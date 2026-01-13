हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थSkipping Breakfast And Lunch Side Effects: बिजी लाइफस्टाइल में स्किप करते हैं ब्रेकफास्ट और लंच, यह आदत कैसे बन जाती है ओवरईटिंग का कारण?

Skipping Breakfast And Lunch Side Effects: बिजी लाइफस्टाइल में स्किप करते हैं ब्रेकफास्ट और लंच, यह आदत कैसे बन जाती है ओवरईटिंग का कारण?

Busy Lifestyle And Overeating: आजकल लोग काम में इतना बिजी हो गए हैं कि उनके पास खाना खाने तक का भी समय नहीं बचा है. चलिए आपको बताते हैं कि कैसे आपकी यह आदत आपकी सेहत पर भारी पड़ सकती है,

By : सोनम  | Updated at : 13 Jan 2026 01:55 PM (IST)
Busy Lifestyle And Overeating: आजकल लोग काम में इतना बिजी हो गए हैं कि उनके पास खाना खाने तक का भी समय नहीं बचा है. चलिए आपको बताते हैं कि कैसे आपकी यह आदत आपकी सेहत पर भारी पड़ सकती है,

बिजी लाइफस्टाइल में लोग समय बचाने या वजन घटाने के लिए ब्रेकफास्ट और लंच स्किप कर देते हैं. यह आदत देखने में आसान लगती है, लेकिन आगे चलकर ओवरईटिंग की वजह बन जाती है.

1/6
लंबे समय तक खाना न मिलने पर शरीर खुद को कमी की स्थिति में मान लेता है. इससे ब्लड शुगर गिरती है और भूख अचानक बहुत ज्यादा बढ़ जाती है.
लंबे समय तक खाना न मिलने पर शरीर खुद को कमी की स्थिति में मान लेता है. इससे ब्लड शुगर गिरती है और भूख अचानक बहुत ज्यादा बढ़ जाती है.
2/6
एक्सपर्ट्स के मुताबिक मील स्किप करने से भूख बढ़ाने वाला हार्मोन घ्रेलिन ज्यादा सक्रिय हो जाता है. ऐसे में जब खाना मिलता है, तो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है.
एक्सपर्ट्स के मुताबिक मील स्किप करने से भूख बढ़ाने वाला हार्मोन घ्रेलिन ज्यादा सक्रिय हो जाता है. ऐसे में जब खाना मिलता है, तो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है.
Published at : 13 Jan 2026 01:55 PM (IST)
Tags :
Hunger Hormones And Overeating Binge Eating Causes Meal Timing And Weight Management

हेल्थ फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर मुख्तास अंसारी के बेटे को दी जमानत, इन शर्तों के साथ जेल से छूटे अब्बास अंसारी
सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर मुख्तास अंसारी के बेटे को दी जमानत, इन शर्तों के साथ जेल से छूटे अब्बास अंसारी
बिहार
बिहार में कंडक्टर लाइसेंस के लिए बदली योग्यता, 739 पदों के लिए नौकरी, नीतीश कैबिनेट के अहम फैसले
बिहार में कंडक्टर लाइसेंस के लिए बदली योग्यता, 739 पदों के लिए नौकरी, नीतीश कैबिनेट के अहम फैसले
इंडिया
कब चुना जाएगा बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, सामने आ गई तारीख, कौन-कौन होगा प्रस्तावक?
कब चुना जाएगा बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, सामने आ गई तारीख, कौन-कौन होगा प्रस्तावक?
क्रिकेट
आरजे महवश के साथ रिश्ते पर पहली बार बोले युजवेंद्र चहल, सबकुछ कर दिया साफ; जो कहा वो आपको जरूर जानना चाहिए
आरजे महवश के साथ रिश्ते पर पहली बार बोले युजवेंद्र चहल, सबकुछ कर दिया साफ; जानें क्या कहा
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Budget 2026-27: Mining Policy से बदलेगा India का Manufacturing Game? | Paisa Live
7 करोड़ की ज़मीन बनी 203 करोड़ | Amitabh Bachchan की Property Deal ने सबको चौंकाया | Paisa Live
Puducherry में बीच सड़क धू-धूकर जली बस, आग लगते ही मचा हड़कंप | Delhi Weather | Breaking
KGMU Dharmantaran Case : काजी ने किया खेल अब तलाश में जुटी पुलिस, मेडिकल कॉलेज ने जारी किया नोटिस
Share Market में भूचाल | 2800 अंक टूटा Sensex, Investors क्यों डर गए? | Paisa Live

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

प्रदीप भंडारी
प्रदीप भंडारीबीजेपी नेता
सोमनाथ के एक हजार वर्ष: प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत के स्वाभिमान का पुनर्जागरण
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर मुख्तास अंसारी के बेटे को दी जमानत, इन शर्तों के साथ जेल से छूटे अब्बास अंसारी
सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर मुख्तास अंसारी के बेटे को दी जमानत, इन शर्तों के साथ जेल से छूटे अब्बास अंसारी
बिहार
बिहार में कंडक्टर लाइसेंस के लिए बदली योग्यता, 739 पदों के लिए नौकरी, नीतीश कैबिनेट के अहम फैसले
बिहार में कंडक्टर लाइसेंस के लिए बदली योग्यता, 739 पदों के लिए नौकरी, नीतीश कैबिनेट के अहम फैसले
इंडिया
कब चुना जाएगा बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, सामने आ गई तारीख, कौन-कौन होगा प्रस्तावक?
कब चुना जाएगा बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, सामने आ गई तारीख, कौन-कौन होगा प्रस्तावक?
क्रिकेट
आरजे महवश के साथ रिश्ते पर पहली बार बोले युजवेंद्र चहल, सबकुछ कर दिया साफ; जो कहा वो आपको जरूर जानना चाहिए
आरजे महवश के साथ रिश्ते पर पहली बार बोले युजवेंद्र चहल, सबकुछ कर दिया साफ; जानें क्या कहा
साउथ सिनेमा
रिलीज से पहले ही यश की 'टॉक्सिक' पर आई आंच, टीजर को लेकर हुआ ये बवाल
रिलीज से पहले ही यश की 'टॉक्सिक' पर आई आंच, टीजर को लेकर हुआ ये बवाल
शिक्षा
भैरव बटालियन में कैसे मिलती है नौकरी, कितनी होती है इन जवानों की सैलरी?
भैरव बटालियन में कैसे मिलती है नौकरी, कितनी होती है इन जवानों की सैलरी?
हेल्थ
Health Gadgets: 2026 में जिंदगी बदल देंगे ये गैजेट्स, सेहत की दुनिया में ला देंगे क्रांति
2026 में जिंदगी बदल देंगे ये गैजेट्स, सेहत की दुनिया में ला देंगे क्रांति
हेल्थ
Lung Cancer Symptoms: बच्चे तो नहीं करते स्मोकिंग फिर उन्हें क्यों हो जाता है लंग कैंसर, क्या हैं इसके कारण?
बच्चे तो नहीं करते स्मोकिंग फिर उन्हें क्यों हो जाता है लंग कैंसर, क्या हैं इसके कारण?
ENT LIVE
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
ENT LIVE
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Paisa LIVE
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
Embed widget