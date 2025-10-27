हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थपुरुषों से ज्यादा महिलाओं में होता है अल्जाइमर का रिस्क, स्टडी में चौंकाने वाला खुलासा

पुरुषों से ज्यादा महिलाओं में होता है अल्जाइमर का रिस्क, स्टडी में चौंकाने वाला खुलासा

हाल ही में एक स्टडी में सामने आया है कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में अल्जाइमर का खतरा ज्यादा रहता है. ऐसे में आइए जानते हैं क्या कहती है रिसर्च.

By : दीपाली बिष्ट  | Updated at : 27 Oct 2025 12:35 PM (IST)
हाल ही में एक स्टडी में सामने आया है कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में अल्जाइमर का खतरा ज्यादा रहता है. ऐसे में आइए जानते हैं क्या कहती है रिसर्च.

अल्जाइमर एक ऐसी बीमारी है जो मेमोरी लॉस और कॉग्निटिव डिक्लाइन के लिए जिम्मेदार होती है. यह समस्या ज्यादातर बूढ़े लोगों में देखने को मिलती है. इसलिए जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे याद्दाश्त कमजोर हो जाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रिसर्च में यह सामने आया है कि ये परेशानी आदमियों के मुकाबले औरतों में ज्यादा देखने को मिलती है.

1/7
हाल ही में PNAS में पब्लिश एक स्टडी के दौरान 17 से 95 साल की उम्र के बीच के 4700 एडल्ट्स के दिमाग को रिसर्चर्स ने ये पता करने के लिए एग्जामिन किया कि क्या ब्रेन एजिंग जेंडर पर भी डिपेंड करती है?
हाल ही में PNAS में पब्लिश एक स्टडी के दौरान 17 से 95 साल की उम्र के बीच के 4700 एडल्ट्स के दिमाग को रिसर्चर्स ने ये पता करने के लिए एग्जामिन किया कि क्या ब्रेन एजिंग जेंडर पर भी डिपेंड करती है?
2/7
इस स्टडी के रिजल्ट में पाया गया कि आदमी और औरतों में समय के साथ ब्रेन एजिंग होती है लेकिन दोनों के रिजल्ट्स सेम नहीं होते. दरअसल, महिलाओं के मुकाबले आदमियों में तेजी से ब्रेन एजिंग के संकेत देखने को मिले.
इस स्टडी के रिजल्ट में पाया गया कि आदमी और औरतों में समय के साथ ब्रेन एजिंग होती है लेकिन दोनों के रिजल्ट्स सेम नहीं होते. दरअसल, महिलाओं के मुकाबले आदमियों में तेजी से ब्रेन एजिंग के संकेत देखने को मिले.
3/7
ये डिक्लाइन ज्यादातर दिमाग के पैराहिपोकैम्पल कॉर्टेक्स जैसे हिस्सों में देखने को मिला, जो इंसान की मेमोरी और इमोशंस के लिए जिम्मेदार होते हैं.
ये डिक्लाइन ज्यादातर दिमाग के पैराहिपोकैम्पल कॉर्टेक्स जैसे हिस्सों में देखने को मिला, जो इंसान की मेमोरी और इमोशंस के लिए जिम्मेदार होते हैं.
4/7
वहीं, दूसरी ओर महिलाओं में ब्रेन एजिंग के संकेत कम जगहों पर देखने को मिले. साथ ही, महिलाओं के दिमाग में इस दौरान ब्रेन वेंट्रिकल बढ़ते दिखाई दिए.
वहीं, दूसरी ओर महिलाओं में ब्रेन एजिंग के संकेत कम जगहों पर देखने को मिले. साथ ही, महिलाओं के दिमाग में इस दौरान ब्रेन वेंट्रिकल बढ़ते दिखाई दिए.
5/7
रिसर्चर्स का मानना है कि ब्रेन एजिंग में दिखने वाले इस डिफरेंस के कई कारण हो सकते हैं, जैसे- मेटाबॉलिक फंक्शन, एपीजेनेटिक चेंजेस, हार्मोन्स और भी बहुत कुछ.
रिसर्चर्स का मानना है कि ब्रेन एजिंग में दिखने वाले इस डिफरेंस के कई कारण हो सकते हैं, जैसे- मेटाबॉलिक फंक्शन, एपीजेनेटिक चेंजेस, हार्मोन्स और भी बहुत कुछ.
6/7
यहां एक हैरानी वाली बात ये है कि हालांकि आदमियों में ब्रेन टिशूज जल्दी कम होते हैं और ब्रेन स्ट्रक्चर छोटा होता चला जाता है लेकिन इसके बावजूद भी अल्जाइमर्स जैसी मेमोरी लॉस की समस्या औरतों को ज्यादा होती है.
यहां एक हैरानी वाली बात ये है कि हालांकि आदमियों में ब्रेन टिशूज जल्दी कम होते हैं और ब्रेन स्ट्रक्चर छोटा होता चला जाता है लेकिन इसके बावजूद भी अल्जाइमर्स जैसी मेमोरी लॉस की समस्या औरतों को ज्यादा होती है.
7/7
ऐसे में महिलाओं में अल्जाइमर के रिस्क का एक बड़ा कारण है उनके बॉडी में तेजी से होने वाले हार्मोनल चेंजेस. महिलाओं में मेनोपॉज, प्रेग्नेंसी और मेंस्ट्रुअल साइकिल के चलते कई तरह के बदलाव देखने को मिलते हैं, जो इसके लिए जिम्मेदार हो सकते हैं.
ऐसे में महिलाओं में अल्जाइमर के रिस्क का एक बड़ा कारण है उनके बॉडी में तेजी से होने वाले हार्मोनल चेंजेस. महिलाओं में मेनोपॉज, प्रेग्नेंसी और मेंस्ट्रुअल साइकिल के चलते कई तरह के बदलाव देखने को मिलते हैं, जो इसके लिए जिम्मेदार हो सकते हैं.
Published at : 27 Oct 2025 12:35 PM (IST)
Tags :
Cognitive Decline Alzheimer's Disease Brain Ageing

