हाथ से खाना खाने को लेकर ट्रोल हो चुके हैं जोहरान ममदानी, जानें सेहत के लिए कितनी फायदेमंद है यह प्रक्रिया?
स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक, हाथ से खाना खाने के कई ऐसे वैज्ञानिक कारण हैं जो आपके पाचन, इम्यूनिटी और खाने की आदतों पर अच्छा असर डालते हैं.
न्यूयॉर्क शहर के नए मेयर जोहरान ममदानी हाल ही में चर्चा में आ गए, जब एक वीडियो में वह बिरयानी खाते हुए नजर आए. लेकिन कांटे-चम्मच से नहीं, बल्कि अपने हाथों से, जहां भारतीयों के लिए यह बिल्कुल नॉर्मल बात है, वहीं अमेरिका में कुछ लोगों ने इस पर मजाक उड़ाना शुरू कर दिया. स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक, हाथ से खाना खाने के कई ऐसे वैज्ञानिक कारण हैं जो आपके पाचन, इम्यूनिटी और खाने की आदतों पर अच्छा असर डालते हैं. आइए जानते हैं कि यह प्रक्रिया सेहत के लिए कितनी फायदेमंद है?
Published at : 07 Nov 2025 07:01 AM (IST)
हेल्थ
