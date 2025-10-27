एक्सप्लोरर
अमरूद करेगा शुगर लेवल को कंट्रोल, पिंक या वाइट जानें कौन सा है बेहतर
अमरूद हमारी हेल्थ के लिए काफी बेनिफिशियल होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह डायबिटिक फ्रेंडली भी होता है. आइए बताते हैं आपको इस बारे में.
डायबिटीज आजकल एक कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम बन गई गई है. हर 4 में से 1 इंसान डायबिटीज का शिकार है. ये सब हमारी खराब ईटिंग हैबिट्स और लाइफस्टाइल के चलते होता है. ऐसे में लोग इसको ठीक करने के लिए कई तरह की दवाइयां और इंजेक्शन लेते हैं और अपनी डाइट का ध्यान रखते हैं. ऐसे में डायबिटिक लोगों को अमरूद खाने की सलाह भी दी जाती है. कन्फ्यूजन यह होती है कि सफेद अमरूद खाना चाहिए या पिंक. आइए जानते हैं इस बारे में.
Published at : 27 Oct 2025 04:04 PM (IST)
हेल्थ
