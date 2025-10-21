हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थये 8 लक्षण दिखें तो समझ जाएं PCOS ने बॉडी में बना लिया घर, तुरंत भागें डॉक्टर के पास

ये 8 लक्षण दिखें तो समझ जाएं PCOS ने बॉडी में बना लिया घर, तुरंत भागें डॉक्टर के पास

यह एक हार्मोन से जुड़ी बीमारी है, जो महिलाओं में धीरे-धीरे असर दिखाती है, लेकिन अगर समय रहते इसका पता चल जाए, तो इससे न सिर्फ बचा जा सकता है, बल्कि इसे कंट्रोल में भी रखा जा सकता है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 21 Oct 2025 04:03 PM (IST)
यह एक हार्मोन से जुड़ी बीमारी है, जो महिलाओं में धीरे-धीरे असर दिखाती है, लेकिन अगर समय रहते इसका पता चल जाए, तो इससे न सिर्फ बचा जा सकता है, बल्कि इसे कंट्रोल में भी रखा जा सकता है.

कई बार महिलाएं अपने शरीर के छोटे-छोटे बदलावों को नजरअंदाज कर देती हैं,जैसे पीरियड्स का देर से आना, थोड़ी-बहुत पिंपल्स की परेशानी, वजन का अचानक बढ़ना या चेहरे पर बाल आना. ये सब एक बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम का संकेत हो सकते हैं और ये हेल्थ प्रॉब्लम पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम यानी PCOS है. यह एक हार्मोन से जुड़ी बीमारी है, जो महिलाओं में धीरे-धीरे असर दिखाती है, लेकिन अगर समय रहते इसका पता चल जाए, तो इससे न सिर्फ बचा जा सकता है, बल्कि इसे कंट्रोल में भी रखा जा सकता है. तो चलिए अब वो 8 बड़े संकेत जानते हैं , जो अगर बार-बार नजर आएं, तो समझ लीजिए कि PCOS ने आपके शरीर में घर बना लिया है और अब डॉक्टर से मिलने में देर नहीं करनी चाहिए.

