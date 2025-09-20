हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थNavratri 2025: व्रत में खाने के सुपरफूड कौन-कौनसे हैं, सेहत को मिलेंगे चमत्कारी फायदे

Navratri 2025: व्रत में खाने के सुपरफूड कौन-कौनसे हैं, सेहत को मिलेंगे चमत्कारी फायदे

Navratri 2025: नवरात्रि में व्रत के लिए मखाना, कुट्टू आटा और अन्य सुपरफूड्स, जो देंगे ताजगी, एनर्जी और सेहत को चमत्कारी फायदे.

By : मीनू झा  | Updated at : 20 Sep 2025 05:39 PM (IST)
Navratri 2025: नवरात्रि में व्रत के लिए मखाना, कुट्टू आटा और अन्य सुपरफूड्स, जो देंगे ताजगी, एनर्जी और सेहत को चमत्कारी फायदे.

Navratri 2025: हर साल लाखों लोग इस पावन अवसर पर स्वस्थ और पौष्टिक भोजन का चयन करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ सुपरफूड्स हैं, जो न सिर्फ व्रत में खाने योग्य हैं, बल्कि आपके शरीर को ताजगी, एनर्जी और चमत्कारी फायदे भी देते हैं?

1/7
मखाना: ल मखाना व्रत में ऊर्जा और ताकत का बेहतरीन स्रोत है. यह लो फैट, हाई प्रोटीन और एनर्जी से भरपूर होता है. पेट साफ़ रखता है और हृदय के लिए भी फायदेमंद है.
मखाना: ल मखाना व्रत में ऊर्जा और ताकत का बेहतरीन स्रोत है. यह लो फैट, हाई प्रोटीन और एनर्जी से भरपूर होता है. पेट साफ़ रखता है और हृदय के लिए भी फायदेमंद है.
2/7
कुट्टू का आटा: कुट्टू आटा ग्लूटेन फ्री होता है और इसे व्रत में रोटियां, चीले और पकौड़ी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है.
कुट्टू का आटा: कुट्टू आटा ग्लूटेन फ्री होता है और इसे व्रत में रोटियां, चीले और पकौड़ी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है.
3/7
साबूदाना: साबूदाना में कार्बोहाइड्रेट्स और स्टार्च भरपूर होते हैं. यह व्रत के दौरान एनर्जी बढ़ाने का बेहतरीन विकल्प है. इसे खिचड़ी या उपमा के रूप में खाया जा सकता है.
साबूदाना: साबूदाना में कार्बोहाइड्रेट्स और स्टार्च भरपूर होते हैं. यह व्रत के दौरान एनर्जी बढ़ाने का बेहतरीन विकल्प है. इसे खिचड़ी या उपमा के रूप में खाया जा सकता है.
4/7
शकरकंद: शकरकंद में विटामिन A और फाइबर भरपूर होता है. यह ब्लड शुगर कंट्रोल में मदद करता है और पेट को लंबे समय तक भरा रखता है. व्रत में इसे भूनकर या उबालकर खाया जा सकता है.
शकरकंद: शकरकंद में विटामिन A और फाइबर भरपूर होता है. यह ब्लड शुगर कंट्रोल में मदद करता है और पेट को लंबे समय तक भरा रखता है. व्रत में इसे भूनकर या उबालकर खाया जा सकता है.
5/7
नारियल: नारियल व्रत के दौरान एनर्जी और हेल्दी फैट्स देने का बेहतरीन स्रोत है. इसे चाट, लड्डू या नारियल पानी के रूप में लिया जा सकता है.
नारियल: नारियल व्रत के दौरान एनर्जी और हेल्दी फैट्स देने का बेहतरीन स्रोत है. इसे चाट, लड्डू या नारियल पानी के रूप में लिया जा सकता है.
6/7
फल और मेवे: व्रत में ताजे फल और मेवे खाना एनर्जी बूस्ट, आयरन और मिनरल्स के लिए जरूरी है. ये शरीर को शक्ति देते हैं और भूख भी नियंत्रित करते हैं.
फल और मेवे: व्रत में ताजे फल और मेवे खाना एनर्जी बूस्ट, आयरन और मिनरल्स के लिए जरूरी है. ये शरीर को शक्ति देते हैं और भूख भी नियंत्रित करते हैं.
7/7
व्रत का हेल्दी थाली आइडिया: एक संतुलित व्रत थाली एनर्जी, प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होनी चाहिए. मखाना, कुट्टू आटा, साबूदाना और मेवे मिलकर आपके व्रत को स्वादिष्ट और सेहतमंद बनाते हैं.
व्रत का हेल्दी थाली आइडिया: एक संतुलित व्रत थाली एनर्जी, प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होनी चाहिए. मखाना, कुट्टू आटा, साबूदाना और मेवे मिलकर आपके व्रत को स्वादिष्ट और सेहतमंद बनाते हैं.
Published at : 20 Sep 2025 05:39 PM (IST)
Embed widget