हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
UP Board ResultAssembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थAC Side Effects: गर्मियों में AC का ज्यादा उपयोग सेहत के लिए खतरनाक, जानिए डॉक्टरों ने क्या दी चेतावनी?

AC Side Effects: गर्मियों में AC का ज्यादा उपयोग सेहत के लिए खतरनाक, जानिए डॉक्टरों ने क्या दी चेतावनी?

एयर कंडीशनर हवा में मौजूद नमी को कम करता है, जिससे एनवायरमेंट ठंडा तो हो जाता है, लेकिन काफी ड्राई भी हो जाता है. इस वजह से शरीर बिना महसूस किए ही पानी खोने लगता है.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 24 Apr 2026 08:53 AM (IST)
एयर कंडीशनर हवा में मौजूद नमी को कम करता है, जिससे एनवायरमेंट ठंडा तो हो जाता है, लेकिन काफी ड्राई भी हो जाता है. इस वजह से शरीर बिना महसूस किए ही पानी खोने लगता है.

AC Side Effects: देशभर में बढ़ती गर्मी के बीच एयर कंडीशनर अब लग्जरी नहीं, बल्कि जरूरत बन चुका है. घर, ऑफिस, गाड़ी और मॉल हर जगह लोग घंटाें एसी में समय बिता रहे हैं. तेज गर्मी से राहत देने वाला यह ठंडी हवा का साधन भले ही आराम देता हो, लेकिन डॉक्टरों के अनुसार इसका ज्यादा और लगातार इस्तेमाल सेहत पर छुपे हुए असर भी डाल सकता है.

1/8
एक्सपर्ट का कहना है कि लंबे समय तक एसी में रहने से शरीर पर धीरे-धीरे असर पड़ता है, जिससे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं. डिहाइड्रेशन, थकान, सांस से जुड़ी दिक्कत और इम्यूनिटी पर असर जैसे कई लक्षण समय के साथ सामने आ सकते हैं.
एक्सपर्ट का कहना है कि लंबे समय तक एसी में रहने से शरीर पर धीरे-धीरे असर पड़ता है, जिससे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं. डिहाइड्रेशन, थकान, सांस से जुड़ी दिक्कत और इम्यूनिटी पर असर जैसे कई लक्षण समय के साथ सामने आ सकते हैं.
2/8
एयर कंडीशनर हवा में मौजूद नमी को कम करता है, जिससे एनवायरमेंट ठंडा तो हो जाता है, लेकिन काफी ड्राई भी हो जाता है. इस वजह से शरीर बिना महसूस किए ही पानी खोने लगता है. ठंडे माहौल में प्यास कम लगती है, जिससे लोग पानी कम पीते हैं.
एयर कंडीशनर हवा में मौजूद नमी को कम करता है, जिससे एनवायरमेंट ठंडा तो हो जाता है, लेकिन काफी ड्राई भी हो जाता है. इस वजह से शरीर बिना महसूस किए ही पानी खोने लगता है. ठंडे माहौल में प्यास कम लगती है, जिससे लोग पानी कम पीते हैं.
Published at : 24 Apr 2026 08:53 AM (IST)
Tags :
AC Side Effects Air Conditioner Health Risks Dehydration In Summer Dry Air Problems

हेल्थ फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

लाइफस्टाइल
Yawning Effect On Ears : जम्हाई लेते ही सुनाई क्यों देने लगता है साफ? जानिए इसके पीछे का कारण और एक्सपर्ट की राय
जम्हाई लेते ही सुनाई क्यों देने लगता है साफ? जानिए इसके पीछे का कारण और एक्सपर्ट की राय
लाइफस्टाइल
Mouthwash Side Effects: माउथवॉश का ज्यादा इस्तेमाल बढ़ा सकता है ब्लड प्रेशर, डॉक्टर ने बताए इसके चौंकाने वाले असर
माउथवॉश का ज्यादा इस्तेमाल बढ़ा सकता है ब्लड प्रेशर, डॉक्टर ने बताए इसके चौंकाने वाले असर
लाइफस्टाइल
Bada Mangal 2026: 19 साल बाद ज्येष्ठ माह में 8 बड़े मंगल ? जानें तारीख, क्यों अन्य मंगलवार से अलग है ये दिन
19 साल बाद ज्येष्ठ माह में 8 बड़े मंगल ? जानें तारीख, क्यों अन्य मंगलवार से अलग है ये दिन
लाइफस्टाइल
Heat stroke: सूरज की तपिश से बढ़ने लगे हीट स्ट्रोक के मामले, डॉक्टर से जानें बचने के तरीके
सूरज की तपिश से बढ़ने लगे हीट स्ट्रोक के मामले, डॉक्टर से जानें बचने के तरीके
Advertisement

