सर्दियों में बढ़ रहे यूरिक एसिड का कैसे रखें ध्यान? ये हेल्दी हैबिट्स करेंगी आपकी मदद

सर्दियों में बढ़ रहे यूरिक एसिड का कैसे रखें ध्यान? ये हेल्दी हैबिट्स करेंगी आपकी मदद

इसके पीछे एक बड़ा कारण शरीर में बढ़ा हुआ यूरिक एसिड होता है. यह समस्या खासतौर पर उन लोगों में ज्यादा देखने को मिलती है जो गाउट या गठिया जैसी बीमारियों से पहले से जूझ रहे होते हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 07 Nov 2025 10:10 AM (IST)
इसके पीछे एक बड़ा कारण शरीर में बढ़ा हुआ यूरिक एसिड होता है. यह समस्या खासतौर पर उन लोगों में ज्यादा देखने को मिलती है जो गाउट या गठिया जैसी बीमारियों से पहले से जूझ रहे होते हैं.

जैसे-जैसे ठंड का मौसम आता है, शरीर में कई तरह के बदलाव होने लगते हैं. सर्दियों में बहुत से लोगों को जोड़ों का दर्द, सूजन या चलने-फिरने में तकलीफ की शिकायत बढ़ जाती है. इसके पीछे एक बड़ा कारण शरीर में बढ़ा हुआ यूरिक एसिड होता है. यह समस्या खासतौर पर उन लोगों में ज्यादा देखने को मिलती है जो गाउट या गठिया जैसी बीमारियों से पहले से जूझ रहे होते हैं. तो आइए जानते हैं कि सर्दियों में यूरिक एसिड क्यों बढ़ता है और इसे कंट्रोल में रखने के लिए कौन सी आसान और हेल्दी आदतें अपनाई जा सकती हैं.