1/8
अगर आपके पीरियड्स अनियमित हैं, मतलब कभी 35 दिन बाद, कभी 2 महीने तक नहीं, या बहुत हल्के या बहुत ज्यादा भारी आते हैं तो ये सिर्फ स्ट्रेस या थकावट का नहीं, PCOS का भी संकेत हो सकता है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि PCOS में अंडा समय पर नहीं बनता, जिससे पूरा मेंसुरल साइकिल बिगड़ जाता है. आपको भी अगर 2–3 महीने तक लगातार पीरियड्स न आएं, या बहुत भारी और लंबे समय तक आते हों, तो तुरंत डॉक्टर से जांच कराएं.
अगर आपके पीरियड्स अनियमित हैं, मतलब कभी 35 दिन बाद, कभी 2 महीने तक नहीं, या बहुत हल्के या बहुत ज्यादा भारी आते हैं तो ये सिर्फ स्ट्रेस या थकावट का नहीं, PCOS का भी संकेत हो सकता है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि PCOS में अंडा समय पर नहीं बनता, जिससे पूरा मेंसुरल साइकिल बिगड़ जाता है. आपको भी अगर 2–3 महीने तक लगातार पीरियड्स न आएं, या बहुत भारी और लंबे समय तक आते हों, तो तुरंत डॉक्टर से जांच कराएं.
2/8
आप ठीक से खा रही हैं, एक्सरसाइज भी कर रही हैं, लेकिन फिर भी वजन बढ़ता जा रहा है. खासकर पेट के आस-पास चर्बी जम रही है.यह इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से हो सकता है, जो PCOS में बहुत आम है. इसमें शरीर शुगर को सही तरह से प्रोसेस नहीं कर पाता, और वजन तेजी से बढ़ने लगता है. अगर थोड़ी-सी डाइट खाने पर भी वजन बढ़ता है, या पुराने कपड़े फिट नहीं आ रहे, तो इसे हल्के में न लें.
आप ठीक से खा रही हैं, एक्सरसाइज भी कर रही हैं, लेकिन फिर भी वजन बढ़ता जा रहा है. खासकर पेट के आस-पास चर्बी जम रही है.यह इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से हो सकता है, जो PCOS में बहुत आम है. इसमें शरीर शुगर को सही तरह से प्रोसेस नहीं कर पाता, और वजन तेजी से बढ़ने लगता है. अगर थोड़ी-सी डाइट खाने पर भी वजन बढ़ता है, या पुराने कपड़े फिट नहीं आ रहे, तो इसे हल्के में न लें.
3/8
अगर आपके चेहरे पर खास कर ठुड्डी, ऊपरी होंठ या छाती पर मोटे, काले बाल उगने लगे हैं तो ये हार्मोन गड़बड़ी का सीधा संकेत है. PCOS में शरीर में एंड्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे महिलाओं में भी पुरुषों जैसी बालों की ग्रोथ होने लगती है. अगर बार-बार वैक्सिंग या शेविंग करनी पड़ रही हो, तो बालों की जड़ में नहीं, हार्मोन में दिक्कत हो सकती है.
अगर आपके चेहरे पर खास कर ठुड्डी, ऊपरी होंठ या छाती पर मोटे, काले बाल उगने लगे हैं तो ये हार्मोन गड़बड़ी का सीधा संकेत है. PCOS में शरीर में एंड्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे महिलाओं में भी पुरुषों जैसी बालों की ग्रोथ होने लगती है. अगर बार-बार वैक्सिंग या शेविंग करनी पड़ रही हो, तो बालों की जड़ में नहीं, हार्मोन में दिक्कत हो सकती है.
4/8
पिंपल्स वैसे तो किसी को भी हो सकते हैं, पर अगर ये बार-बार ठोड़ी, जबड़े या गर्दन पर हो रहे हों और कोई भी क्रीम, दवा या घरेलू नुस्खा काम न करें. तो यह PCOS का संकेत हो सकता है.इसका कारण भी शरीर में बढ़े हुए एंड्रोजन हार्मोन है. जो स्किन को जरूरत से ज्यादा ऑयली बना देते हैं. अगर टीन एज के बाद भी पिंपल्स पीछा नहीं छोड़ रहे, तो हार्मोन टेस्ट जरूर करवाएं.
पिंपल्स वैसे तो किसी को भी हो सकते हैं, पर अगर ये बार-बार ठोड़ी, जबड़े या गर्दन पर हो रहे हों और कोई भी क्रीम, दवा या घरेलू नुस्खा काम न करें. तो यह PCOS का संकेत हो सकता है.इसका कारण भी शरीर में बढ़े हुए एंड्रोजन हार्मोन है. जो स्किन को जरूरत से ज्यादा ऑयली बना देते हैं. अगर टीन एज के बाद भी पिंपल्स पीछा नहीं छोड़ रहे, तो हार्मोन टेस्ट जरूर करवाएं.
5/8
एक तरफ जहां PCOS अनचाहे बालों की समस्या लाता है, वहीं दूसरी तरफ सिर के बालों को पतला और कमजोर भी कर देता है. अगर आपकी पोनीटेल पहले से पतली हो गई है, या बाल झड़ने की रफ्तार अचानक बढ़ गई है, तो इसे उम्र या स्ट्रेस की वजह नहीं हैं. ब्रश करते वक्त बहुत ज्यादा बाल झड़ने या सिर का हिस्सा साफ दिखने लगे, तो हार्मोन चेक करवाएं.
एक तरफ जहां PCOS अनचाहे बालों की समस्या लाता है, वहीं दूसरी तरफ सिर के बालों को पतला और कमजोर भी कर देता है. अगर आपकी पोनीटेल पहले से पतली हो गई है, या बाल झड़ने की रफ्तार अचानक बढ़ गई है, तो इसे उम्र या स्ट्रेस की वजह नहीं हैं. ब्रश करते वक्त बहुत ज्यादा बाल झड़ने या सिर का हिस्सा साफ दिखने लगे, तो हार्मोन चेक करवाएं.
6/8
अगर आपकी स्किन के कुछ हिस्से जैसे गर्दन के पीछे, बगलों या कमर पर गहरे या वेलवेट जैसे पैच दिखने लगे हैं तो ये सिर्फ स्किन प्रॉब्लम नहीं, बल्कि आपके शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस का अलार्म है. इसे मेडिकल भाषा में Acanthosis Nigricans कहते हैं और यह PCOS से सीधा जुड़ा हुआ होता है. इन पैचेज को नजरअंदाज न करें. ये शुगर और हार्मोन दोनों के इंबैलेंस की निशानी हो सकते हैं.
अगर आपकी स्किन के कुछ हिस्से जैसे गर्दन के पीछे, बगलों या कमर पर गहरे या वेलवेट जैसे पैच दिखने लगे हैं तो ये सिर्फ स्किन प्रॉब्लम नहीं, बल्कि आपके शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस का अलार्म है. इसे मेडिकल भाषा में Acanthosis Nigricans कहते हैं और यह PCOS से सीधा जुड़ा हुआ होता है. इन पैचेज को नजरअंदाज न करें. ये शुगर और हार्मोन दोनों के इंबैलेंस की निशानी हो सकते हैं.
7/8
PCOS के कारण महिलाओं में ओव्युलेशन यानी अंडा बनना नियमित नहीं होता, जिससे प्रेग्नेंसी में दिक्कत आ सकती है. अगर आप लंबे समय से कोशिश कर रही हैं लेकिन परिणाम नहीं मिल रहा, तो यह भी PCOS के कारण हो सकता है. अगर 6-12 महीने की कोशिश के बाद भी कंसीव न हो, तो फर्टिलिटी एक्सपर्ट से जांच करवाएं.
PCOS के कारण महिलाओं में ओव्युलेशन यानी अंडा बनना नियमित नहीं होता, जिससे प्रेग्नेंसी में दिक्कत आ सकती है. अगर आप लंबे समय से कोशिश कर रही हैं लेकिन परिणाम नहीं मिल रहा, तो यह भी PCOS के कारण हो सकता है. अगर 6-12 महीने की कोशिश के बाद भी कंसीव न हो, तो फर्टिलिटी एक्सपर्ट से जांच करवाएं.
8/8
PCOS सिर्फ फिजिकली नहीं, मेंटली असर भी डालता है. कई बार इसका असर, हमेशा थकान महसूस होना,मन बिना वजह उदास रहना, मूड स्विंग्स होना, नींद न आना या बहुत ज्यादा नींद आने में भी दिख सकता है. ये लक्षण दिखें, तो हो सकता है कि आपके शरीर के साथ-साथ हार्मोन भी मदद के लिए जरूरी हैं.
PCOS सिर्फ फिजिकली नहीं, मेंटली असर भी डालता है. कई बार इसका असर, हमेशा थकान महसूस होना,मन बिना वजह उदास रहना, मूड स्विंग्स होना, नींद न आना या बहुत ज्यादा नींद आने में भी दिख सकता है. ये लक्षण दिखें, तो हो सकता है कि आपके शरीर के साथ-साथ हार्मोन भी मदद के लिए जरूरी हैं.
Published at : 21 Oct 2025 04:03 PM (IST)
Tags :
PCOS Irregular Periods Health Women Health PCOS Symptoms LIfestyle Periods

