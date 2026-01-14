डेंगू होने पर सेहत के लिए पपीते के पत्ते कितने फायदेमंद? डॉक्टरों ने बताई सच्चाई

कई लोग सोचते हैं कि डेंगू साधारण बुखार है और घर पर ही ठीक हो जाएगा. लेकिन सच्चाई यह है कि डेंगू शुरुआत में हल्का लग सकता है. लेकिन यह अचानक गंभीर रूप ले सकता है. प्लेटलेट्स तेजी से गिर सकते हैं. शरीर में पानी की कमी और अंदरूनी ब्लीडिंग का खतरा हो सकता है. इसलिए डेंगू में डॉक्टर की निगरानी बहुत जरूरी होती है. पपीते के पत्तों में कुछ पोषक तत्व पाए जाते हैं जैसे एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन C, फ्लेवोनोइड और पैपेन जैसे एंजाइम. कुछ पुराने अध्ययनों और अनुभवों के आधार पर यह माना जाने लगा कि इससे प्लेटलेट्स बढ़ सकते हैं. इसी वजह से लोग इसे प्राकृतिक इलाज समझने लगे. लेकिन लोकप्रिय होना और वैज्ञानिक रूप से सही होना दोनों अलग बातें हैं.