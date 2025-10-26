त्योहारों के बाद ऐसे करें अपनी बॉडी डिटॉक्स, अपनाएं ये 5 आसान और साइंटिफिक तरीके

त्योहार के बाद बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए सबसे पहले घर पर रखी मिठाइयां और स्नेक्स को बाहर कर दें. जितनी देर तक मिठाइयां और स्नेक्स घर के अंदर नजर आते हैं, उतनी ही आपको क्रेविंग होती रहेगी. ऐसे में अगर आपको मीठा खाने का मन हो तो किशमिश खजूर अंजीर या मौसमी फल जैसे नेचुरल स्वीट्स लें. इससे कैलोरी कम होगी और एनर्जी लेवल कंट्रोल में रहेगा.