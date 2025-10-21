ये 8 लक्षण दिखें तो समझ जाएं PCOS ने बॉडी में बना लिया घर, तुरंत भागें डॉक्टर के पास

अगर आपके पीरियड्स अनियमित हैं, मतलब कभी 35 दिन बाद, कभी 2 महीने तक नहीं, या बहुत हल्के या बहुत ज्यादा भारी आते हैं तो ये सिर्फ स्ट्रेस या थकावट का नहीं, PCOS का भी संकेत हो सकता है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि PCOS में अंडा समय पर नहीं बनता, जिससे पूरा मेंसुरल साइकिल बिगड़ जाता है. आपको भी अगर 2–3 महीने तक लगातार पीरियड्स न आएं, या बहुत भारी और लंबे समय तक आते हों, तो तुरंत डॉक्टर से जांच कराएं.