एक्सप्लोरर
बार-बार टेंशन लेते हैं तो आज ही देखना शुरू कर दें ऐसी फिल्में, जादुई दवा जैसे करेंगी काम
वैज्ञानिकों के अनुसार जब हम डरावनी फिल्में देखते हैं, तो हमारा दिमाग खतरे की कंडीशन को सुरक्षित माहौल में महसूस करता है. इससे हमारा दिमाग यह सिखाता है कि कैसे डर को कंट्रोल करना चाहिए.
क्या आप भी छोटी-छोटी बातों को लेकर टेंशन लेते हैं और आपको भी रात में नींद नहीं आती है या आपके दिमाग में भी बार-बार वहीं बातें घूमती रहती है, तो आपके लिए एक असरदार इलाज हॉरर फिल्में हैं. दरअसल यह सच है की डरावनी फिल्में देखने से दिमाग को न सिर्फ झटका मिलता है, बल्कि यह आपकी टेंशन और स्ट्रेस को कम करने में भी मदद कर सकती है. वहीं वैज्ञानिकों ने भी अब यह साबित कर दिया है की हॉरर फिल्मों में डर का यह खेल असल में दिमाग में को शांत करना सिखाता है.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 28 Oct 2025 09:59 PM (IST)
हेल्थ
7 Photos
बार-बार टेंशन लेते हैं तो आज ही देखना शुरू कर दें ऐसी फिल्में, जादुई दवा जैसे करेंगी काम
हेल्थ
6 Photos
सर्दियां शुरू होने से पहले रोज सुबह पिएं 5 डिटॉक्स ड्रिंक्स, आपकी स्किन को मिलेगा नेचुरल ग्लो
हेल्थ
7 Photos
पुरुषों से ज्यादा महिलाओं में होता है अल्जाइमर का रिस्क, स्टडी में चौंकाने वाला खुलासा
हेल्थ
7 Photos
सलमान खान से लेकर अमिताभ बच्चन तक, इतनी खतरनाक बीमारियों से जूझ चुके भारत के ये स्टार्स
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
मोंथा साइक्लोन का लैंडफॉल प्रोसेस शुरू, अगले 3-4 घंटे अहम, 7 जिलों में नाइट कर्फ्यू; कई शहरों में चल रहीं तेज हवाएं
दिल्ली NCR
दिल्ली में वायु प्रदूषण के खिलाफ कृत्रिम बारिश कितनी कारगर? एक्सपर्ट्स से समझें
चुनाव 2025
न तेजस्वी और न नीतीश... BJP का सबसे ज्यादा नुकसान करेंगे PK, सीनियर पत्रकार ने बताई ये वजह
बॉलीवुड
'द ताज स्टोरी' कानूनी पचड़े में फंसी, परेश रावल की फिल्म पर नफरत फैलाने का आरोप
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion