हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थदिल बनेगा मजबूत और कोलेस्ट्रॉल रखेगा कंट्रोल, डाइट में शामिल करें ये 5 हर्बल टी

दिल बनेगा मजबूत और कोलेस्ट्रॉल रखेगा कंट्रोल, डाइट में शामिल करें ये 5 हर्बल टी

लाल रंग वाली हिबिस्कस टी दिल के लिए बहुत फायदेमंद मानी जाती है. एक क्लिनिकल ट्रायल में हाई ब्लड प्रेशर वाले 65 लोगों को 6 हफ्तों तक रोज तीन कप हिबिस्कस टी दी गई. रिजल्ट में ब्लड प्रेशर काफी कम हुआ है

By : कविता गाडरी  | Updated at : 03 Nov 2025 07:57 AM (IST)
लाल रंग वाली हिबिस्कस टी दिल के लिए बहुत फायदेमंद मानी जाती है. एक क्लिनिकल ट्रायल में हाई ब्लड प्रेशर वाले 65 लोगों को 6 हफ्तों तक रोज तीन कप हिबिस्कस टी दी गई. रिजल्ट में ब्लड प्रेशर काफी कम हुआ है

लाइफस्टाइल में बदलाव सही, खान-पान और नियमित व्यायाम से कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखना और दिल को हेल्दी बनाए रखना संभव है. लेकिन कुछ नेचुरल उपाय भी इसमें बहुत अहम भूमिका निभाते हैं. इन नेचुरल उपाय में से एक हर्बल टी मानी जाती है जो एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी गुण और जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर होती है. यह टी न सिर्फ शरीर को आराम देती है, बल्कि दिल और ब्लड प्रेशर के लिए भी फायदेमंद साबित होती है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि दिल को मजबूत बनाने और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने के लिए आपको अपनी डाइट में कौन सी पांच हर्बल टी शामिल करनी चाहिए.

1/5
गहरी लाल रंग वाली हिबिस्कस टी दिल के लिए बहुत फायदेमंद मानी जाती है. एक क्लिनिकल ट्रायल में हाई ब्लड प्रेशर वाले 65 लोगों को 6 हफ्तों तक रोज तीन कप हिबिस्कस टी दी गई. इसके बाद रिजल्ट में पाया गया कि उनका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर काफी कम हुआ है.  इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर दोनों को कंट्रोल करने में मदद करते हैं.
गहरी लाल रंग वाली हिबिस्कस टी दिल के लिए बहुत फायदेमंद मानी जाती है. एक क्लिनिकल ट्रायल में हाई ब्लड प्रेशर वाले 65 लोगों को 6 हफ्तों तक रोज तीन कप हिबिस्कस टी दी गई. इसके बाद रिजल्ट में पाया गया कि उनका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर काफी कम हुआ है.  इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर दोनों को कंट्रोल करने में मदद करते हैं.
2/5
ग्रीन टी में पाए जाने वाले कैटेचिन जैसे एंटीऑक्सीडेंट शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं. रिसर्च के अनुसार दिन में दो से तीन कप ग्रीन टी पीने से न सिर्फ दिल हेल्दी रहता है, बल्कि सूजन कम होती है और वजन घटाने में भी मदद मिलती है.
ग्रीन टी में पाए जाने वाले कैटेचिन जैसे एंटीऑक्सीडेंट शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं. रिसर्च के अनुसार दिन में दो से तीन कप ग्रीन टी पीने से न सिर्फ दिल हेल्दी रहता है, बल्कि सूजन कम होती है और वजन घटाने में भी मदद मिलती है.
3/5
रूइबोस टी जिसे रेड बुश टी भी कहा जाता है. यह कैफीन फ्री और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है. इसमें मौजूद एस्पालाथिन और नोटोफैगिन जैसे कंपाउंड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं और कोलेस्ट्रॉल को घटाने में मदद करते हैं. एक रिसर्च में पाया गया है कि रोजाना 200 से 1200 मिलीलीटर रूइबोस टी पीने से शरीर के लिपिड प्रोफाइल और ब्लड शुगर लेवल में सुधार होता है.
रूइबोस टी जिसे रेड बुश टी भी कहा जाता है. यह कैफीन फ्री और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है. इसमें मौजूद एस्पालाथिन और नोटोफैगिन जैसे कंपाउंड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं और कोलेस्ट्रॉल को घटाने में मदद करते हैं. एक रिसर्च में पाया गया है कि रोजाना 200 से 1200 मिलीलीटर रूइबोस टी पीने से शरीर के लिपिड प्रोफाइल और ब्लड शुगर लेवल में सुधार होता है.
4/5
कैमोमाइल टी आम तौर पर रिलैक्सेशन और नींद के लिए जानी जाती है. लेकिन यह दिल की हेल्थ के लिए भी उतनी ही फायदेमंद मानी जाती है. इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे अपीजेनिन, ल्यूटिन और क्वेरसेटिन सूजन कम करते हैं. ब्लड प्रेशर घटाते हैं और कोलेस्ट्रॉल के अवशोषण को रोकते हैं, इससे दिल की कार्य क्षमता बेहतर होती है.
कैमोमाइल टी आम तौर पर रिलैक्सेशन और नींद के लिए जानी जाती है. लेकिन यह दिल की हेल्थ के लिए भी उतनी ही फायदेमंद मानी जाती है. इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे अपीजेनिन, ल्यूटिन और क्वेरसेटिन सूजन कम करते हैं. ब्लड प्रेशर घटाते हैं और कोलेस्ट्रॉल के अवशोषण को रोकते हैं, इससे दिल की कार्य क्षमता बेहतर होती है.
5/5
अदरक हर्बल टी में मौजूद जिंजरॉल और शोओगॉल जैसे कंपाउंड शरीर में सूजन को कम करते हैं और ब्लड फ्लो को बेहतर बनाते हैं. यह हर्बल टी ब्लड प्रेशर को संतुलित रखती है और खराब कोलेस्ट्रॉल को घटाने में भी मददगार होती है.
अदरक हर्बल टी में मौजूद जिंजरॉल और शोओगॉल जैसे कंपाउंड शरीर में सूजन को कम करते हैं और ब्लड फ्लो को बेहतर बनाते हैं. यह हर्बल टी ब्लड प्रेशर को संतुलित रखती है और खराब कोलेस्ट्रॉल को घटाने में भी मददगार होती है.
Published at : 03 Nov 2025 07:57 AM (IST)
Tags :
Herbal Tea Benefits Best Tea For Heart Cholesterol Control Drink

