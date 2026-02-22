हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थKidney Disease Symptoms: स्किन पर नजर आएं ये 11 लक्षण तो हो जाएं अलर्ट, वरना सड़ जाएगी आपकी किडनी

Early Signs of Kidney Disease: किडनी की दिक्कत आज के समय में सबसे ज्यादा होने वाली बीमारियों में से एक है. चलिए आपको बताते हैं कि इसके लक्षण क्या होते हैं, जो हमारे शरीर से पता चल जाता है.

By : सोनम  | Updated at : 22 Feb 2026 01:36 PM (IST)
किडनी की बीमारी को अक्सर "साइलेंट" कंडीशन कहा जाता है, क्योंकि शुरुआती दौर में इसके साफ लक्षण नजर नहीं आते. लेकिन जैसे-जैसे समस्या बढ़ती है, शरीर की त्वचा कई संकेत देने लगती है. अगर इन्हें समय रहते समझ लिया जाए तो गंभीर समस्या से बचा जा सकता है.

सबसे आम लक्षणों में से एक है त्वचा का बहुत ज्यादा रूखा हो जाना. त्वचा खुरदुरी, पपड़ीदार और तनी हुई महसूस हो सकती है. कई बार इसमें दरारें पड़ने लगती हैं और यह मछली की चमड़ी जैसी दिखने लगती है.
लगातार खुजली भी किडनी रोग का बड़ा संकेत हो सकती है. यह खुजली शरीर के किसी एक हिस्से तक सीमित रह सकती है या पूरे शरीर में फैल सकती है. गंभीर मामलों में यह रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करने लगती है.
Published at : 22 Feb 2026 01:36 PM (IST)
