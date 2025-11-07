सर्दियों में बढ़ रहे यूरिक एसिड का कैसे रखें ध्यान? ये हेल्दी हैबिट्स करेंगी आपकी मदद

सर्दियों में हमें प्यास कम लगती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि शरीर को पानी की जरूरत नहीं होती, जब शरीर में पानी की कमी होती है तो किडनी को यूरिक एसिड को बाहर निकालने में दिक्कत होती है. इसलिए दिनभर में कम से कम 8-10 गिलास पानी जरूर पीएं. सुबह उठते ही हल्का गर्म पानी पीने की आदत डालें. सूप, नारियल पानी, हर्बल चाय या नींबू पानी जैसी चीजें भी शरीर में पानी की कमी को पूरा करती हैं.