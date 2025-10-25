हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्या HIV होने के बाद भी फिजिकल रिलेशन बना सकते हैं, जानें क्या कर सकते हैं क्या नहीं?

क्या HIV होने के बाद भी फिजिकल रिलेशन बना सकते हैं, जानें क्या कर सकते हैं क्या नहीं?

बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर किसी को एचआईवी या एड्स है, तो वो कभी भी किसी के साथ फिजिकल रिलेशन नहीं बना सकता है. लेकिन मेडिकल साइंस अब काफी तरक्की कर चुका है.

25 Oct 2025 06:32 PM (IST)
बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर किसी को एचआईवी या एड्स है, तो वो कभी भी किसी के साथ फिजिकल रिलेशन नहीं बना सकता है. लेकिन मेडिकल साइंस अब काफी तरक्की कर चुका है.

एचआईवी एक ऐसा वायरस है जो शरीर की इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है. अगर यह वायरस लंबे समय तक शरीर में एक्टिव रहे और इलाज न हो तो व्यक्ति एड्स की स्थिति में पहुंच सकता है. आज के समय में एचआईवी को लेकर लोगों के मन में कई तरह के डर और गलतफहमियां हैं. बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर किसी को एचआईवी या एड्स है, तो वो कभी भी किसी के साथ फिजिकल रिलेशन नहीं बना सकता है. लेकिन मेडिकल साइंस अब काफी तरक्की कर चुका है. जिसके चलते अब एचआईवी पॉजिटिव व्यक्ति भी लंबा, हेल्दी और नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं. ऐसे में चलिए जानते हैं कि क्या HIV होने के बाद भी फिजिकल रिलेशन बना सकते हैं और HIV होने के बाद क्या कर सकते हैं क्या नहीं.

1/6
एचआईवी पॉजिटिव व्यक्ति सुरक्षित तरीके से फिजिकल रिलेशन बना सकता है. आज की दवाओं जैसे ART से वायरस की मात्रा इतनी कम की जा सकती है कि यह दूसरों तक नहीं फैलता है. इसे मेडिकल भाषा में U=U यानी Undetectable = Untransmittable कहा जाता है, यानी अगर किसी व्यक्ति के खून में वायरस की मात्रा डिटेक्ट नहीं होती, तो वो दूसरों को संक्रमित नहीं कर सकता है.
एचआईवी पॉजिटिव व्यक्ति सुरक्षित तरीके से फिजिकल रिलेशन बना सकता है. आज की दवाओं जैसे ART से वायरस की मात्रा इतनी कम की जा सकती है कि यह दूसरों तक नहीं फैलता है. इसे मेडिकल भाषा में U=U यानी Undetectable = Untransmittable कहा जाता है, यानी अगर किसी व्यक्ति के खून में वायरस की मात्रा डिटेक्ट नहीं होती, तो वो दूसरों को संक्रमित नहीं कर सकता है.
2/6
अगर आप एचआईवी पॉजिटिव दवा ले रहे हों, लेकिन सुरक्षित यौन संबंध हमेशा जरूरी है क्योंकि एचआईवी के साथ-साथ कई अन्य यौन संचारित संक्रमण भी होते हैं जो आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं. ऐसे में हर बार संबंध बनाते समय कंडोम का यूज करें.
अगर आप एचआईवी पॉजिटिव दवा ले रहे हों, लेकिन सुरक्षित यौन संबंध हमेशा जरूरी है क्योंकि एचआईवी के साथ-साथ कई अन्य यौन संचारित संक्रमण भी होते हैं जो आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं. ऐसे में हर बार संबंध बनाते समय कंडोम का यूज करें.
3/6
एचआईवी सिर्फ संबंध बनाने से नहीं फैलता, बल्कि संक्रमित खून या शरीर के तरल पदार्थ के सीधे संपर्क से भी फैल सकता है. यह संक्रमण असुरक्षित यौन संबंध, नशे या टैटू के लिए सुई साझा करना, संक्रमित व्यक्ति के खून से सनी सुई या ब्लेड का यूज जैसे तरीकों से हो सकता है.
एचआईवी सिर्फ संबंध बनाने से नहीं फैलता, बल्कि संक्रमित खून या शरीर के तरल पदार्थ के सीधे संपर्क से भी फैल सकता है. यह संक्रमण असुरक्षित यौन संबंध, नशे या टैटू के लिए सुई साझा करना, संक्रमित व्यक्ति के खून से सनी सुई या ब्लेड का यूज जैसे तरीकों से हो सकता है.
4/6
HIV होने के बाद नियमित इलाज शुरू करें और समय-समय पर टेस्ट करवाएं. सेहतमंद लाइफस्टाइल अपनाएं, इसके अलावा कोई भी दवा, संबंध या प्रेगनेंसी से जुड़ा सवाल हो, तो एक्सपर्ट्स की सलाह लें.
HIV होने के बाद नियमित इलाज शुरू करें और समय-समय पर टेस्ट करवाएं. सेहतमंद लाइफस्टाइल अपनाएं, इसके अलावा कोई भी दवा, संबंध या प्रेगनेंसी से जुड़ा सवाल हो, तो एक्सपर्ट्स की सलाह लें.
5/6
इसके अलावा HIV होने के बाद दवा छोड़ना या लापरवाही नहीं करनी चाहिए, इससे वायरस फिर से बढ़ सकता है और बीमारी गंभीर हो सकती है. साथ ही सुई, ब्लेड या रेजर शेयर न करें, ना कंडोम के संबंध न बनाएं और शराब, नशा या धूम्रपान से बचें.
इसके अलावा HIV होने के बाद दवा छोड़ना या लापरवाही नहीं करनी चाहिए, इससे वायरस फिर से बढ़ सकता है और बीमारी गंभीर हो सकती है. साथ ही सुई, ब्लेड या रेजर शेयर न करें, ना कंडोम के संबंध न बनाएं और शराब, नशा या धूम्रपान से बचें.
6/6
डॉक्टरों का कहना है कि एक HIV संक्रमित व्यक्ति भी एक सामान्य जिंदगी जी सकता है. हालांकि, उसे काफी परहेज की आवश्यकता होती है.
डॉक्टरों का कहना है कि एक HIV संक्रमित व्यक्ति भी एक सामान्य जिंदगी जी सकता है. हालांकि, उसे काफी परहेज की आवश्यकता होती है.
Published at : 25 Oct 2025 06:32 PM (IST)
HIV Aids Health HIV Positive

प्राइवेसी पॉलिसी

