क्या HIV होने के बाद भी फिजिकल रिलेशन बना सकते हैं, जानें क्या कर सकते हैं क्या नहीं?
बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर किसी को एचआईवी या एड्स है, तो वो कभी भी किसी के साथ फिजिकल रिलेशन नहीं बना सकता है. लेकिन मेडिकल साइंस अब काफी तरक्की कर चुका है.
एचआईवी एक ऐसा वायरस है जो शरीर की इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है. अगर यह वायरस लंबे समय तक शरीर में एक्टिव रहे और इलाज न हो तो व्यक्ति एड्स की स्थिति में पहुंच सकता है. आज के समय में एचआईवी को लेकर लोगों के मन में कई तरह के डर और गलतफहमियां हैं. बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर किसी को एचआईवी या एड्स है, तो वो कभी भी किसी के साथ फिजिकल रिलेशन नहीं बना सकता है. लेकिन मेडिकल साइंस अब काफी तरक्की कर चुका है. जिसके चलते अब एचआईवी पॉजिटिव व्यक्ति भी लंबा, हेल्दी और नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं. ऐसे में चलिए जानते हैं कि क्या HIV होने के बाद भी फिजिकल रिलेशन बना सकते हैं और HIV होने के बाद क्या कर सकते हैं क्या नहीं.
25 Oct 2025 06:32 PM (IST)
