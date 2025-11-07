एक्सप्लोरर
सर्दियों में बढ़ रहे यूरिक एसिड का कैसे रखें ध्यान? ये हेल्दी हैबिट्स करेंगी आपकी मदद
इसके पीछे एक बड़ा कारण शरीर में बढ़ा हुआ यूरिक एसिड होता है. यह समस्या खासतौर पर उन लोगों में ज्यादा देखने को मिलती है जो गाउट या गठिया जैसी बीमारियों से पहले से जूझ रहे होते हैं.
जैसे-जैसे ठंड का मौसम आता है, शरीर में कई तरह के बदलाव होने लगते हैं. सर्दियों में बहुत से लोगों को जोड़ों का दर्द, सूजन या चलने-फिरने में तकलीफ की शिकायत बढ़ जाती है. इसके पीछे एक बड़ा कारण शरीर में बढ़ा हुआ यूरिक एसिड होता है. यह समस्या खासतौर पर उन लोगों में ज्यादा देखने को मिलती है जो गाउट या गठिया जैसी बीमारियों से पहले से जूझ रहे होते हैं. तो आइए जानते हैं कि सर्दियों में यूरिक एसिड क्यों बढ़ता है और इसे कंट्रोल में रखने के लिए कौन सी आसान और हेल्दी आदतें अपनाई जा सकती हैं.
Published at : 07 Nov 2025 10:09 AM (IST)
