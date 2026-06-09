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भारत में ज्यादा चीनी, विदेश में बिना शुगर, बेबी फूड को लेकर नेस्ले की रिपोर्ट पर फिर बहस तेज

स्विट्जरलैंड की संस्था पब्लिक आई की रिपोर्ट के बाद यह सवाल उठने लगा है कि क्या बहुराष्ट्रीय कंपनियां अलग-अलग देश में एक ही ब्रांड के लिए अलग पोषक मानक अपना आती है.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 09 Jun 2026 10:24 AM (IST)
स्विट्जरलैंड की संस्था पब्लिक आई की रिपोर्ट के बाद यह सवाल उठने लगा है कि क्या बहुराष्ट्रीय कंपनियां अलग-अलग देश में एक ही ब्रांड के लिए अलग पोषक मानक अपना आती है.

भारत में बिकने वाले बेबी फूड और बच्चों के पैकेज्ड प्रोडक्ट की क्वालिटी को लेकर एक बार फिर बहस छिड़ गई है. स्विट्जरलैंड की संस्था पब्लिक आई की रिपोर्ट के बाद यह सवाल उठने लगा है कि क्या बहुराष्ट्रीय कंपनियां अलग-अलग देश में एक ही ब्रांड के लिए अलग पोषक मानक अपना आती है. रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत और कई एशियाई, अफ्रीकी देशों में बिकने वाले नेस्ले सेरेलक में एक्स्ट्रा चीनी मिलाई जाती है, जबकि यूरोप के कई देश में बिकने वाले इसी प्रोडक्ट में एक्स्ट्रा चीनी नहीं होती है.

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रिपोर्ट के अनुसार लंदन और दिल्ली में रहने वाले 6 महीना के दो बच्चों को एक ही ब्रांड का सेरेलक खिलाया जा रहा है.लेकिन दोनों के प्रोडक्ट में पोषण संबंधी अंतर है. जांच में दावा किया गया है कि भारत में बिकने वाले कुछ सेरेलैक प्रोडक्ट में प्रति सर्विंग करीब 3 ग्राम एक्स्ट्रा चीनी मौजूद थी, जबकि ब्रिटेन में बिकने वाले प्रोडक्ट में एक्स्ट्रा चीनी नहीं पाई गई.
रिपोर्ट के अनुसार लंदन और दिल्ली में रहने वाले 6 महीना के दो बच्चों को एक ही ब्रांड का सेरेलक खिलाया जा रहा है.लेकिन दोनों के प्रोडक्ट में पोषण संबंधी अंतर है. जांच में दावा किया गया है कि भारत में बिकने वाले कुछ सेरेलैक प्रोडक्ट में प्रति सर्विंग करीब 3 ग्राम एक्स्ट्रा चीनी मौजूद थी, जबकि ब्रिटेन में बिकने वाले प्रोडक्ट में एक्स्ट्रा चीनी नहीं पाई गई.
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इसे लेकर विवाद बढ़ने के बाद नेस्ले ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उसके प्रोडक्ट भारत के सभी खाद्य सुरक्षा नियमों का पालन करते हैं. कंपनी का कहना है कि सेरेलक भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण और भारतीय मानक ब्यूरो के मानकों के अनुरूप हैं. कंपनी ने यह भी बताया कि उसने भारत में बिना रिफाइंड चीनी वाले सेरेलक के कई नए ऑप्शन बाजार में उतारे हैं, जो अब उसके अधिकांश पोर्टफोलियो का हिस्सा है.
इसे लेकर विवाद बढ़ने के बाद नेस्ले ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उसके प्रोडक्ट भारत के सभी खाद्य सुरक्षा नियमों का पालन करते हैं. कंपनी का कहना है कि सेरेलक भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण और भारतीय मानक ब्यूरो के मानकों के अनुरूप हैं. कंपनी ने यह भी बताया कि उसने भारत में बिना रिफाइंड चीनी वाले सेरेलक के कई नए ऑप्शन बाजार में उतारे हैं, जो अब उसके अधिकांश पोर्टफोलियो का हिस्सा है.
Published at : 09 Jun 2026 10:24 AM (IST)
Tags :
Nestle Cerelac Babay Food Controversy Addes Sugar In Cerelac India Vs Europe Food Standards

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