटिंग का कारण?
Busy Lifestyle And Overeating: आजकल लोग काम में इतना बिजी हो गए हैं कि उनके पास खाना खाने तक का भी समय नहीं बचा है. चलिए आपको बताते हैं कि कैसे आपकी यह आदत आपकी सेहत पर भारी पड़ सकती है,
बिजी लाइफस्टाइल में लोग समय बचाने या वजन घटाने के लिए ब्रेकफास्ट और लंच स्किप कर देते हैं. यह आदत देखने में आसान लगती है, लेकिन आगे चलकर ओवरईटिंग की वजह बन जाती है.
Published at : 13 Jan 2026 01:55 PM (IST)
