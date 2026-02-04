रिपोर्ट्स के मुताबिक, करीब 39 से 42 फीसदी भारतीय अब वजन कंट्रोल और सेहत के लिए मांसाहार कम कर रहे हैं. युवा वर्ग खासतौर पर प्लांट-बेस्ड खाने को फिटनेस और प्रिवेंटिव हेल्थकेयर से जोड़कर देख रहा है. इसी वजह से कमल ककड़ी जैसे न्यूट्रिशन पावरहाउस पर लोगों का ध्यान जा रहा है.