एयर कंडीशनर हवा में मौजूद नमी को कम करता है, जिससे एनवायरमेंट ठंडा तो हो जाता है, लेकिन काफी ड्राई भी हो जाता है. इस वजह से शरीर बिना महसूस किए ही पानी खोने लगता है. ठंडे माहौल में प्यास कम लगती है, जिससे लोग पानी कम पीते हैं.