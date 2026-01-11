अनियमित पीरियड्स और स्ट्रेस कितना खतरनाक, जानें PCOS कैसे बनता है रिश्ता टूटने की वजह?

आज भी बहुत से लोग PCOS का नाम सुनते ही डर जाते हैं. उन्हें लगता है कि यह कोई बहुत गंभीर या लाइलाज बीमारी है. असल में PCOS एक मैनेज होने वाली समस्या है, जिसे सही खान-पान, एक्सरसाइज़ और डॉक्टर की सलाह से कंट्रोल किया जा सकता है. जब पार्टनर या परिवार को इसकी सही जानकारी नहीं होती, तो डर और शक रिश्ते में कड़वाहट ला देते हैं.