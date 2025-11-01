हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थडायपर पहनाने से बच्चे की किडनी को खतरा, चाइल्ड स्पेशलिस्ट ने दिए जरूरी टिप्स

डायपर पहनाने से बच्चे की किडनी को खतरा, चाइल्ड स्पेशलिस्ट ने दिए जरूरी टिप्स

हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें दावा किया गया कि डायपर पहनाने से बच्चों की किडनी खराब हो जाती है. इस वीडियो को देखकर बहुत से पेरेंट्स घबरा गए.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 01 Nov 2025 08:16 PM (IST)
हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें दावा किया गया कि डायपर पहनाने से बच्चों की किडनी खराब हो जाती है. इस वीडियो को देखकर बहुत से पेरेंट्स घबरा गए.

आज के समय में ज्यादातर पेरेंट्स अपने छोटे बच्चों को डायपर पहनाना जरूरी समझते हैं. चाहे घर पर हों या बाहर, डायपर से बच्चे को आराम और पेरेंट्स को सुविधा मिलती है. छोटे बच्चे बार-बार टॉयलेट और पोटी करते हैं, ऐसे में हर बार कपड़े बदलना काफी मुश्किल होता है. इसीलिए डायपर अब लगभग हर घर में बेबी केयर का एक जरूरी हिस्सा बन चुका है. लेकिन हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें दावा किया गया कि डायपर पहनाने से बच्चों की किडनी खराब हो जाती है. इस वीडियो को देखकर बहुत से पेरेंट्स घबरा गए और सोच में पड़ गए कि कहीं डायपर वाकई बच्चे के लिए नुकसानदायक तो नहीं, तो चलिए जानते हैं कि इसी विषय पर चाइल्ड स्पेशलिस्ट ने अपनी क्या राय दी है.

