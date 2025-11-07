हाथ से खाना खाने को लेकर ट्रोल हो चुके हैं जोहरान ममदानी, जानें सेहत के लिए कितनी फायदेमंद है यह प्रक्रिया?

जब हम हाथों से खाते हैं, तो खाना उठाने, तोड़ने और मिलाने में थोड़ा समय लगता है. इससे हम धीरे-धीरे खाते हैं, ज्यादा चबाते हैं और हमारी लार अच्छे से बनती है. इससे पेट में एंजाइम और एसिड सही मात्रा में बनते हैं, जिससे खाना अच्छी तरह पचता है.धीरे खाने की वजह से कब्ज जैसी दिक्कतें भी कम होती हैं.