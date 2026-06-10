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Monsoon Health Tips: मॉनसून में इन बीमारियों का खतरा सबसे ज्यादा, इन 5 बातों का ख्याल रख अपनों को बचा सकते हैं आप
Monsoon Health Tips: बरसात के दिनों में बीमारियों का खतरा काफी बढ़ जाता है. इस मौसम में बच्चे, बुजुर्ग और कमजोर इम्युनिटी वाले लोग सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं.
गर्मी से राहत देने वाला मानसून अपने साथ कई स्वास्थ्य चुनौतियां भी लेकर आता है. बारिश शुरू होते ही मौसम में नमी बढ़ जाती है, जगह-जगह पानी जमा होने लगता है और बैक्टीरिया, वायरस, मच्छरों के पनपने के लिए सही माहौल बन जाता है. यही कारण है कि बरसात के दिनों में बीमारियों का खतरा काफी बढ़ जाता है. इस मौसम में बच्चे, बुजुर्ग और कमजोर इम्युनिटी वाले लोग सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं. डेंगू, मलेरिया, वायरल फीवर, टाइफाइड, फ्लू और पेट से जुड़ी बीमारियां मानसून के दौरान तेजी से फैलती हैं. हालांकि थोड़ी सावधानी और सही आदतें अपनाकर इन बीमारियों से काफी हद तक बचाव किया जा सकता है. तो आइए जानते हैं मानसून में कौन-कौन सी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है और किन जरूरी बातों का ध्यान रखकर आप खुद और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं.
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Published at : 10 Jun 2026 10:31 AM (IST)
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एपी सिंहएडवोकेट
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