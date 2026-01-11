एक्सप्लोरर
अनियमित पीरियड्स और स्ट्रेस कितना खतरनाक, जानें PCOS कैसे बनता है रिश्ता टूटने की वजह?
कई बार अनियमित पीरियड्स, तनाव और भावनात्मक बदलाव रिश्तों में गलतफहमियां पैदा कर देते हैं, जो धीरे-धीरे दूरी और फिर टूटन का कारण बन सकते हैं.
आज के समय में PCOS (पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम) बहुत-सी महिलाओं की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है. यह कोई खतरनाक बीमारी नहीं, बल्कि एक आम हार्मोनल समस्या है फिर भी, सही जानकारी की कमी और सामाजिक सोच की वजह से PCOS सिर्फ महिला के शरीर को ही नहीं, बल्कि उसके रिश्तों को भी प्रभावित करता है. कई बार अनियमित पीरियड्स, तनाव और भावनात्मक बदलाव रिश्तों में गलतफहमियां पैदा कर देते हैं, जो धीरे-धीरे दूरी और फिर टूटन का कारण बन सकते हैं. ऐसे में आइए आज हम आपको बताते हैं कि PCOS किन-किन वजहों से रिश्तों में तनाव पैदा करता है और यह स्थिति कैसे संभाली जा सकती है.
Published at : 11 Jan 2026 10:53 AM (IST)