1/7
चाइल्ड स्पेशलिस्ट के अनुसार, यह दावा पूरी तरह गलत है. डायपर पहनाने से बच्चे की किडनी पर कोई असर नहीं पड़ता है. डायपर का काम सिर्फ बच्चे के टॉयलेट को सोखना होता है ताकि बच्चा गीलेपन से परेशान न हो. किडनी शरीर के अंदर होती है और उसका काम ब्लड को फिल्टर करना है. इसलिए डायपर से किडनी को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है.
चाइल्ड स्पेशलिस्ट के अनुसार, यह दावा पूरी तरह गलत है. डायपर पहनाने से बच्चे की किडनी पर कोई असर नहीं पड़ता है. डायपर का काम सिर्फ बच्चे के टॉयलेट को सोखना होता है ताकि बच्चा गीलेपन से परेशान न हो. किडनी शरीर के अंदर होती है और उसका काम ब्लड को फिल्टर करना है. इसलिए डायपर से किडनी को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है.
2/7
अगर बच्चा लंबे समय तक गीला डायपर पहने रहता है, तो उसकी स्किन में रैशेज, खुजली या इंफेक्शन हो सकता है. गीले डायपर में बैक्टीरिया बढ़ने लगते हैं, जो बच्चे के पेशाब के रास्ते तक पहुंच सकते हैं. कभी-कभी यही बैक्टीरिया यूटीआई का कारण बनते हैं. हालांकि यूटीआई भी ज्यादातर मामलों में ठीक हो जाता है, यह किडनी फेल जैसी गंभीर समस्या नहीं बनता है. इसलिए जरूरी है कि डायपर समय पर बदला जाए.
अगर बच्चा लंबे समय तक गीला डायपर पहने रहता है, तो उसकी स्किन में रैशेज, खुजली या इंफेक्शन हो सकता है. गीले डायपर में बैक्टीरिया बढ़ने लगते हैं, जो बच्चे के पेशाब के रास्ते तक पहुंच सकते हैं. कभी-कभी यही बैक्टीरिया यूटीआई का कारण बनते हैं. हालांकि यूटीआई भी ज्यादातर मामलों में ठीक हो जाता है, यह किडनी फेल जैसी गंभीर समस्या नहीं बनता है. इसलिए जरूरी है कि डायपर समय पर बदला जाए.
3/7
एक्सपर्ट्स की सलाह है कि दिन में हर 3 से 4 घंटे में डायपर बदलना चाहिए, भले ही वह ज्यादा गीला न दिखे. अगर बच्चा पोटी कर दे, तो तुरंत डायपर बदलें, क्योंकि गंदगी से इंफेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है. साफ-सफाई बनाए रखना बच्चे की हेल्थ के लिए सबसे जरूरी है.
एक्सपर्ट्स की सलाह है कि दिन में हर 3 से 4 घंटे में डायपर बदलना चाहिए, भले ही वह ज्यादा गीला न दिखे. अगर बच्चा पोटी कर दे, तो तुरंत डायपर बदलें, क्योंकि गंदगी से इंफेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है. साफ-सफाई बनाए रखना बच्चे की हेल्थ के लिए सबसे जरूरी है.
4/7
डायपर बदलने के बाद बच्चे की स्किन को बेबी वाइप्स या गुनगुने पानी से साफ करें. इसके बाद स्किन को कुछ सेकंड तक खुला छोड़ दें ताकि वह सूख जाए. अगर जरूरत हो, तो हल्की बेबी क्रीम या रैश क्रीम लगा सकते हैं जिससे स्किन सॉफ्ट और सुरक्षित रहे.
डायपर बदलने के बाद बच्चे की स्किन को बेबी वाइप्स या गुनगुने पानी से साफ करें. इसके बाद स्किन को कुछ सेकंड तक खुला छोड़ दें ताकि वह सूख जाए. अगर जरूरत हो, तो हल्की बेबी क्रीम या रैश क्रीम लगा सकते हैं जिससे स्किन सॉफ्ट और सुरक्षित रहे.
5/7
बच्चे की नींद और आराम के लिए यह जरूरी है कि रात में उसे एक फ्रेश डायपर पहनाया जाए. रात में बच्चा ज्यादा देर तक सोता है, इसलिए गीला डायपर परेशानी या स्किन इंफेक्शन का कारण बन सकता है. फ्रेश डायपर से बच्चा चैन से सो पाएगा और स्किन भी हेल्दी रहेगी.
बच्चे की नींद और आराम के लिए यह जरूरी है कि रात में उसे एक फ्रेश डायपर पहनाया जाए. रात में बच्चा ज्यादा देर तक सोता है, इसलिए गीला डायपर परेशानी या स्किन इंफेक्शन का कारण बन सकता है. फ्रेश डायपर से बच्चा चैन से सो पाएगा और स्किन भी हेल्दी रहेगी.
6/7
दिन में कुछ घंटों के लिए बच्चे को डायपर न पहनाएं. इससे बच्चे की स्किन को सांस लेने का मौका मिलता है और स्किन रैशेज की संभावना कम होती है. आप बच्चे को सूती कपड़े या नैपी में रख सकते हैं ताकि वह आराम से हिल-डुल सके.
दिन में कुछ घंटों के लिए बच्चे को डायपर न पहनाएं. इससे बच्चे की स्किन को सांस लेने का मौका मिलता है और स्किन रैशेज की संभावना कम होती है. आप बच्चे को सूती कपड़े या नैपी में रख सकते हैं ताकि वह आराम से हिल-डुल सके.
7/7
आजकल मार्केट में क्लॉथ डायपर या ऑर्गेनिक कॉटन डायपर भी अवेलेबल हैं.ये दोबारा यूज किए जा सकते हैं, पर्यावरण के लिए भी बेहतर हैं और बच्चे की स्किन के लिए मुलायम रहते हैं. अगर आप केमिकल डायपर से बचना चाहते हैं, तो यह एक अच्छा ऑप्शन है.
आजकल मार्केट में क्लॉथ डायपर या ऑर्गेनिक कॉटन डायपर भी अवेलेबल हैं.ये दोबारा यूज किए जा सकते हैं, पर्यावरण के लिए भी बेहतर हैं और बच्चे की स्किन के लिए मुलायम रहते हैं. अगर आप केमिकल डायपर से बचना चाहते हैं, तो यह एक अच्छा ऑप्शन है.
Published at : 01 Nov 2025 08:16 PM (IST)
Tags :
Diapers Baby Care Tips Health Parents Tips

