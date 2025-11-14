मेथी का सबसे बड़ा फायदा है ब्लड शुगर संतुलित रखना. भिगोई मेथी से निकलने वाला गैलेक्टोमैनन फाइबर कार्बोहाइड्रेट को धीरे पचाता है, जिससे शुगर अचानक नहीं बढ़ती. अगर आप वजन कम करने की कोशिश में हैं, तो भिगोई हुई मेथी आपको लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराती है, स्नैकिंग कम होती है और भूख नियंत्रण में रहती है. साथ ही पाचन दुरुस्त रहने से मेटाबॉलिजम भी बेहतर काम करता है.