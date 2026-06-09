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भारत में ज्यादा चीनी, विदेश में बिना शुगर, बेबी फूड को लेकर नेस्ले की रिपोर्ट पर फिर बहस तेज
स्विट्जरलैंड की संस्था पब्लिक आई की रिपोर्ट के बाद यह सवाल उठने लगा है कि क्या बहुराष्ट्रीय कंपनियां अलग-अलग देश में एक ही ब्रांड के लिए अलग पोषक मानक अपना आती है.
भारत में बिकने वाले बेबी फूड और बच्चों के पैकेज्ड प्रोडक्ट की क्वालिटी को लेकर एक बार फिर बहस छिड़ गई है. स्विट्जरलैंड की संस्था पब्लिक आई की रिपोर्ट के बाद यह सवाल उठने लगा है कि क्या बहुराष्ट्रीय कंपनियां अलग-अलग देश में एक ही ब्रांड के लिए अलग पोषक मानक अपना आती है. रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत और कई एशियाई, अफ्रीकी देशों में बिकने वाले नेस्ले सेरेलक में एक्स्ट्रा चीनी मिलाई जाती है, जबकि यूरोप के कई देश में बिकने वाले इसी प्रोडक्ट में एक्स्ट्रा चीनी नहीं होती है.
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Published at : 09 Jun 2026 10:24 AM (IST)
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