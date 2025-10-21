एक्सप्लोरर
ये 8 लक्षण दिखें तो समझ जाएं PCOS ने बॉडी में बना लिया घर, तुरंत भागें डॉक्टर के पास
यह एक हार्मोन से जुड़ी बीमारी है, जो महिलाओं में धीरे-धीरे असर दिखाती है, लेकिन अगर समय रहते इसका पता चल जाए, तो इससे न सिर्फ बचा जा सकता है, बल्कि इसे कंट्रोल में भी रखा जा सकता है.
कई बार महिलाएं अपने शरीर के छोटे-छोटे बदलावों को नजरअंदाज कर देती हैं,जैसे पीरियड्स का देर से आना, थोड़ी-बहुत पिंपल्स की परेशानी, वजन का अचानक बढ़ना या चेहरे पर बाल आना. ये सब एक बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम का संकेत हो सकते हैं और ये हेल्थ प्रॉब्लम पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम यानी PCOS है. यह एक हार्मोन से जुड़ी बीमारी है, जो महिलाओं में धीरे-धीरे असर दिखाती है, लेकिन अगर समय रहते इसका पता चल जाए, तो इससे न सिर्फ बचा जा सकता है, बल्कि इसे कंट्रोल में भी रखा जा सकता है. तो चलिए अब वो 8 बड़े संकेत जानते हैं , जो अगर बार-बार नजर आएं, तो समझ लीजिए कि PCOS ने आपके शरीर में घर बना लिया है और अब डॉक्टर से मिलने में देर नहीं करनी चाहिए.
Published at : 21 Oct 2025 04:03 PM (IST)