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
POCSO के आरोपी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, कहा- 'अपराध वासना का नहीं, प्रेम का परिणाम'
POCSO के आरोपी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, कहा- 'अपराध वासना का नहीं, प्रेम का परिणाम'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राहुल गांधी को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम का विवादित का बयान, बोले- 'वो बदतमीजों के...'
राहुल गांधी को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम का विवादित का बयान, बोले- 'वो बदतमीजों के...'
क्रिकेट
हम सभी को बाबर आजम का..., रोहित शर्मा का रिकॉर्ड टूटा तो बदले वसीम अकरम के सुर; दे डाला बड़ा बयान
हम सभी को बाबर आजम का..., रोहित शर्मा का रिकॉर्ड टूटा तो बदले वसीम अकरम के सुर; दिया बड़ा बयान
बॉलीवुड
Vivek Oberoi बॉक्स ऑफिस पर काटेंगे बवाल, 'रामायण' समेत इन 4 फिल्मों में निभाएंगे गजब के किरदार
विवेक ओबेरॉय के पास 'रामायण' समेत ये 4 फिल्में, हर मूवी में निभाएंगे धांसू रोल
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

BOLLYWOOD NEWS: कपूर फैम्ली पर बना नया शो.... सामने आई रिलीज डेट |KFH
Jhanak:कॉलेज प्रोटेस्ट में दिखा Jhanak-Rishi का Romance #sbs
Ravi Kishan Death Threat: जान से मारने की आई धमकी के बाद ऑन कैमरा गरजे रवि किशन | Breaking
Dularchand Case: दुलारचंद हत्याकांड में चौंकाने वाले खुलासे के बाद भी कोई गिरफ्तारी क्यों नहीं?
Dularchand Case: दुलारचंद हत्या मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पलट दिया पूरा खेल!

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
मध्यप्रदेश में निवेश, नवाचार और रोज़गार के संकल्प का अभ्युदय
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
POCSO के आरोपी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, कहा- 'अपराध वासना का नहीं, प्रेम का परिणाम'
POCSO के आरोपी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, कहा- 'अपराध वासना का नहीं, प्रेम का परिणाम'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राहुल गांधी को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम का विवादित का बयान, बोले- 'वो बदतमीजों के...'
राहुल गांधी को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम का विवादित का बयान, बोले- 'वो बदतमीजों के...'
क्रिकेट
हम सभी को बाबर आजम का..., रोहित शर्मा का रिकॉर्ड टूटा तो बदले वसीम अकरम के सुर; दे डाला बड़ा बयान
हम सभी को बाबर आजम का..., रोहित शर्मा का रिकॉर्ड टूटा तो बदले वसीम अकरम के सुर; दिया बड़ा बयान
बॉलीवुड
Vivek Oberoi बॉक्स ऑफिस पर काटेंगे बवाल, 'रामायण' समेत इन 4 फिल्मों में निभाएंगे गजब के किरदार
विवेक ओबेरॉय के पास 'रामायण' समेत ये 4 फिल्में, हर मूवी में निभाएंगे धांसू रोल
विश्व
'कोई अकेला नहीं रहेगा...', अमेरिका बोला- झगड़ालू चीन से निपटने के लिए सहयोगियों को तकनीक देने को तैयार
'कोई अकेला नहीं रहेगा...', अमेरिका बोला- झगड़ालू चीन से निपटने के लिए सहयोगियों को तकनीक देने को तैयार
दिल्ली NCR
दिल्ली: वजीरपुर में बर्तन की फैक्ट्री में भीषण आग, दमकल की 13 गाड़ियां बुझाने में जुटीं
दिल्ली: वजीरपुर में बर्तन की फैक्ट्री में भीषण आग, दमकल की 13 गाड़ियां बुझाने में जुटीं
यूटिलिटी
म्युचुअल फंड्स, गोल्ड या फिर एफडी, कहां निवेश करना है ज्यादा सेफ, जान लीजिए
म्युचुअल फंड्स, गोल्ड या फिर एफडी, कहां निवेश करना है ज्यादा सेफ, जान लीजिए
ट्रेंडिंग
'श्यामा आन बसो वृंदावन में' भजन पर लड़की ने किया गजब का डांस- वीडियो देख खड़े हो जाएंगे रोंगटे
'श्यामा आन बसो वृंदावन में' भजन पर लड़की ने किया गजब का डांस- वीडियो देख खड़े हो जाएंगे रोंगटे
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
Embed widget