हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

बिहार चुनाव रिजल्ट 2025

(Source:  ECI | ABP NEWS)
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थMethi Seeds: न रहेगी कब्ज की दिक्कत और वजन भी घटेगा, पानी में भिगोकर ऐसे चबाएं मेथी दाना

Methi Seeds: न रहेगी कब्ज की दिक्कत और वजन भी घटेगा, पानी में भिगोकर ऐसे चबाएं मेथी दाना

Soaked Fenugreek Benefits: मेथी हमारी सेहत के लिए काफी फायदेमंद मानी जाती है. यही कारण है कि घर के बुजुर्ग इसका आज भी सेहत खराब होने पर इस्तेमाल करते हैं. चलिए आपको इसके बारे में बताते हैं.

By : सोनम  | Updated at : 14 Nov 2025 05:58 PM (IST)
Soaked Fenugreek Benefits: मेथी हमारी सेहत के लिए काफी फायदेमंद मानी जाती है. यही कारण है कि घर के बुजुर्ग इसका आज भी सेहत खराब होने पर इस्तेमाल करते हैं. चलिए आपको इसके बारे में बताते हैं.

अगर आपने कभी अपनी मां या दादी को रात में एक चम्मच मेथी भिगोते देखा है, तो आपने जरूर सोचा होगा कि यह छोटी-सी आदत पीढ़ियों से क्यों चली आ रही है. दरअसल, भिगोई हुई मेथी के फायदे सिर्फ पाचन तक सीमित नहीं हैं. जब मेथी के दाने रात भर पानी में रहते हैं, तो वे नरम हो जाते हैं और उनके पोषक तत्व शरीर के लिए ज्यादा आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं. इसी वजह से ये छोटे पीले दाने एक तरह से “साइलेंट सुपरफूड” बन जाते हैं.