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
यूपी में कोहरा, दिल्ली-NCR के लिए मौसम विभाग ने जारी कर दी चेतावनी, जानें बिहार में क्या होगा?
यूपी में कोहरा, दिल्ली-NCR के लिए मौसम विभाग ने जारी कर दी चेतावनी, जानें बिहार में क्या होगा?
क्रिकेट
वर्ल्ड कप फाइनल में भारत की जीत पर रोहित शर्मा की आंखों में आंसू, विराट कोहली ने भी कही बड़ी बात
वर्ल्ड कप फाइनल में भारत की जीत पर रोहित शर्मा की आंखों में आंसू, विराट कोहली ने भी कही बड़ी बात
बॉलीवुड
Women World Cup 2025: 'आज मेरी बहनों ने इतिहास रच दिया', महिला क्रिकेट टीम के वर्ल्ड चैम्पियंस बनने पर सेलेब्स ने दी बधाई
'आज मेरी बहनों ने इतिहास रच दिया', महिला क्रिकेट टीम के वर्ल्ड चैम्पियंस बनने पर सेलेब्स ने दी बधाई
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में कोहरे और प्रदूषण की दोहरी मार, मेरठ में 400 के पहुंचा AQI, इन शहरों का हाल भी बेहद खराब
यूपी में कोहरे और प्रदूषण की दोहरी मार, मेरठ में 400 के पहुंचा AQI, इन शहरों का हाल भी बेहद खराब
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

इंस्टा के अजनबी से बीवी की आशिकी
पटना की सड़कों पर नजर आए PM Modi, उमड़ी भारी भीड़
अनंत की गिरफ्तारी, किस पर पड़ेगी भारी ?
'लहठी' का केंद्र बदहाल! चूड़ी कारीगरों ने सुनाया बर्बादी का पूरा दर्द!
Bihar Election 2025: Rahul Gandhi की 'छपाछप' सियासत!

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
मध्यप्रदेश में निवेश, नवाचार और रोज़गार के संकल्प का अभ्युदय
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
यूपी में कोहरा, दिल्ली-NCR के लिए मौसम विभाग ने जारी कर दी चेतावनी, जानें बिहार में क्या होगा?
यूपी में कोहरा, दिल्ली-NCR के लिए मौसम विभाग ने जारी कर दी चेतावनी, जानें बिहार में क्या होगा?
क्रिकेट
वर्ल्ड कप फाइनल में भारत की जीत पर रोहित शर्मा की आंखों में आंसू, विराट कोहली ने भी कही बड़ी बात
वर्ल्ड कप फाइनल में भारत की जीत पर रोहित शर्मा की आंखों में आंसू, विराट कोहली ने भी कही बड़ी बात
बॉलीवुड
Women World Cup 2025: 'आज मेरी बहनों ने इतिहास रच दिया', महिला क्रिकेट टीम के वर्ल्ड चैम्पियंस बनने पर सेलेब्स ने दी बधाई
'आज मेरी बहनों ने इतिहास रच दिया', महिला क्रिकेट टीम के वर्ल्ड चैम्पियंस बनने पर सेलेब्स ने दी बधाई
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में कोहरे और प्रदूषण की दोहरी मार, मेरठ में 400 के पहुंचा AQI, इन शहरों का हाल भी बेहद खराब
यूपी में कोहरे और प्रदूषण की दोहरी मार, मेरठ में 400 के पहुंचा AQI, इन शहरों का हाल भी बेहद खराब
इंडिया
ICC Women World Cup 2025: PM मोदी-राष्ट्रपति मुर्मू ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप जीत पर दी बधाई, जानें क्या कहा?
PM मोदी-राष्ट्रपति मुर्मू ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप जीत पर दी बधाई, जानें क्या कहा?
ट्रेंडिंग
भाभी के ठुमकों से दहला इंटरनेट! डांस और हुस्न की सुनामी में बहे दीवाने- वीडियो देख बेकाबू हो जाएंगे आप
भाभी के ठुमकों से दहला इंटरनेट! डांस और हुस्न की सुनामी में बहे दीवाने- वीडियो देख बेकाबू हो जाएंगे आप
जनरल नॉलेज
क्या सिर्फ जमीन पर ही किए जाते हैं परमाणु परीक्षण, न्यूक्लियर टेस्ट में आखिर क्या होता है; जानें इसके बारे में सबकुछ
क्या सिर्फ जमीन पर ही किए जाते हैं परमाणु परीक्षण, न्यूक्लियर टेस्ट में आखिर क्या होता है; जानें इसके बारे में सबकुछ
जनरल नॉलेज
Vegan Vs Vegetarian: क्या होता है वीगन और वेजिटेरियन के बीच अंतर, जानें दोनों की डाइट के बीच का फर्क?
क्या होता है वीगन और वेजिटेरियन के बीच अंतर, जानें दोनों की डाइट के बीच का फर्क?
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
Embed widget