यूरिक एसिड शरीर में तब बनता है जब प्यूरीन नाम के तत्व टूटते हैं. प्यूरीन हमें खाने-पीने की चीजों से मिलते हैं, जैसे रेड मीट, कुछ दालें, और सी फूड. सामान्य परिस्थितियों में हमारी किडनी इस यूरिक एसिड को शरीर से बाहर निकाल देती है, लेकिन ठंड के मौसम में जब पानी पीना कम हो जाता है और फिजिकल एक्टिविटी घट जाती है, तब यही यूरिक एसिड शरीर में जमा होकर परेशानी बढ़ाने लगता है.
यूरिक एसिड शरीर में तब बनता है जब प्यूरीन नाम के तत्व टूटते हैं. प्यूरीन हमें खाने-पीने की चीजों से मिलते हैं, जैसे रेड मीट, कुछ दालें, और सी फूड. सामान्य परिस्थितियों में हमारी किडनी इस यूरिक एसिड को शरीर से बाहर निकाल देती है, लेकिन ठंड के मौसम में जब पानी पीना कम हो जाता है और फिजिकल एक्टिविटी घट जाती है, तब यही यूरिक एसिड शरीर में जमा होकर परेशानी बढ़ाने लगता है.
सर्दियों में हमें प्यास कम लगती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि शरीर को पानी की जरूरत नहीं होती, जब शरीर में पानी की कमी होती है तो किडनी को यूरिक एसिड को बाहर निकालने में दिक्कत होती है. इसलिए दिनभर में कम से कम 8-10 गिलास पानी जरूर पीएं. सुबह उठते ही हल्का गर्म पानी पीने की आदत डालें. सूप, नारियल पानी, हर्बल चाय या नींबू पानी जैसी चीजें भी शरीर में पानी की कमी को पूरा करती हैं.
सर्दियों में हमें प्यास कम लगती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि शरीर को पानी की जरूरत नहीं होती, जब शरीर में पानी की कमी होती है तो किडनी को यूरिक एसिड को बाहर निकालने में दिक्कत होती है. इसलिए दिनभर में कम से कम 8-10 गिलास पानी जरूर पीएं. सुबह उठते ही हल्का गर्म पानी पीने की आदत डालें. सूप, नारियल पानी, हर्बल चाय या नींबू पानी जैसी चीजें भी शरीर में पानी की कमी को पूरा करती हैं.
रेड मीट, समुद्री मछलियां, दालें और ज्यादा तेल-मसाले वाला खाना में प्यूरीन की मात्रा ज्यादा होती है. ये यूरिक एसिड को बढ़ा सकते हैं. ऐसे खाने सीमित मात्रा में खाएं. इसके बदले हरी सब्जियां, सलाद, ओट्स, और ताजे फल अपनी डाइट में शामिल करें. चेरी, स्ट्रॉबेरी और नींबू पानी यूरिक एसिड को बेअसर करने में मदद करते हैं.
रेड मीट, समुद्री मछलियां, दालें और ज्यादा तेल-मसाले वाला खाना में प्यूरीन की मात्रा ज्यादा होती है. ये यूरिक एसिड को बढ़ा सकते हैं. ऐसे खाने सीमित मात्रा में खाएं. इसके बदले हरी सब्जियां, सलाद, ओट्स, और ताजे फल अपनी डाइट में शामिल करें. चेरी, स्ट्रॉबेरी और नींबू पानी यूरिक एसिड को बेअसर करने में मदद करते हैं.
सर्दियों में अक्सर हम कम्बल में दुबके रह जाते हैं और शरीर की एक्टिविटी कम हो जाती है. इससे मेटाबॉलिज्म धीमा पड़ जाता है और वजन बढ़ता है, जो यूरिक एसिड बढ़ाने का बड़ा कारण है. रोजाना हल्की एक्सरसाइज करें, जैसे योग, स्ट्रेचिंग या घर के अंदर तेज चाल से वॉक. सुबह धूप में कुछ देर टहलें, इससे विटामिन D भी मिलेगा और शरीर एक्टिव रहेगा.
सर्दियों में अक्सर हम कम्बल में दुबके रह जाते हैं और शरीर की एक्टिविटी कम हो जाती है. इससे मेटाबॉलिज्म धीमा पड़ जाता है और वजन बढ़ता है, जो यूरिक एसिड बढ़ाने का बड़ा कारण है. रोजाना हल्की एक्सरसाइज करें, जैसे योग, स्ट्रेचिंग या घर के अंदर तेज चाल से वॉक. सुबह धूप में कुछ देर टहलें, इससे विटामिन D भी मिलेगा और शरीर एक्टिव रहेगा.
शराब और पैकेज्ड या फास्ट फूड में प्यूरीन और केमिकल्स की मात्रा ज्यादा होती है, जो यूरिक एसिड बढ़ाते हैं. शराब, सॉफ्ट ड्रिंक, और ज्यादा शक्कर वाले पेय से पूरी तरह बचें. प्रोसेस्ड और जंक फूड की जगह घर का बना हल्का और हेल्दी खाना खाएं.
शराब और पैकेज्ड या फास्ट फूड में प्यूरीन और केमिकल्स की मात्रा ज्यादा होती है, जो यूरिक एसिड बढ़ाते हैं. शराब, सॉफ्ट ड्रिंक, और ज्यादा शक्कर वाले पेय से पूरी तरह बचें. प्रोसेस्ड और जंक फूड की जगह घर का बना हल्का और हेल्दी खाना खाएं.
नींबू में मौजूद विटामिन C शरीर से यूरिक एसिड को बाहर निकालने में मदद करता है. चेरी और स्ट्रॉबेरी जैसे फल सूजन कम करते हैं. सुबह खाली पेट हल्का गर्म नींबू पानी पिएं. हर दिन एक कटोरी चेरी या स्ट्रॉबेरी खाने की कोशिश करें.
नींबू में मौजूद विटामिन C शरीर से यूरिक एसिड को बाहर निकालने में मदद करता है. चेरी और स्ट्रॉबेरी जैसे फल सूजन कम करते हैं. सुबह खाली पेट हल्का गर्म नींबू पानी पिएं. हर दिन एक कटोरी चेरी या स्ट्रॉबेरी खाने की कोशिश करें.
तनाव और मोटापा, दोनों यूरिक एसिड के स्तर को प्रभावित करते हैं. नियमित मेडिटेशन और प्राणायाम करें. संतुलित खाने लें और ज्यादा देर तक बैठे रहने से बचें. अगर आपको जोड़ों में सूजन, दर्द या लालिमा महसूस हो रही है, तो यह गाउट का संकेत हो सकता है. दर्द निवारक दवा बिना डॉक्टर की सलाह के न लें. समय पर जांच कराएं और यूरिक एसिड का स्तर नियमित रूप से जांचते रहें.
तनाव और मोटापा, दोनों यूरिक एसिड के स्तर को प्रभावित करते हैं. नियमित मेडिटेशन और प्राणायाम करें. संतुलित खाने लें और ज्यादा देर तक बैठे रहने से बचें. अगर आपको जोड़ों में सूजन, दर्द या लालिमा महसूस हो रही है, तो यह गाउट का संकेत हो सकता है. दर्द निवारक दवा बिना डॉक्टर की सलाह के न लें. समय पर जांच कराएं और यूरिक एसिड का स्तर नियमित रूप से जांचते रहें.
Published at : 07 Nov 2025 10:09 AM (IST)
हेल्थ फोटो गैलरी

