सोया से बने फूड्स वेजीटेरियन लोगों के लिए कैल्शियम का बेहतरीन स्रोत हैं. टोफू और सोया मिल्क में कैल्शियम के साथ-साथ प्रोटीन भी अच्छी मात्रा में होता है. ये हड्डियों को मजबूती देने और मांसपेशियों को सपोर्ट करने में मदद करते हैं. इनमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, इसलिए ये दिल के लिए भी अच्छे माने जाते हैं.