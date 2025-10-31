एक्सप्लोरर
फोन-लैपटॉप का हद से ज्यादा इस्तेमाल खतरनाक, युवाओं में तेजी से बढ़ रही ड्राई आइज की प्रॉब्लम
आजकल लोगों में ड्राई आइज का खतरा काफी बढ़ गया है. ऐसे में आइए जानते हैं कि किन आदतों के चलते हो जाती है ड्राई आइज की समस्या.
आजकल अधिकतर लोगों को नजर का चश्मा लगा होता है. आंखें कमजोर होने के साथ-साथ कई लोगों की आंखों से पानी आने की समस्या या आंखों में जलन भी होती है. ऐसे में इन सब इंडीकेशन को नजरअंदाज करना काफी खतरनाक हो सकता है.
Published at : 31 Oct 2025 10:37 AM (IST)
फोन-लैपटॉप का हद से ज्यादा इस्तेमाल खतरनाक, युवाओं में तेजी से बढ़ रही ड्राई आइज की प्रॉब्लम
ब्लड प्रेशर की इन 5 दवाओं से रहें सावधान, बढ़ा देगी हैं है स्ट्रोक और किडनी फेलियर का खतरा
शराब पीना छोड़ चुके हैं बॉबी देओल, जानें अल्कोहल छोड़ने पर उनकी बॉडी में क्या हुए बदलाव?
दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच आंखों की सेहत कैसे रखें बेहतर, जाने बचाव के स्मार्ट टिप्स