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
‘SC ने जिंदगी जीने से ज्यादा पटाखे फोड़ने को दिया महत्व’, अभिताभ कांत ने दिल्ली का AQI बिगड़ने पर की बड़ी टिप्पणी
‘SC ने जिंदगी जीने से ज्यादा पटाखे फोड़ने को दिया महत्व’, अभिताभ कांत ने दिल्ली का AQI बिगड़ने पर की बड़ी टिप्पणी
झारखंड
क्या झारखंड में भी टूट जाएगा INDIA अलायंस? JMM की नाराजगी से बढ़ी सियासी हलचल, अब क्या होगा?
क्या झारखंड में भी टूट जाएगा INDIA अलायंस? JMM की नाराजगी से बढ़ी सियासी हलचल, अब क्या होगा?
क्रिकेट
'फिलिस्तीन का सपोर्ट, ड्रेसिंग रूम में इस्लामिक कल्चर, दिग्गज ने बताया रिजवान से कप्तानी छीनी जाने का कारण
'फिलिस्तीन का सपोर्ट, ड्रेसिंग रूम में इस्लामिक कल्चर, दिग्गज ने बताया रिजवान से कप्तानी छीनी जाने का कारण
बॉलीवुड
मुंबई में करोड़ों का घर और फॉर्म हाउस तो दुबई में आलीशान अपार्टमेंट, जाने- देश-विदेश में कहां-कहां है सलमान खान की प्रॉपर्टी
देश-विदेश में कहां-कहां है सलमान खान की प्रॉपर्टी, डिटेल में जानें यहां
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

