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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थMonsoon Health Tips: मॉनसून में इन बीमारियों का खतरा सबसे ज्यादा, इन 5 बातों का ख्याल रख अपनों को बचा सकते हैं आप

Monsoon Health Tips: मॉनसून में इन बीमारियों का खतरा सबसे ज्यादा, इन 5 बातों का ख्याल रख अपनों को बचा सकते हैं आप

Monsoon Health Tips: बरसात के दिनों में बीमारियों का खतरा काफी बढ़ जाता है. इस मौसम में बच्चे, बुजुर्ग और कमजोर इम्युनिटी वाले लोग सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं.

By : मानसी उपाध्याय  | Updated at : 10 Jun 2026 10:31 AM (IST)
Monsoon Health Tips: बरसात के दिनों में बीमारियों का खतरा काफी बढ़ जाता है. इस मौसम में बच्चे, बुजुर्ग और कमजोर इम्युनिटी वाले लोग सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं.

गर्मी से राहत देने वाला मानसून अपने साथ कई स्वास्थ्य चुनौतियां भी लेकर आता है. बारिश शुरू होते ही मौसम में नमी बढ़ जाती है, जगह-जगह पानी जमा होने लगता है और बैक्टीरिया, वायरस, मच्छरों के पनपने के लिए सही माहौल बन जाता है. यही कारण है कि बरसात के दिनों में बीमारियों का खतरा काफी बढ़ जाता है. इस मौसम में बच्चे, बुजुर्ग और कमजोर इम्युनिटी वाले लोग सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं. डेंगू, मलेरिया, वायरल फीवर, टाइफाइड, फ्लू और पेट से जुड़ी बीमारियां मानसून के दौरान तेजी से फैलती हैं. हालांकि थोड़ी सावधानी और सही आदतें अपनाकर इन बीमारियों से काफी हद तक बचाव किया जा सकता है. तो आइए जानते हैं मानसून में कौन-कौन सी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है और किन जरूरी बातों का ध्यान रखकर आप खुद और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं.

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बारिश के दौरान घरों और आसपास जमा पानी मच्छरों के पनपने की सबसे बड़ी वजह बनता है. ऐसे में डेंगू और मलेरिया के मामले तेजी से बढ़ने लगते हैं. डेंगू में तेज बुखार, सिर दर्द, शरीर दर्द और कमजोरी महसूस होती है, जबकि मलेरिया में ठंड लगने के साथ तेज बुखार आता है. ऐसे में बचाव के लिए घर के आसपास पानी जमा न होने दें, मच्छरदानी का इस्तेमाल करें और पूरी बाजू के कपड़े पहनें.
बारिश के दौरान घरों और आसपास जमा पानी मच्छरों के पनपने की सबसे बड़ी वजह बनता है. ऐसे में डेंगू और मलेरिया के मामले तेजी से बढ़ने लगते हैं. डेंगू में तेज बुखार, सिर दर्द, शरीर दर्द और कमजोरी महसूस होती है, जबकि मलेरिया में ठंड लगने के साथ तेज बुखार आता है. ऐसे में बचाव के लिए घर के आसपास पानी जमा न होने दें, मच्छरदानी का इस्तेमाल करें और पूरी बाजू के कपड़े पहनें.
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मानसून में तापमान और नमी में लगातार बदलाव होने के कारण शरीर की इम्यूनिटी कमजोर पड़ सकती है. ऐसे में वायरल फीवर, सर्दी-जुकाम और फ्लू जैसी समस्याएं तेजी से फैलती हैं. अगर बुखार, खांसी, गले में दर्द या शरीर दर्द जैसे लक्षण दिखें तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लें और आराम करें. बार-बार हाथ धोना और साफ-सफाई रखना भी जरूरी है.
मानसून में तापमान और नमी में लगातार बदलाव होने के कारण शरीर की इम्यूनिटी कमजोर पड़ सकती है. ऐसे में वायरल फीवर, सर्दी-जुकाम और फ्लू जैसी समस्याएं तेजी से फैलती हैं. अगर बुखार, खांसी, गले में दर्द या शरीर दर्द जैसे लक्षण दिखें तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लें और आराम करें. बार-बार हाथ धोना और साफ-सफाई रखना भी जरूरी है.
Published at : 10 Jun 2026 10:31 AM (IST)
Tags :
Monsoon Health Tips Health Precautions In Rain Family Health Care

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