1/7
Ayu जर्नल में छपी एक स्टडी में पाया गया कि टाइप-2 डायबिटीज वाले जिन लोगों ने 60 दिनों तक रोज 10 ग्राम भिगोई हुई मेथी खाई, उनकी फास्टिंग ब्लड शुगर में काफी गिरावट देखी गई.
Ayu जर्नल में छपी एक स्टडी में पाया गया कि टाइप-2 डायबिटीज वाले जिन लोगों ने 60 दिनों तक रोज 10 ग्राम भिगोई हुई मेथी खाई, उनकी फास्टिंग ब्लड शुगर में काफी गिरावट देखी गई.
2/7
सुबह-सुबह भिगोई हुई मेथी चबाने से ब्लड शुगर कंट्रोल से लेकर सूजन कम करने और बालों की सेहत सुधारने तक कई फायदे मिलते हैं. चलिए आपको बताते हैं कि भिगोई हुई मेथी खाने के क्या फायदे हैं और इससे किस तरह हमारे सेहत पर असर पड़ता है.
सुबह-सुबह भिगोई हुई मेथी चबाने से ब्लड शुगर कंट्रोल से लेकर सूजन कम करने और बालों की सेहत सुधारने तक कई फायदे मिलते हैं. चलिए आपको बताते हैं कि भिगोई हुई मेथी खाने के क्या फायदे हैं और इससे किस तरह हमारे सेहत पर असर पड़ता है.
3/7
सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि मेथी भिगोने पर होता क्या है. पानी में रहने से मेथी का कठोर छिलका नरम हो जाता है. इसके अंदर मौजूद घुलनशील फाइबर, अमीनो एसिड और एंटीऑक्सीडेंट आसानी से रिलीज हो जाते हैं. इससे मेथी पेट के लिए हल्की हो जाती है, पोषक तत्व जल्दी अब्जॉर्ब होते हैं और दानों को चबाना भी आसान होता है.
सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि मेथी भिगोने पर होता क्या है. पानी में रहने से मेथी का कठोर छिलका नरम हो जाता है. इसके अंदर मौजूद घुलनशील फाइबर, अमीनो एसिड और एंटीऑक्सीडेंट आसानी से रिलीज हो जाते हैं. इससे मेथी पेट के लिए हल्की हो जाती है, पोषक तत्व जल्दी अब्जॉर्ब होते हैं और दानों को चबाना भी आसान होता है.
4/7
1–2 चम्मच मेथी रात में एक छोटे कटोरे में पानी के साथ भिगो दें. अगर स्वाद तेज़ लगे, तो इसे गुनगुने पानी या थोड़ा शहद मिलाकर भी लिया जा सकता है. ध्यान रखें दो चम्मच से अधिक न लें, वरना ज्यादा फाइबर पेट में परेशानी कर सकता है. सुबह खाली पेट दाने अच्छी तरह चबाकर खाएं और बचा हुआ पानी भी पी लें.
1–2 चम्मच मेथी रात में एक छोटे कटोरे में पानी के साथ भिगो दें. अगर स्वाद तेज़ लगे, तो इसे गुनगुने पानी या थोड़ा शहद मिलाकर भी लिया जा सकता है. ध्यान रखें दो चम्मच से अधिक न लें, वरना ज्यादा फाइबर पेट में परेशानी कर सकता है. सुबह खाली पेट दाने अच्छी तरह चबाकर खाएं और बचा हुआ पानी भी पी लें.
5/7
ज्यादातर लोग मेथी को पेट की समस्याओं के लिए खाते हैं, मेथी में मौजूद घुलनशील फाइबर पानी सोखकर जेल जैसा रूप ले लेता है, जो पाचन को आसान बनाता है. इसके नियमित सेवन से कब्ज में राहत, पेट की जलन कम, ब्लोटिंग घटती है और सुबह की एसिडिटी में आराम मिलता है.
ज्यादातर लोग मेथी को पेट की समस्याओं के लिए खाते हैं, मेथी में मौजूद घुलनशील फाइबर पानी सोखकर जेल जैसा रूप ले लेता है, जो पाचन को आसान बनाता है. इसके नियमित सेवन से कब्ज में राहत, पेट की जलन कम, ब्लोटिंग घटती है और सुबह की एसिडिटी में आराम मिलता है.
6/7
खासकर जिन लोगों को खाना भारी लगता है या पेट जल्दी गड़बड़ रहता है, उनके लिए यह आदत काफी राहत देती है. इस वजह से भिगोई हुई मेथी सुबह के समय पेट को हल्का और आरामदायक महसूस कराती है.
खासकर जिन लोगों को खाना भारी लगता है या पेट जल्दी गड़बड़ रहता है, उनके लिए यह आदत काफी राहत देती है. इस वजह से भिगोई हुई मेथी सुबह के समय पेट को हल्का और आरामदायक महसूस कराती है.
7/7
मेथी का सबसे बड़ा फायदा है ब्लड शुगर संतुलित रखना. भिगोई मेथी से निकलने वाला गैलेक्टोमैनन फाइबर कार्बोहाइड्रेट को धीरे पचाता है, जिससे शुगर अचानक नहीं बढ़ती. अगर आप वजन कम करने की कोशिश में हैं, तो भिगोई हुई मेथी आपको लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराती है, स्नैकिंग कम होती है और भूख नियंत्रण में रहती है. साथ ही पाचन दुरुस्त रहने से मेटाबॉलिजम भी बेहतर काम करता है.
मेथी का सबसे बड़ा फायदा है ब्लड शुगर संतुलित रखना. भिगोई मेथी से निकलने वाला गैलेक्टोमैनन फाइबर कार्बोहाइड्रेट को धीरे पचाता है, जिससे शुगर अचानक नहीं बढ़ती. अगर आप वजन कम करने की कोशिश में हैं, तो भिगोई हुई मेथी आपको लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराती है, स्नैकिंग कम होती है और भूख नियंत्रण में रहती है. साथ ही पाचन दुरुस्त रहने से मेटाबॉलिजम भी बेहतर काम करता है.
Published at : 14 Nov 2025 05:58 PM (IST)
Tags :
Soaked Fenugreek Soaked Fenugreek Benefits Methi Seeds For Digestion

