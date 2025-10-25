क्या HIV होने के बाद भी फिजिकल रिलेशन बना सकते हैं, जानें क्या कर सकते हैं क्या नहीं?

एचआईवी पॉजिटिव व्यक्ति सुरक्षित तरीके से फिजिकल रिलेशन बना सकता है. आज की दवाओं जैसे ART से वायरस की मात्रा इतनी कम की जा सकती है कि यह दूसरों तक नहीं फैलता है. इसे मेडिकल भाषा में U=U यानी Undetectable = Untransmittable कहा जाता है, यानी अगर किसी व्यक्ति के खून में वायरस की मात्रा डिटेक्ट नहीं होती, तो वो दूसरों को संक्रमित नहीं कर सकता है.