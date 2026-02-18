एक्सप्लोरर
हाइड्रेशन के नाम पर गलती तो नहीं कर रहे आप? गुर्दों को हो सकता है नुकसान, जानें सही तरीका और इसके मिथक
अक्सर हम सोचते हैं कि पानी पीना बहुत आसान काम है. प्यास लगी तो पी लिया, नहीं लगी तो नहीं पिया, लेकिन हमारे शरीर के अंदर मौजूद किडनी लगातार काम करते रहते हैं. वे खून को साफ करते हैं, शरीर से गंदगी बाहर निकालते हैं, नमक और पानी का संतुलन बनाए रखते हैं और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में मदद करते हैं. अगर हम बहुत कम या बहुत ज्यादा पानी पीते हैं, तो इसका सीधा असर किडनी पर पड़ता है. सही मात्रा में पानी पीना जरूरी है, लेकिन संतुलन बनाए रखना उससे भी ज्यादा जरूरी है.
Published at : 18 Feb 2026 11:09 PM (IST)