वीडियोज

Sansani: दरिंदे नौकर का 'लास्ट हॉरर'! | Delhi Crime
West Bengal 2026 Phase 1 Voting: दीदी का कमाल...या PM Modi का धमाल? | TMC Vs BJP | Breaking
Chitra Tripathi: Battle of West Bengal का Winner कौन? | Mamata Banerjee | TMC Vs BJP | Janhit |
Pratima Mishra: बंगाल चुनाव में हिंसा की 'बिग पिक्चर' | West Bengal Phase 1 Voting | BJP | TMC
Iran Vs US-Israel War:'ईरान को सबसे ज्यादा दर्द देने वाली जगह पर चोट'

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

भावेष पाण्डेय
भावेष पाण्डेय
महिलाओं की ‘सोच’: राजनीतिक वर्गीकरण का नया तरीका
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भारत से 63 रुपये से ज्यादा का सामान ले जाने पर सीमा शुल्क क्यों वसूल रहा नेपाल? MEA ने दिया ये जवाब 
भारत से 63 रुपये से ज्यादा का सामान ले जाने पर सीमा शुल्क क्यों वसूल रहा नेपाल? MEA ने दिया ये जवाब 
महाराष्ट्र
'अगर मराठी भाषियों को परेशानी हुई तो...', आंदोलन कर रहे टैक्सीवालों को राज ठाकरे के बेटे की चेतावनी 
'अगर मराठी भाषियों को परेशानी हुई तो...', आंदोलन कर रहे टैक्सीवालों को राज ठाकरे के बेटे की चेतावनी 
विश्व
'पैर और हाथ का ऑपरेशन, बोलने में दिक्कत, प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत', किस हाल में हैं मुज्तबा खामेनेई
'पैर और हाथ का ऑपरेशन, बोलने में दिक्कत, प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत', किस हाल में हैं मुज्तबा खामेनेई
बॉलीवुड
Dhurandhar 2 BO Day 36: ‘धुरंधर 2’ ने 'भूत बंगला' के आगे 36वें दिन भी मचाया धमाल, 5वें वीक में 5 फिल्मों को दी मात, बना डाला ये बड़ा रिकॉर्ड
‘धुरंधर 2’ ने 'भूत बंगला' के आगे 36वें दिन भी मचाया धमाल, 5वें वीक में 5 फिल्मों को दी मात
आईपीएल 2026
MI-CSK मैच के बाद कितनी बदली प्वाइंट्स टेबल? जानें किसके पास है ऑरेंज और पर्पल कैप
MI-CSK मैच के बाद कितनी बदली प्वाइंट्स टेबल? जानें किसके पास है ऑरेंज और पर्पल कैप
जनरल नॉलेज
India Oil: मिडिल ईस्ट का तेल बिकना बंद हुआ तो भारत के लिए क्या-क्या होंगे ऑप्शंस? देखें पूरी लिस्ट
मिडिल ईस्ट का तेल बिकना बंद हुआ तो भारत के लिए क्या-क्या होंगे ऑप्शंस? देखें पूरी लिस्ट
टेक्नोलॉजी
भारत में भी लॉन्च होगा Elon Musk का 'फेवरेट' ऑप्टिमस रोबोट, जानें कब तक मार सकता है एंट्री?
भारत में भी लॉन्च होगा Elon Musk का 'फेवरेट' ऑप्टिमस रोबोट, जानें कब तक मार सकता है एंट्री?
नौकरी
Bank Jobs: पंजाब एंड सिंध बैंक में सिक्योरिटी मैनेजर की भर्ती, मिलेगी तगड़ी सैलरी; जल्दी करें आवेदन
पंजाब एंड सिंध बैंक में सिक्योरिटी मैनेजर की भर्ती, मिलेगी तगड़ी सैलरी; जल्दी करें आवेदन
ENT LIVE
राजा हरिश्चंद्र’ (1913): क्यों भारत की पहली फिल्म में पुरुष बने महिलाएं?
राजा हरिश्चंद्र’ (1913): क्यों भारत की पहली फिल्म में पुरुष बने महिलाएं?
ENT LIVE
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
ENT LIVE
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
ENT LIVE
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
ENT LIVE
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Embed widget