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'मुस्लिम से शादी करते जेडी वेंस तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति नहीं बनते', ट्रंप की करीबी ने इस्लाम पर क्यों कह दी इतनी बड़ी बात
'मुस्लिम से शादी करते जेडी वेंस तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति नहीं बनते', ट्रंप की करीबी ने इस्लाम पर क्यों कह दी इतनी बड़ी बात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मंत्री बेबी रानी मौर्य के PRO ने यूपीडा अधिकारी पर दर्ज कराया मुकदमा, लापरवाही का है आरोप
मंत्री बेबी रानी मौर्य के PRO ने यूपीडा अधिकारी पर दर्ज कराया मुकदमा, लापरवाही का है आरोप
इंडिया
जानें कौन हैं जस्टिस सूर्यकांत, जो बनेंगे देश के अगले चीफ जस्टिस
जानें कौन हैं जस्टिस सूर्यकांत, जो बनेंगे देश के अगले चीफ जस्टिस
स्पोर्ट्स
वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज, कुलदीप यादव ने रचा इतिहास, शमी टॉप पर बरकरार
वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज, कुलदीप यादव ने रचा इतिहास, शमी टॉप पर बरकरार
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

DU की छात्रा पर तेजाब फेंकने वाले आरोपी की पत्नी भी थी वारदात में शामिल?
LIC का Smart Move! Tata Consumer और Dabur में बढ़ाई हिस्सेदारी| Paisa Live
IRCTC Fail, अब छठ के बाद ऐसे करें सस्ती Flight Booking वापसी के लिए!| Paisa Live
DU की छात्रा पर हुआ एसिड अटैक, रिपोर्ट में जो आया वो सुनकर रह जाएंगे दंग
यमुना के पानी पर AAP का चैलेंज BJP ने किया स्वीकार, रविंद्र नेगी पी गए मटमैला पानी

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
गोवर्धन पर्व : प्रकृति से सह-अस्तित्व और समग्र विकास का उत्सव
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'मुस्लिम से शादी करते जेडी वेंस तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति नहीं बनते', ट्रंप की करीबी ने इस्लाम पर क्यों कह दी इतनी बड़ी बात
'मुस्लिम से शादी करते जेडी वेंस तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति नहीं बनते', ट्रंप की करीबी ने इस्लाम पर क्यों कह दी इतनी बड़ी बात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मंत्री बेबी रानी मौर्य के PRO ने यूपीडा अधिकारी पर दर्ज कराया मुकदमा, लापरवाही का है आरोप
मंत्री बेबी रानी मौर्य के PRO ने यूपीडा अधिकारी पर दर्ज कराया मुकदमा, लापरवाही का है आरोप
इंडिया
जानें कौन हैं जस्टिस सूर्यकांत, जो बनेंगे देश के अगले चीफ जस्टिस
जानें कौन हैं जस्टिस सूर्यकांत, जो बनेंगे देश के अगले चीफ जस्टिस
स्पोर्ट्स
वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज, कुलदीप यादव ने रचा इतिहास, शमी टॉप पर बरकरार
वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज, कुलदीप यादव ने रचा इतिहास, शमी टॉप पर बरकरार
टेलीविजन
सतीश शाह की जलती चिता के सामने क्यों 'साराभाई...' की टीम ने गाया था शो का थीम सॉन्ग? वजह जान आंसू नहीं रोक पाएंगे
सतीश शाह की चिता के सामने क्यों साराभाई...की टीम ने गाया था थीम सॉन्ग? वजह जान आंसू नहीं रोक पाएंगे
ट्रेंडिंग
दिल्ली से पटना जा रही वंदे भारत में बजा छठ मैया का गीत! वीडियो देख भावुक हुए यूजर्स
दिल्ली से पटना जा रही वंदे भारत में बजा छठ मैया का गीत! वीडियो देख भावुक हुए यूजर्स
नौकरी
महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग ने 938 पदों पर निकाली भर्ती, आज है आवेदन की आखिरी तारीख
महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग ने 938 पदों पर निकाली भर्ती, आज है आवेदन की आखिरी तारीख
ऑटो
Hero Splendor vs Honda Shine: डेली रनिंग के लिए कौन-सी बाइक बेहतर? जानें कितनी मिल रही सस्ती
Hero Splendor या Honda Shine, डेली रनिंग के लिए कौन-सी बाइक बेहतर? जानें कितनी मिल रही सस्ती
ABP NEWS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
ABP NEWS
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
ABP NEWS
UP NEWS: अवैध काम्प्लेक्स पर गरजा Yogi का बुलडोजर, देखिए तस्वीर | ABP NEWS
UP NEWS: अवैध काम्प्लेक्स पर गरजा Yogi का बुलडोजर, देखिए तस्वीर | ABP NEWS
ABP NEWS
Mumbai News: जहरीला धंदा, फैक्टरी पर शिकंजा | ABP NEWS SHORTS
Mumbai News: जहरीला धंदा, फैक्टरी पर शिकंजा | ABP NEWS SHORTS
Embed widget