शकरकंद: शकरकंद में विटामिन A और फाइबर भरपूर होता है. यह ब्लड शुगर कंट्रोल में मदद करता है और पेट को लंबे समय तक भरा रखता है. व्रत में इसे भूनकर या उबालकर खाया जा सकता है.