हाइड्रेशन के नाम पर गलती तो नहीं कर रहे आप? गुर्दों को हो सकता है नुकसान, जानें सही तरीका और इसके मिथक

जब आप पर्याप्त पानी नहीं पीते, तो शरीर में पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन हो जाती है. इससे पेशाब गाढ़ा हो जाता है, किडनी पर दबाव बढ़ता है, पथरी बनने का खतरा बढ़ता है, यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है, लंबे समय में किडनी की बीमारी का खतरा बढ़ सकता है, हल्का डिहाइड्रेशन भी दिमाग की कार्यक्षमता, मूड और शारीरिक क्षमता को प्रभावित कर सकता है. बुजुर्गों और प्रेग्नेंट महिलाओं में यह ज्यादा जोखिम भरा हो सकता है.