हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थअमरूद करेगा शुगर लेवल को कंट्रोल, पिंक या वाइट जानें कौन सा है बेहतर

अमरूद करेगा शुगर लेवल को कंट्रोल, पिंक या वाइट जानें कौन सा है बेहतर

अमरूद हमारी हेल्थ के लिए काफी बेनिफिशियल होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह डायबिटिक फ्रेंडली भी होता है. आइए बताते हैं आपको इस बारे में.

By : दीपाली बिष्ट  | Updated at : 27 Oct 2025 04:04 PM (IST)
अमरूद हमारी हेल्थ के लिए काफी बेनिफिशियल होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह डायबिटिक फ्रेंडली भी होता है. आइए बताते हैं आपको इस बारे में.

डायबिटीज आजकल एक कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम बन गई गई है. हर 4 में से 1 इंसान डायबिटीज का शिकार है. ये सब हमारी खराब ईटिंग हैबिट्स और लाइफस्टाइल के चलते होता है. ऐसे में लोग इसको ठीक करने के लिए कई तरह की दवाइयां और इंजेक्शन लेते हैं और अपनी डाइट का ध्यान रखते हैं. ऐसे में डायबिटिक लोगों को अमरूद खाने की सलाह भी दी जाती है. कन्फ्यूजन यह होती है कि सफेद अमरूद खाना चाहिए या पिंक. आइए जानते हैं इस बारे में.

1/7
अमरूद एक डायबिटिक फ्रेंडली फ्रूट है, जो डाइटरी फाइबर्स, विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है. साथ ही, इसमें ग्लाइसेमिक अमाउंट बहुत कम होता है, जो इसे शुगर में खाने के लिए परफेक्ट बनाता है.
अमरूद एक डायबिटिक फ्रेंडली फ्रूट है, जो डाइटरी फाइबर्स, विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है. साथ ही, इसमें ग्लाइसेमिक अमाउंट बहुत कम होता है, जो इसे शुगर में खाने के लिए परफेक्ट बनाता है.
2/7
ऐसे में मार्केट में दो तरह के अमरूद बिकते हैं. एक तो सफेद अमरूद और दूसरे पिंक अमरूद. वैसे तो दोनों ही हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं कि कौनसा अमरूद डायबिटीज के लिए ज्यादा फायदेमंद है.
ऐसे में मार्केट में दो तरह के अमरूद बिकते हैं. एक तो सफेद अमरूद और दूसरे पिंक अमरूद. वैसे तो दोनों ही हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं कि कौनसा अमरूद डायबिटीज के लिए ज्यादा फायदेमंद है.
3/7
पिंक अमरूद लाइपोसीन नाम के एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होते हैं. ये लाइपोसीन हार्ट को प्रोटेक्ट करने और कैंसर के रिस्क को कम करने में मदद करते हैं और शरीर को हेल्दी रखते हैं.
पिंक अमरूद लाइपोसीन नाम के एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होते हैं. ये लाइपोसीन हार्ट को प्रोटेक्ट करने और कैंसर के रिस्क को कम करने में मदद करते हैं और शरीर को हेल्दी रखते हैं.
4/7
सफेद अमरूद में डाइटरी फाइबर्स काफी ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं. ये फाइबर्स ग्लूकोस एब्जॉर्पशन को कम करके शरीर से गंदगी बाहर निकलने में मदद करते हैं. इसको खाने से डाइजेशन भी अच्छा रहता है.
सफेद अमरूद में डाइटरी फाइबर्स काफी ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं. ये फाइबर्स ग्लूकोस एब्जॉर्पशन को कम करके शरीर से गंदगी बाहर निकलने में मदद करते हैं. इसको खाने से डाइजेशन भी अच्छा रहता है.
5/7
साथ ही, पिंक अमरूदों में मौजूद लाइपोसीन और विटामिन सी मिलकर पैंक्रियाज और वैस्कुलर टिशूज को डैमेज करने वाले फ्री रेडिकल्स को मारकर इंसुलिन को सही तरह से फंक्शन करने में मदद करता है.
साथ ही, पिंक अमरूदों में मौजूद लाइपोसीन और विटामिन सी मिलकर पैंक्रियाज और वैस्कुलर टिशूज को डैमेज करने वाले फ्री रेडिकल्स को मारकर इंसुलिन को सही तरह से फंक्शन करने में मदद करता है.
6/7
ये फाइबर्स बॉवेल मूवमेंट्स को कंट्रोल करते हैं और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करते हैं, जो डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए काफी जरूरी है.
ये फाइबर्स बॉवेल मूवमेंट्स को कंट्रोल करते हैं और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करते हैं, जो डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए काफी जरूरी है.
7/7
ऐसे में अगर देखा जाए तो पिंक अमरूद डायबिटीज के लिए ज्यादा बेहतर हैं. इनमें ज्यादा फाइबर होने की वजह से शरीर में शुगर कम अब्जॉर्ब होती है और ब्लड शुगर कंट्रोल में रहता है. ऐसे में में रोजाना एक से दो अमरूद जरूर खाने चाहिए.
ऐसे में अगर देखा जाए तो पिंक अमरूद डायबिटीज के लिए ज्यादा बेहतर हैं. इनमें ज्यादा फाइबर होने की वजह से शरीर में शुगर कम अब्जॉर्ब होती है और ब्लड शुगर कंट्रोल में रहता है. ऐसे में में रोजाना एक से दो अमरूद जरूर खाने चाहिए.
Published at : 27 Oct 2025 04:04 PM (IST)
Tags :
Diabetes Pink Guava White Guava Guava Diabetic Friendly Fruit

