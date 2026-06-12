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Premature Babies Blindness Risk: प्रीमैच्योर बेबी में अंधेपन का खतरा रोक सकती है शुरुआती आई स्क्रीनिंग, जानिए कैसे?
Premature Babies Blindness Risk : पहले ऐसे बच्चों के स्वस्थ रहने की संभावना कम होती थी, लेकिन अब NICU और आधुनिक इलाज की मदद से उन्हें बेहतर देखभाल मिल रही है.
आजकल मेडिकल सुविधाएं पहले से काफी बेहतर हो गई हैं, जिसकी वजह से प्रीमैच्योर बच्चों की जान बचाना अब आसान हो गया है. पहले ऐसे बच्चों के स्वस्थ रहने की संभावना कम होती थी, लेकिन अब NICU और आधुनिक इलाज की मदद से उन्हें बेहतर देखभाल मिल रही है. हालांकि, इसके साथ एक नई चिंता भी बढ़ रही है, जिसे रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमैच्योरिटी (ROP) कहा जाता है. यह आंखों की एक गंभीर बीमारी है, जो प्रीमैच्योर बच्चों की नजर को नुकसान पहुंचा सकती है और गंभीर मामलों में अंधेपन का कारण भी बन सकती है. सबसे बड़ी बात यह है कि इस बीमारी के शुरुआती लक्षण आसानी से नजर नहीं आते हैं. इसलिए डॉक्टर समय पर आई स्क्रीनिंग कराने की सलाह देते हैं, क्योंकि शुरुआती जांच से इस बीमारी का पता लगाकर बच्चे की आंखों की रोशनी बचाई जा सकती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि शुरुआती आई स्क्रीनिंग प्रीमैच्योर बेबी में अंधेपन का खतरा कैसे बचा सकती है
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Published at : 12 Jun 2026 05:45 PM (IST)
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