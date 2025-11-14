एक्सप्लोरर
Methi Seeds: न रहेगी कब्ज की दिक्कत और वजन भी घटेगा, पानी में भिगोकर ऐसे चबाएं मेथी दाना
Soaked Fenugreek Benefits: मेथी हमारी सेहत के लिए काफी फायदेमंद मानी जाती है. यही कारण है कि घर के बुजुर्ग इसका आज भी सेहत खराब होने पर इस्तेमाल करते हैं. चलिए आपको इसके बारे में बताते हैं.
अगर आपने कभी अपनी मां या दादी को रात में एक चम्मच मेथी भिगोते देखा है, तो आपने जरूर सोचा होगा कि यह छोटी-सी आदत पीढ़ियों से क्यों चली आ रही है. दरअसल, भिगोई हुई मेथी के फायदे सिर्फ पाचन तक सीमित नहीं हैं. जब मेथी के दाने रात भर पानी में रहते हैं, तो वे नरम हो जाते हैं और उनके पोषक तत्व शरीर के लिए ज्यादा आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं. इसी वजह से ये छोटे पीले दाने एक तरह से “साइलेंट सुपरफूड” बन जाते हैं.
