पुरुषों से ज्यादा महिलाओं में होता है अल्जाइमर का रिस्क, स्टडी में चौंकाने वाला खुलासा

ऐसे में महिलाओं में अल्जाइमर के रिस्क का एक बड़ा कारण है उनके बॉडी में तेजी से होने वाले हार्मोनल चेंजेस. महिलाओं में मेनोपॉज, प्रेग्नेंसी और मेंस्ट्रुअल साइकिल के चलते कई तरह के बदलाव देखने को मिलते हैं, जो इसके लिए जिम्मेदार हो सकते हैं.