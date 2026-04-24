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AC Side Effects: गर्मियों में AC का ज्यादा उपयोग सेहत के लिए खतरनाक, जानिए डॉक्टरों ने क्या दी चेतावनी?
एयर कंडीशनर हवा में मौजूद नमी को कम करता है, जिससे एनवायरमेंट ठंडा तो हो जाता है, लेकिन काफी ड्राई भी हो जाता है. इस वजह से शरीर बिना महसूस किए ही पानी खोने लगता है.
AC Side Effects: देशभर में बढ़ती गर्मी के बीच एयर कंडीशनर अब लग्जरी नहीं, बल्कि जरूरत बन चुका है. घर, ऑफिस, गाड़ी और मॉल हर जगह लोग घंटाें एसी में समय बिता रहे हैं. तेज गर्मी से राहत देने वाला यह ठंडी हवा का साधन भले ही आराम देता हो, लेकिन डॉक्टरों के अनुसार इसका ज्यादा और लगातार इस्तेमाल सेहत पर छुपे हुए असर भी डाल सकता है.
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Published at : 24 Apr 2026 08:53 AM (IST)
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भावेष पाण्डेय
Opinion