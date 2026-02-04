हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थKamal Kakdi Benefits: युवाओं की पहली पसंद बन रही कमल ककड़ी, जानें इस खाकर कैसे घटा सकते हैं अपना वजन?

Kamal Kakdi For Weight Loss:आजकल लोगों को सामने मोटापा एक बड़ी चुनौती बन गई है. वजन कम करने के लिए लोग तरह-तरह के तरीके अपना रहे हैं. चलिए आपको बताते हैं कि कमल ककड़ी कैसे फायदेमंद है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 04 Feb 2026 10:00 AM (IST)
कमल ककड़ी यानी लोटस रूट एक सफेद और सख्त सब्जी होती है, जिसका स्वाद सही तरीके से न पकाने पर थोड़ा फीका लग सकता है. यह पोषक तत्वों से भरपूर सुपरफूड है और भारत में कई जगह मिलता है, खासकर केरल और तटीय कर्नाटक में/ शहरी इलाकों में प्लांट-बेस्ड डाइट का चलन बढ़ने से इसकी लोकप्रियता भी तेजी से बढ़ी है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, करीब 39 से 42 फीसदी भारतीय अब वजन कंट्रोल और सेहत के लिए मांसाहार कम कर रहे हैं. युवा वर्ग खासतौर पर प्लांट-बेस्ड खाने को फिटनेस और प्रिवेंटिव हेल्थकेयर से जोड़कर देख रहा है. इसी वजह से कमल ककड़ी जैसे न्यूट्रिशन पावरहाउस पर लोगों का ध्यान जा रहा है.
कमल ककड़ी वजन घटाने में मदद कर सकती है क्योंकि इसमें भरपूर फाइबर, विटामिन C, पोटैशियम और एंटीऑक्सिडेंट्स होते हैं. रिसर्च बताती है कि यह पाचन सुधारने और पेट को ठंडा रखने में सहायक है. इसकी कैलोरी भी कम होती है, जो डाइट फॉलो करने वालों के लिए फायदेमंद है.
Published at : 04 Feb 2026 10:00 AM (IST)
हेल्थ फोटो गैलरी

