डायपर पहनाने से बच्चे की किडनी को खतरा, चाइल्ड स्पेशलिस्ट ने दिए जरूरी टिप्स

अगर बच्चा लंबे समय तक गीला डायपर पहने रहता है, तो उसकी स्किन में रैशेज, खुजली या इंफेक्शन हो सकता है. गीले डायपर में बैक्टीरिया बढ़ने लगते हैं, जो बच्चे के पेशाब के रास्ते तक पहुंच सकते हैं. कभी-कभी यही बैक्टीरिया यूटीआई का कारण बनते हैं. हालांकि यूटीआई भी ज्यादातर मामलों में ठीक हो जाता है, यह किडनी फेल जैसी गंभीर समस्या नहीं बनता है. इसलिए जरूरी है कि डायपर समय पर बदला जाए.