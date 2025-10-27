एक्सप्लोरर
पुरुषों से ज्यादा महिलाओं में होता है अल्जाइमर का रिस्क, स्टडी में चौंकाने वाला खुलासा
हाल ही में एक स्टडी में सामने आया है कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में अल्जाइमर का खतरा ज्यादा रहता है. ऐसे में आइए जानते हैं क्या कहती है रिसर्च.
अल्जाइमर एक ऐसी बीमारी है जो मेमोरी लॉस और कॉग्निटिव डिक्लाइन के लिए जिम्मेदार होती है. यह समस्या ज्यादातर बूढ़े लोगों में देखने को मिलती है. इसलिए जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे याद्दाश्त कमजोर हो जाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रिसर्च में यह सामने आया है कि ये परेशानी आदमियों के मुकाबले औरतों में ज्यादा देखने को मिलती है.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 27 Oct 2025 12:35 PM (IST)
हेल्थ
7 Photos
पुरुषों से ज्यादा महिलाओं में होता है अल्जाइमर का रिस्क, स्टडी में चौंकाने वाला खुलासा
हेल्थ
7 Photos
सलमान खान से लेकर अमिताभ बच्चन तक, इतनी खतरनाक बीमारियों से जूझ चुके भारत के ये स्टार्स
हेल्थ
7 Photos
खाने के बाद रोजाना च्यूइंग गम खाने से नहीं होगी एसिडिटी, डॉक्टर्स भी देते हैं इसकी सलाह
हेल्थ
6 Photos
क्या HIV होने के बाद भी फिजिकल रिलेशन बना सकते हैं, जानें क्या कर सकते हैं क्या नहीं?
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
'मुस्लिम से शादी करते जेडी वेंस तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति नहीं बनते', ट्रंप की करीबी ने इस्लाम पर क्यों कह दी इतनी बड़ी बात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मंत्री बेबी रानी मौर्य के PRO ने यूपीडा अधिकारी पर दर्ज कराया मुकदमा, लापरवाही का है आरोप
इंडिया
जानें कौन हैं जस्टिस सूर्यकांत, जो बनेंगे देश के अगले चीफ जस्टिस
स्पोर्ट्स
वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज, कुलदीप यादव ने रचा इतिहास, शमी टॉप पर बरकरार
Advertisement
हेल्थ
7 Photos
पुरुषों से ज्यादा महिलाओं में होता है अल्जाइमर का रिस्क, स्टडी में चौंकाने वाला खुलासा
हेल्थ
7 Photos
सलमान खान से लेकर अमिताभ बच्चन तक, इतनी खतरनाक बीमारियों से जूझ चुके भारत के ये स्टार्स
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion