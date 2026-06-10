बारिश के दौरान घरों और आसपास जमा पानी मच्छरों के पनपने की सबसे बड़ी वजह बनता है. ऐसे में डेंगू और मलेरिया के मामले तेजी से बढ़ने लगते हैं. डेंगू में तेज बुखार, सिर दर्द, शरीर दर्द और कमजोरी महसूस होती है, जबकि मलेरिया में ठंड लगने के साथ तेज बुखार आता है. ऐसे में बचाव के लिए घर के आसपास पानी जमा न होने दें, मच्छरदानी का इस्तेमाल करें और पूरी बाजू के कपड़े पहनें.