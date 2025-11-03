दिल बनेगा मजबूत और कोलेस्ट्रॉल रखेगा कंट्रोल, डाइट में शामिल करें ये 5 हर्बल टी

रूइबोस टी जिसे रेड बुश टी भी कहा जाता है. यह कैफीन फ्री और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है. इसमें मौजूद एस्पालाथिन और नोटोफैगिन जैसे कंपाउंड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं और कोलेस्ट्रॉल को घटाने में मदद करते हैं. एक रिसर्च में पाया गया है कि रोजाना 200 से 1200 मिलीलीटर रूइबोस टी पीने से शरीर के लिपिड प्रोफाइल और ब्लड शुगर लेवल में सुधार होता है.