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
जूता उछालने के मामले में अवमानना का मुकदमा शुरू करने की मांग पर बोले जस्टिस सूर्यकांत- हम मोटी चमड़ी के लोग हैं, जिन पर...
जूता उछालने के मामले में अवमानना का मुकदमा शुरू करने की मांग पर बोले जस्टिस सूर्यकांत- हम मोटी चमड़ी के लोग हैं
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Chitrakoot Train Accident: चित्रकूट में टला ट्रेन हादसा, मुंबई से भागलपुर जा रही लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस 2 हिस्सों में बंटी
चित्रकूट में टला ट्रेन हादसा, मुंबई से भागलपुर जा रही लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस 2 हिस्सों में बंटी
इंडिया
जब चुनाव लड़ने के लिए नीतीश कुमार ने पत्नी से लिए 20 हजार रुपए, पढ़ें क्या था दिलचस्प किस्सा
जब चुनाव लड़ने के लिए नीतीश कुमार ने पत्नी से लिए 20 हजार रुपए, पढ़ें क्या था दिलचस्प किस्सा
स्पोर्ट्स
रणजी ट्रॉफी में पृथ्वी शॉ का तूफानी शतक, 72 गेंदों पर सेंचुरी जड़कर आलोचकों को दिया करारा जवाब
रणजी ट्रॉफी में पृथ्वी शॉ का तूफानी शतक, 72 गेंदों पर सेंचुरी जड़कर आलोचकों को दिया करारा जवाब
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

LIC Amrit Bal Policy: आपके बच्चे के भविष्य की सबसे सुरक्षित Investment!| Paisa Live
Madras High Court ने दिया Crypto Currency को कानूनी दर्जा | Paisa Live
किसान को बचाने गईं बेटियों से बर्बरता, गुंडों पर 'मौन' क्यों Mohan सरकार? | CM Mohan Yadav
2025 Hyundai Venue first look: Creta से भी ज़्यादा? | Auto Live
Volvo EX40 One month drive review! | Auto Live

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
गोवर्धन पर्व : प्रकृति से सह-अस्तित्व और समग्र विकास का उत्सव
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
जूता उछालने के मामले में अवमानना का मुकदमा शुरू करने की मांग पर बोले जस्टिस सूर्यकांत- हम मोटी चमड़ी के लोग हैं, जिन पर...
जूता उछालने के मामले में अवमानना का मुकदमा शुरू करने की मांग पर बोले जस्टिस सूर्यकांत- हम मोटी चमड़ी के लोग हैं
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Chitrakoot Train Accident: चित्रकूट में टला ट्रेन हादसा, मुंबई से भागलपुर जा रही लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस 2 हिस्सों में बंटी
चित्रकूट में टला ट्रेन हादसा, मुंबई से भागलपुर जा रही लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस 2 हिस्सों में बंटी
इंडिया
जब चुनाव लड़ने के लिए नीतीश कुमार ने पत्नी से लिए 20 हजार रुपए, पढ़ें क्या था दिलचस्प किस्सा
जब चुनाव लड़ने के लिए नीतीश कुमार ने पत्नी से लिए 20 हजार रुपए, पढ़ें क्या था दिलचस्प किस्सा
स्पोर्ट्स
रणजी ट्रॉफी में पृथ्वी शॉ का तूफानी शतक, 72 गेंदों पर सेंचुरी जड़कर आलोचकों को दिया करारा जवाब
रणजी ट्रॉफी में पृथ्वी शॉ का तूफानी शतक, 72 गेंदों पर सेंचुरी जड़कर आलोचकों को दिया करारा जवाब
भोजपुरी सिनेमा
छठ मैया की भक्ति में डूबे सेलेब्स, अक्षरा सिंह से नेहा-मनीषा तक, देखें खरना की तस्वीरें
छठ मैया की भक्ति में डूबे सेलेब्स, अक्षरा सिंह से नेहा-मनीषा तक, देखें खरना की तस्वीरें
हेल्थ
Sanitary Pads increase Cancer Risk: सेनेटरी पैड ज्यादा देर पहनने से हो जाता है कैंसर? एक्सपर्ट से जानें
सेनेटरी पैड ज्यादा देर पहनने से हो जाता है कैंसर? एक्सपर्ट से जानें
नौकरी
एमपी पुलिस कॉन्स्टेबल एग्जाम का एडमिट कार्ड जारी! जानिए कैसे कर सकते हैं डाउनलोड
एमपी पुलिस कॉन्स्टेबल एग्जाम का एडमिट कार्ड जारी! जानिए कैसे कर सकते हैं डाउनलोड
यूटिलिटी
बैंक लॉकर को लेकर भी बदल गया है नियम, अब देनी होगी प्रायॉरिटी लिस्ट
बैंक लॉकर को लेकर भी बदल गया है नियम, अब देनी होगी प्रायॉरिटी लिस्ट
ABP NEWS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
ABP NEWS
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
ABP NEWS
UP NEWS: अवैध काम्प्लेक्स पर गरजा Yogi का बुलडोजर, देखिए तस्वीर | ABP NEWS
UP NEWS: अवैध काम्प्लेक्स पर गरजा Yogi का बुलडोजर, देखिए तस्वीर | ABP NEWS
ABP NEWS
Mumbai News: जहरीला धंदा, फैक्टरी पर शिकंजा | ABP NEWS SHORTS
Mumbai News: जहरीला धंदा, फैक्टरी पर शिकंजा | ABP NEWS SHORTS
Embed widget