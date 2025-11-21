एक्सप्लोरर
Breast Cancer: सिर्फ गांठ नहीं, ये 5 सिग्नल भी बताते हैं बेस्ट कैंसर का पता, गलती से भी न करें इग्नोर
Breast Cancer Early Signs: कैंसर के मामले तेजी के साथ बढ़े हैं, उनमें से एक है ब्रेस्ट कैंसर. चलिए आपको बताते हैं कि महिलाओं में कैसे यह तेजी से साथ बढ़ रहा है और इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए.
ब्रेस्ट कैंसर हमेशा गांठ से शुरू नहीं होता. कई बार शुरुआत में कोई गांठ नहीं बनती, लेकिन त्वचा और ब्रेस्ट की बनावट में छोटे बदलाव दिखाई देने लगते हैं. अगर इन संकेतों को नजरअंदाज कर दिया जाए, तो बीमारी आगे बढ़ जाती है और पहचान में देर हो जाती है. चलिए आपको इसके लक्षण के बारे में बताते हैं.
Published at : 21 Nov 2025 06:52 PM (IST)
