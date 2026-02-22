एक्सप्लोरर
Kidney Disease Symptoms: स्किन पर नजर आएं ये 11 लक्षण तो हो जाएं अलर्ट, वरना सड़ जाएगी आपकी किडनी
Early Signs of Kidney Disease: किडनी की दिक्कत आज के समय में सबसे ज्यादा होने वाली बीमारियों में से एक है. चलिए आपको बताते हैं कि इसके लक्षण क्या होते हैं, जो हमारे शरीर से पता चल जाता है.
किडनी की बीमारी को अक्सर "साइलेंट" कंडीशन कहा जाता है, क्योंकि शुरुआती दौर में इसके साफ लक्षण नजर नहीं आते. लेकिन जैसे-जैसे समस्या बढ़ती है, शरीर की त्वचा कई संकेत देने लगती है. अगर इन्हें समय रहते समझ लिया जाए तो गंभीर समस्या से बचा जा सकता है.
Published at : 22 Feb 2026 01:36 PM (IST)
