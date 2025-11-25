मक्खन की तरह पिघल जाएगी गोलू-मोलू से पेट में जमी चर्बी, रोज सुबह उठकर पिएं सौंफ का पानी

पेट की चर्बी कम करने के लिए आप रोजाना सौंफ का पानी पी सकते हैं. दरअसल सौंफ में फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट और मिनरल्स मौजूद होते हैं जो शरीर में जमा चर्बी को पिघलाने में मदद करते हैं. यह मेटाबॉलिज्म को भी तेज करता है जिससे कैलोरी तेजी से बर्न होती है और वजन तेजी से कम होता है.