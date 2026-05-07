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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थHealthy foods for Bones: आपकी हड्डियों को मजबूत कर देंगे ये देसी फूड, 40 के बाद भी बोल्ट की तरह दौड़ेंगे आप

Healthy foods for Bones: आपकी हड्डियों को मजबूत कर देंगे ये देसी फूड, 40 के बाद भी बोल्ट की तरह दौड़ेंगे आप

Healthy foods for Bones: 30-40 की उम्र के बाद कई लोगों को जोड़ों में दर्द, अकड़न या चलने-फिरने में दिक्कत महसूस होने लगती है. इसकी बड़ी वजह शरीर में कैल्शियम और जरूरी पोषक तत्वों की कमी होती है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 07 May 2026 07:16 AM (IST)
Healthy foods for Bones: 30-40 की उम्र के बाद कई लोगों को जोड़ों में दर्द, अकड़न या चलने-फिरने में दिक्कत महसूस होने लगती है. इसकी बड़ी वजह शरीर में कैल्शियम और जरूरी पोषक तत्वों की कमी होती है.

जैसे-जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, शरीर के साथ-साथ हमारी हड्डियां भी धीरे-धीरे कमजोर होने लगती हैं. 30-40 की उम्र के बाद कई लोगों को जोड़ों में दर्द, अकड़न या चलने-फिरने में दिक्कत महसूस होने लगती है. इसकी बड़ी वजह शरीर में कैल्शियम और जरूरी पोषक तत्वों की कमी होती है. हड्डियां हमारे शरीर का ढांचा हैं, और इन्हें मजबूत बनाए रखने के लिए सही खानपान बहुत जरूरी है. अच्छी बात यह है कि कुछ आसान और देसी फूड्स को अपनी डाइट में शामिल करके हम हड्डियों को लंबे समय तक मजबूत और स्वस्थ रख सकते हैं. तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि कौन से देसी फूड्स आपकी हड्डियों को मजबूत बनाने में बेहद फायदेमंद माने जाते हैं.

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सोया से बने फूड्स वेजीटेरियन लोगों के लिए कैल्शियम का बेहतरीन स्रोत हैं. टोफू और सोया मिल्क में कैल्शियम के साथ-साथ प्रोटीन भी अच्छी मात्रा में होता है. ये हड्डियों को मजबूती देने और मांसपेशियों को सपोर्ट करने में मदद करते हैं. इनमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, इसलिए ये दिल के लिए भी अच्छे माने जाते हैं.
सोया से बने फूड्स वेजीटेरियन लोगों के लिए कैल्शियम का बेहतरीन स्रोत हैं. टोफू और सोया मिल्क में कैल्शियम के साथ-साथ प्रोटीन भी अच्छी मात्रा में होता है. ये हड्डियों को मजबूती देने और मांसपेशियों को सपोर्ट करने में मदद करते हैं. इनमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, इसलिए ये दिल के लिए भी अच्छे माने जाते हैं.
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पालक, पत्ता गोभी, ब्रोकली, फूलगोभी जैसी सब्जियां कैल्शियम और अन्य मिनरल्स से भरपूर होती हैं. ये हड्डियों की कमजोरी को कम करने में मदद करती हैं. इनका नियमित सेवन शरीर में मिनरल बैलेंस बनाए रखता है और हड्डियों की डेंसिटी बढ़ाता है.
पालक, पत्ता गोभी, ब्रोकली, फूलगोभी जैसी सब्जियां कैल्शियम और अन्य मिनरल्स से भरपूर होती हैं. ये हड्डियों की कमजोरी को कम करने में मदद करती हैं. इनका नियमित सेवन शरीर में मिनरल बैलेंस बनाए रखता है और हड्डियों की डेंसिटी बढ़ाता है.
Published at : 07 May 2026 07:16 AM (IST)
Tags :
Bone Health Indian Foods Calcium Rich Foods Health LIfestyle

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