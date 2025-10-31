फोन-लैपटॉप का हद से ज्यादा इस्तेमाल खतरनाक, युवाओं में तेजी से बढ़ रही ड्राई आइज की प्रॉब्लम

कई लोग बार-बार ये संकेत दिखने पर भी इन्हें नजरअंदाज करते चले जाते हैं और बाद में इसका खामियाजा उन्हें अपनी आइसाइट गवाकर भरना पड़ता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि किन आदतों की वजह से आंखों को हो सकता है नुकसान.