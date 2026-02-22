लगातार खुजली भी किडनी रोग का बड़ा संकेत हो सकती है. यह खुजली शरीर के किसी एक हिस्से तक सीमित रह सकती है या पूरे शरीर में फैल सकती है. गंभीर मामलों में यह रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करने लगती है.