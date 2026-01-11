हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थअनियमित पीरियड्स और स्ट्रेस कितना खतरनाक, जानें PCOS कैसे बनता है रिश्ता टूटने की वजह?

अनियमित पीरियड्स और स्ट्रेस कितना खतरनाक, जानें PCOS कैसे बनता है रिश्ता टूटने की वजह?

कई बार अनियमित पीरियड्स, तनाव और भावनात्मक बदलाव रिश्तों में गलतफहमियां पैदा कर देते हैं, जो धीरे-धीरे दूरी और फिर टूटन का कारण बन सकते हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 11 Jan 2026 10:53 AM (IST)
कई बार अनियमित पीरियड्स, तनाव और भावनात्मक बदलाव रिश्तों में गलतफहमियां पैदा कर देते हैं, जो धीरे-धीरे दूरी और फिर टूटन का कारण बन सकते हैं.

आज के समय में PCOS (पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम) बहुत-सी महिलाओं की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है. यह कोई खतरनाक बीमारी नहीं, बल्कि एक आम हार्मोनल समस्या है फिर भी, सही जानकारी की कमी और सामाजिक सोच की वजह से PCOS सिर्फ महिला के शरीर को ही नहीं, बल्कि उसके रिश्तों को भी प्रभावित करता है. कई बार अनियमित पीरियड्स, तनाव और भावनात्मक बदलाव रिश्तों में गलतफहमियां पैदा कर देते हैं, जो धीरे-धीरे दूरी और फिर टूटन का कारण बन सकते हैं. ऐसे में आइए आज हम आपको बताते हैं कि PCOS किन-किन वजहों से रिश्तों में तनाव पैदा करता है और यह स्थिति कैसे संभाली जा सकती है.

1/6
आज भी बहुत से लोग PCOS का नाम सुनते ही डर जाते हैं. उन्हें लगता है कि यह कोई बहुत गंभीर या लाइलाज बीमारी है. असल में PCOS एक मैनेज होने वाली समस्या है, जिसे सही खान-पान, एक्सरसाइज़ और डॉक्टर की सलाह से कंट्रोल किया जा सकता है. जब पार्टनर या परिवार को इसकी सही जानकारी नहीं होती, तो डर और शक रिश्ते में कड़वाहट ला देते हैं.
आज भी बहुत से लोग PCOS का नाम सुनते ही डर जाते हैं. उन्हें लगता है कि यह कोई बहुत गंभीर या लाइलाज बीमारी है. असल में PCOS एक मैनेज होने वाली समस्या है, जिसे सही खान-पान, एक्सरसाइज़ और डॉक्टर की सलाह से कंट्रोल किया जा सकता है. जब पार्टनर या परिवार को इसकी सही जानकारी नहीं होती, तो डर और शक रिश्ते में कड़वाहट ला देते हैं.
2/6
PCOS में पीरियड्स का अनियमित होना आम बात है.लेकिन कई लोग इसे महिला की कमजोरी या बड़ी बीमारी समझ लेते हैं. बार-बार डॉक्टर के चक्कर, दवाइयां और शरीर में होने वाले बदलाव महिला को पहले ही परेशान कर देते हैं. ऊपर से अगर उसे जज किया जाए, तो मानसिक तनाव और बढ़ जाता है, जो रिश्ते पर सीधा असर डालता है.
PCOS में पीरियड्स का अनियमित होना आम बात है.लेकिन कई लोग इसे महिला की कमजोरी या बड़ी बीमारी समझ लेते हैं. बार-बार डॉक्टर के चक्कर, दवाइयां और शरीर में होने वाले बदलाव महिला को पहले ही परेशान कर देते हैं. ऊपर से अगर उसे जज किया जाए, तो मानसिक तनाव और बढ़ जाता है, जो रिश्ते पर सीधा असर डालता है.
Published at : 11 Jan 2026 10:53 AM (IST)
Tags :
PCOS Irregular Periods Hormonal Problems PCOS And Relationships

