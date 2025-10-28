बार-बार टेंशन लेते हैं तो आज ही देखना शुरू कर दें ऐसी फिल्में, जादुई दवा जैसे करेंगी काम

वहीं साइकोलॉजी की एक स्टडी में हॉरर फैंस को तीन भागों में बांटा गया है, जिनमें Adrenaline Junkies जो डर कक थ्रिल और एंट्रेंस के लिए फिल्में देखते हैं. दूसरे White Knucklers जो डर को जीतने का एहसास पाना चाहते हैं और तीसरे Dark Copers जो असल जिंदगी की टेंशन कम करने के लिए डर को अपनाते हैं.