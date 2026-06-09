भारत में ज्यादा चीनी, विदेश में बिना शुगर, बेबी फूड को लेकर नेस्ले की रिपोर्ट पर फिर बहस तेज

इसे लेकर विवाद बढ़ने के बाद नेस्ले ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उसके प्रोडक्ट भारत के सभी खाद्य सुरक्षा नियमों का पालन करते हैं. कंपनी का कहना है कि सेरेलक भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण और भारतीय मानक ब्यूरो के मानकों के अनुरूप हैं. कंपनी ने यह भी बताया कि उसने भारत में बिना रिफाइंड चीनी वाले सेरेलक के कई नए ऑप्शन बाजार में उतारे हैं, जो अब उसके अधिकांश पोर्टफोलियो का हिस्सा है.