असरानी का निधन | शोले से जेलर | असरानी का आखिरी इंटरव्यू
दिवाली 2025 स्पेशल | अरमान खेरा के साथ दिवाली पार्टी | पार्टी का माहौल | त्यौहारी मस्ती और भी बहुत कुछ
पवन सिंह,खेसारी लाल यादव का संघर्ष | भोजपुरी बॉलीवुड क्लैश | राकेश मिश्रा इंटरव्यू
पवन सिंह विवाद बिहार चुनाव 2025 | आम्रपाली दुबे इंटरव्यू
THAMMA Review: मैडाक हारर कामेडी यूनिवर्स में कुछ स्पेशल | आयुष्मान | रश्मिका | नवाजुद्दीन

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
गोवर्धन पर्व : प्रकृति से सह-अस्तित्व और समग्र विकास का उत्सव
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
‘SC ने जिंदगी जीने से ज्यादा पटाखे फोड़ने को दिया महत्व’, अभिताभ कांत ने दिल्ली का AQI बिगड़ने पर की बड़ी टिप्पणी
‘SC ने जिंदगी जीने से ज्यादा पटाखे फोड़ने को दिया महत्व’, अभिताभ कांत ने दिल्ली का AQI बिगड़ने पर की बड़ी टिप्पणी
झारखंड
क्या झारखंड में भी टूट जाएगा INDIA अलायंस? JMM की नाराजगी से बढ़ी सियासी हलचल, अब क्या होगा?
क्या झारखंड में भी टूट जाएगा INDIA अलायंस? JMM की नाराजगी से बढ़ी सियासी हलचल, अब क्या होगा?
क्रिकेट
'फिलिस्तीन का सपोर्ट, ड्रेसिंग रूम में इस्लामिक कल्चर, दिग्गज ने बताया रिजवान से कप्तानी छीनी जाने का कारण
'फिलिस्तीन का सपोर्ट, ड्रेसिंग रूम में इस्लामिक कल्चर, दिग्गज ने बताया रिजवान से कप्तानी छीनी जाने का कारण
बॉलीवुड
मुंबई में करोड़ों का घर और फॉर्म हाउस तो दुबई में आलीशान अपार्टमेंट, जाने- देश-विदेश में कहां-कहां है सलमान खान की प्रॉपर्टी
देश-विदेश में कहां-कहां है सलमान खान की प्रॉपर्टी, डिटेल में जानें यहां
इंडिया
क्या PM मोदी ने रूस से तेल न खरीदने का वादा किया? ट्रंप के दावे पर कांग्रेस ने सरकार से पूछा
क्या PM मोदी ने रूस से तेल न खरीदने का वादा किया? ट्रंप के दावे पर कांग्रेस ने सरकार से पूछा
क्रिकेट
लाल कुर्ता, काला चश्मा और माहिका की भी रेड ड्रेस, हार्दिक पांड्या ने नई गर्लफ्रेंड के साथ मनाई दिवाली; देखें वीडियो
लाल कुर्ता, काला चश्मा और माहिका की भी रेड ड्रेस, हार्दिक ने गर्लफ्रेंड के साथ मनाई दिवाली; देखें वीडियो
दिल्ली NCR
Delhi Ka AQI: दिल्ली के इन 34 इलाकों में से 14 में हवा की हालत थोड़ी सुधरी, सबसे ज्यादा गंभीर स्थिति बवाना में
दिल्ली के इन 34 इलाकों में से 14 में हवा की हालत थोड़ी सुधरी, सबसे ज्यादा गंभीर स्थिति बवाना में
यूटिलिटी
क्या नॉमिनी बनने से नॉमिनी को मिल जाता है सारा पैसा? जान लें नियम कानून
क्या नॉमिनी बनने से नॉमिनी को मिल जाता है सारा पैसा? जान लें नियम कानून
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Embed widget