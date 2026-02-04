एक्सप्लोरर
Kamal Kakdi Benefits: युवाओं की पहली पसंद बन रही कमल ककड़ी, जानें इस खाकर कैसे घटा सकते हैं अपना वजन?
Kamal Kakdi For Weight Loss:आजकल लोगों को सामने मोटापा एक बड़ी चुनौती बन गई है. वजन कम करने के लिए लोग तरह-तरह के तरीके अपना रहे हैं. चलिए आपको बताते हैं कि कमल ककड़ी कैसे फायदेमंद है.
कमल ककड़ी यानी लोटस रूट एक सफेद और सख्त सब्जी होती है, जिसका स्वाद सही तरीके से न पकाने पर थोड़ा फीका लग सकता है. यह पोषक तत्वों से भरपूर सुपरफूड है और भारत में कई जगह मिलता है, खासकर केरल और तटीय कर्नाटक में/ शहरी इलाकों में प्लांट-बेस्ड डाइट का चलन बढ़ने से इसकी लोकप्रियता भी तेजी से बढ़ी है.
