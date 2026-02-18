हाइड्रेशन के नाम पर गलती तो नहीं कर रहे आप? गुर्दों को हो सकता है नुकसान, जानें सही तरीका और इसके मिथक

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हमारे शरीर के अंदर मौजूद किडनी लगातार काम करते रहते हैं. वे खून को साफ करते हैं, शरीर से गंदगी बाहर निकालते हैं, नमक और पानी का संतुलन बनाए रखते हैं और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में मदद करते हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 18 Feb 2026 11:09 PM (IST)
हमारे शरीर के अंदर मौजूद किडनी लगातार काम करते रहते हैं. वे खून को साफ करते हैं, शरीर से गंदगी बाहर निकालते हैं, नमक और पानी का संतुलन बनाए रखते हैं और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में मदद करते हैं.

अक्सर हम सोचते हैं कि पानी पीना बहुत आसान काम है. प्यास लगी तो पी लिया, नहीं लगी तो नहीं पिया, लेकिन हमारे शरीर के अंदर मौजूद किडनी लगातार काम करते रहते हैं. वे खून को साफ करते हैं, शरीर से गंदगी बाहर निकालते हैं, नमक और पानी का संतुलन बनाए रखते हैं और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में मदद करते हैं. अगर हम बहुत कम या बहुत ज्यादा पानी पीते हैं, तो इसका सीधा असर किडनी पर पड़ता है. सही मात्रा में पानी पीना जरूरी है, लेकिन संतुलन बनाए रखना उससे भी ज्यादा जरूरी है.

जब आप पर्याप्त पानी नहीं पीते, तो शरीर में पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन हो जाती है. इससे पेशाब गाढ़ा हो जाता है, किडनी पर दबाव बढ़ता है, पथरी बनने का खतरा बढ़ता है, यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है, लंबे समय में किडनी की बीमारी का खतरा बढ़ सकता है, हल्का डिहाइड्रेशन भी दिमाग की कार्यक्षमता, मूड और शारीरिक क्षमता को प्रभावित कर सकता है. बुजुर्गों और प्रेग्नेंट महिलाओं में यह ज्यादा जोखिम भरा हो सकता है.
जब आप पर्याप्त पानी नहीं पीते, तो शरीर में पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन हो जाती है. इससे पेशाब गाढ़ा हो जाता है, किडनी पर दबाव बढ़ता है, पथरी बनने का खतरा बढ़ता है, यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है, लंबे समय में किडनी की बीमारी का खतरा बढ़ सकता है, हल्का डिहाइड्रेशन भी दिमाग की कार्यक्षमता, मूड और शारीरिक क्षमता को प्रभावित कर सकता है. बुजुर्गों और प्रेग्नेंट महिलाओं में यह ज्यादा जोखिम भरा हो सकता है.
बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर वे दिनभर चाय, कॉफी या जूस पी रहे हैं, तो उन्हें अलग से पानी पीने की जरूरत नहीं है. लेकिन सच्चाई यह है कि कैफीन वाले पेय (चाय, कॉफी) शरीर से पानी जल्दी बाहर निकाल सकते हैं. ज्यादा शक्कर वाले पेय शरीर पर अतिरिक्त बोझ डालते हैं. सादा पानी सबसे सुरक्षित और बेहतर ऑप्शन है.
बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर वे दिनभर चाय, कॉफी या जूस पी रहे हैं, तो उन्हें अलग से पानी पीने की जरूरत नहीं है. लेकिन सच्चाई यह है कि कैफीन वाले पेय (चाय, कॉफी) शरीर से पानी जल्दी बाहर निकाल सकते हैं. ज्यादा शक्कर वाले पेय शरीर पर अतिरिक्त बोझ डालते हैं. सादा पानी सबसे सुरक्षित और बेहतर ऑप्शन है.