हेल्थ फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अयोध्या में मुसलमानों की एंट्री हो बैन', राम मंदिर में नमाज मामले पर बोले महंत राजू दास
'अयोध्या में मुसलमानों की एंट्री हो बैन', राम मंदिर में नमाज मामले पर बोले महंत राजू दास
विश्व
US Air strike Syria: सीरिया में ISIS पर अमेरिका का बड़ा हमला, एयर स्ट्राइक कर दर्जनों ठिकानों को किया तबाह
सीरिया में ISIS पर अमेरिका का बड़ा हमला, एयर स्ट्राइक कर दर्जनों ठिकानों को किया तबाह
स्पोर्ट्स
IND vs NZ ODI Record: न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले कौन, देखिए टॉप 5 गेंदबाजों की लिस्ट
न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले कौन, देखिए टॉप 5 गेंदबाजों की लिस्ट
टेलीविजन
गौरव खन्ना ने खास अंदाज में वाइफ आकांक्षा का प्री बर्थडे किया सेलिब्रेट, रोमांटिक तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर मचाई सनसनी
गौरव खन्ना ने खास अंदाज में वाइफ का प्री बर्थडे किया सेलिब्रेट, देखें रोमांटिक तस्वीरें
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Crime News : गैंग्स ऑफ पटना...वो खूनी घटना | sansani
Moradabad News: मुरादाबाद में बीजेपी नेता का स्टंट..चढ़ा रील बनाने का भूत | UP Hindi News
America Attack on Iran : ईरान पर आया बड़ा संकट अमेरिका करेगा हमला !
Charcha With Chitra: किसकी होगी BMC? महायुति VS महाविकास अघाड़ी पर श्रीकांत शिंदे ने क्या बताया?
Chitra Tripathi: नशे में धुत रईसजादों की रेस ने ली मासूमों की जान! | Janhit | ABP | Jaipur

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

भावेष पाण्डेय
भावेष पाण्डेय
मेरठ की दलित बेटी के मामले पर सियासत, योगी सरकार का सख्त एक्शन तय, पुराने मामले गवाह
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अयोध्या में मुसलमानों की एंट्री हो बैन', राम मंदिर में नमाज मामले पर बोले महंत राजू दास
'अयोध्या में मुसलमानों की एंट्री हो बैन', राम मंदिर में नमाज मामले पर बोले महंत राजू दास
विश्व
US Air strike Syria: सीरिया में ISIS पर अमेरिका का बड़ा हमला, एयर स्ट्राइक कर दर्जनों ठिकानों को किया तबाह
सीरिया में ISIS पर अमेरिका का बड़ा हमला, एयर स्ट्राइक कर दर्जनों ठिकानों को किया तबाह
स्पोर्ट्स
IND vs NZ ODI Record: न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले कौन, देखिए टॉप 5 गेंदबाजों की लिस्ट
न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले कौन, देखिए टॉप 5 गेंदबाजों की लिस्ट
टेलीविजन
गौरव खन्ना ने खास अंदाज में वाइफ आकांक्षा का प्री बर्थडे किया सेलिब्रेट, रोमांटिक तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर मचाई सनसनी
गौरव खन्ना ने खास अंदाज में वाइफ का प्री बर्थडे किया सेलिब्रेट, देखें रोमांटिक तस्वीरें
इंडिया
Weather Update: देशभर में मौसम ने बदला रुख: दक्षिण भारत में बारिश-आंधी का अलर्ट, उत्तर भारत में शीतलहर और घना कोहरा
देशभर में मौसम ने बदला रुख: दक्षिण भारत में बारिश-आंधी का अलर्ट, उत्तर भारत में शीतलहर और घना कोहरा
गुजरात
20 साल से पुलिस को चकमा दे रहा 'रहमान डकैत' गिरफ्तार, 14 राज्यों में फैला था क्राइम नेटवर्क
20 साल से पुलिस को चकमा दे रहा 'रहमान डकैत' गिरफ्तार, 14 राज्यों में फैला था क्राइम नेटवर्क
ट्रेंडिंग
2010 में ऑर्डर किए थे नोकिया फोन और 2026 में हुई डिलीवरी, सोशल मीडिया पर मामला वायरल
2010 में ऑर्डर किए थे नोकिया फोन और 2026 में हुई डिलीवरी, सोशल मीडिया पर मामला वायरल
शिक्षा
गांव से वर्दी तक का सफर, पढ़ें दो बार UPSC पास करने वाले IPS अर्पित जैन की कहानी
गांव से वर्दी तक का सफर, पढ़ें दो बार UPSC पास करने वाले IPS अर्पित जैन की कहानी
ENT LIVE
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Paisa LIVE
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
ENT LIVE
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
Embed widget