हेल्थ फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
बिहार में CM योगी का मैजिक, 31 सीटों पर किया प्रचार, 25 पर NDA आगे, इस सीट पर नहीं बन पाई बात!
बिहार में CM योगी का मैजिक, 31 सीटों पर किया प्रचार, 25 पर NDA आगे, इस सीट पर नहीं बन पाई बात!
ऐस्ट्रो
Bihar Election Results 2025: बिहार में भाजपा की जीत...ग्रहों का कमाल या रणनीति का खेल?
बिहार में भाजपा की जीत...ग्रहों का कमाल या रणनीति का खेल?
क्रिकेट
भारतीय क्रिकेटर जिन्होंने बिहार का नाम रोशन किया, 14 साल के वैभव सूर्यवंशी भी लिस्ट में
भारतीय क्रिकेटर जिन्होंने बिहार का नाम रोशन किया, 14 साल के वैभव सूर्यवंशी भी लिस्ट में
इंडिया
'अगर उन्हें अगले 10 या 20 साल में सत्ता में आना है तो...', नतीजों के बाद उपेंद्र कुशवाहा की तेजस्वी यादव को चेतावनी
'अगर उन्हें अगले 10 या 20 साल में सत्ता में आना है तो...', नतीजों के बाद उपेंद्र कुशवाहा की तेजस्वी यादव को चेतावनी
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Bihar Assembly Election Result: Tejashwi अपनी सीट भी नहीं बचा पा रहे हैं? NDA | Counting Day
Bihar Assembly Election Result: दानापुर की सीट पर Ram Kripal Yadav की जीत तय, 27,000 वोटों से बढ़त!
Bihar Assembly Election Result: नतीजों पर पूर्व Congress नेता Shakeel Ahmad का बड़ा बयान | NDA
Bihar Assembly Election Result: BJP के रुझानों पर बिहार के बीजेपी प्रभारी Vinod Tawde का आया बयान
Bihar Assembly Election Result: Congress-RJD के बीच

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
‘जातिवादी फिक्सिंग’ जब बिहार का मुकद्दर हो तो बदलाव की बयार कैसे बह पाएगी!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
बिहार में CM योगी का मैजिक, 31 सीटों पर किया प्रचार, 25 पर NDA आगे, इस सीट पर नहीं बन पाई बात!
बिहार में CM योगी का मैजिक, 31 सीटों पर किया प्रचार, 25 पर NDA आगे, इस सीट पर नहीं बन पाई बात!
ऐस्ट्रो
Bihar Election Results 2025: बिहार में भाजपा की जीत...ग्रहों का कमाल या रणनीति का खेल?
बिहार में भाजपा की जीत...ग्रहों का कमाल या रणनीति का खेल?
क्रिकेट
भारतीय क्रिकेटर जिन्होंने बिहार का नाम रोशन किया, 14 साल के वैभव सूर्यवंशी भी लिस्ट में
भारतीय क्रिकेटर जिन्होंने बिहार का नाम रोशन किया, 14 साल के वैभव सूर्यवंशी भी लिस्ट में
इंडिया
'अगर उन्हें अगले 10 या 20 साल में सत्ता में आना है तो...', नतीजों के बाद उपेंद्र कुशवाहा की तेजस्वी यादव को चेतावनी
'अगर उन्हें अगले 10 या 20 साल में सत्ता में आना है तो...', नतीजों के बाद उपेंद्र कुशवाहा की तेजस्वी यादव को चेतावनी
इंडिया
Bihar Election Result 2025: 'एक और चुनाव, एक और हार', बिहार के नतीजों पर BJP ने राहुल गांधी पर कसा तंज
'एक और चुनाव, एक और हार', बिहार के नतीजों पर BJP ने राहुल गांधी पर कसा तंज
बॉलीवुड
अब कैसी है गोविंदा की तबीयत? पत्नी सुनीता आहूजा ने दिया हेल्थ अपडेट, ये भी बताया- एक्टर के बेहोश होने की क्या थी असल वजह
अब कैसी है गोविंदा की तबीयत? पत्नी सुनीता आहूजा ने दिया हेल्थ अपडेट
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
चुनाव 2025
Bihar Election Result 2025: कांग्रेस का रॉकेट फिर 'मिस फायर', फुस्स हो गया वोट चोरी वाला 'हाइड्रोजन बम'
कांग्रेस का रॉकेट फिर 'मिस फायर', फुस्स हो गया वोट चोरी वाला 'हाइड्रोजन बम'
ABP NEWS
रथ लेकर जश्न के लिए निकले BJP कार्यकर्ता | PM Modi | Nitish Kumar
रथ लेकर जश्न के लिए निकले BJP कार्यकर्ता | PM Modi | Nitish Kumar
ABP NEWS
Modi - Nitish संग कदम बढ़ावा हे भईया' - Manoj Tiwari
Modi - Nitish संग कदम बढ़ावा हे भईया' - Manoj Tiwari
ABP NEWS
Anant Singh के घर पर जबरदस्त जश्न | JDU | MOKAMA
Anant Singh के घर पर जबरदस्त जश्न | JDU | MOKAMA
ABP NEWS
जीत की खुशी में Maithili Thakur ने गाया भजन
जीत की खुशी में Maithili Thakur ने गाया भजन
ABP NEWS
Anant Singh की सीट के रुझान चौका रहे है
Anant Singh की सीट के रुझान चौका रहे है
Embed widget