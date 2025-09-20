एक्सप्लोरर
Navratri 2025: व्रत में खाने के सुपरफूड कौन-कौनसे हैं, सेहत को मिलेंगे चमत्कारी फायदे
Navratri 2025: नवरात्रि में व्रत के लिए मखाना, कुट्टू आटा और अन्य सुपरफूड्स, जो देंगे ताजगी, एनर्जी और सेहत को चमत्कारी फायदे.
Navratri 2025: हर साल लाखों लोग इस पावन अवसर पर स्वस्थ और पौष्टिक भोजन का चयन करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ सुपरफूड्स हैं, जो न सिर्फ व्रत में खाने योग्य हैं, बल्कि आपके शरीर को ताजगी, एनर्जी और चमत्कारी फायदे भी देते हैं?
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 20 Sep 2025 05:39 PM (IST)
हेल्थ
7 Photos
उबला या भीगा हुआ... कैसा मैथी वॉटर सेहत के लिए अच्छा, जानें किस तरह इसे करें कंज्यूम?
हेल्थ
7 Photos
खाने या लगाने से पहले क्या आप भी नहीं हटातीं एलोवेरा टॉक्सिन, जानें यह कितना करती है नुकसान?
हेल्थ
7 Photos
शरीर में एक साथ दिखे ये 7 लक्षण तो समझ जाएं हार्ट होने वाला है फेल, तुरंत करा लें जांच
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
अफ्रीका में बजा स्वदेशी हथियारों का डंका, टाटा का 'WHAP' प्लांट बनकर तैयार, राजनाथ सिंह करेंगे उद्घाटन
बिहार
'बिहार को लूट रहे', वैशाली में NDA पर बरसे तेजस्वी यादव, कहा- पिछली बार केवल वोट नहीं...
क्रिकेट
60 चौके 5 सिक्स, वनडे में पहली बार भारत के खिलाफ बने 400 से ज्यादा रन, मैदान पर मचा धूम-धड़ाका
बॉलीवुड
वेरा बेदी की करीना कपूर से हुई तुलना, तो भड़के यूजर्स, बोले- 'बेबो जैसा कोई नहीं'
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion