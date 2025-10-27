अमरूद करेगा शुगर लेवल को कंट्रोल, पिंक या वाइट जानें कौन सा है बेहतर

ऐसे में अगर देखा जाए तो पिंक अमरूद डायबिटीज के लिए ज्यादा बेहतर हैं. इनमें ज्यादा फाइबर होने की वजह से शरीर में शुगर कम अब्जॉर्ब होती है और ब्लड शुगर कंट्रोल में रहता है. ऐसे में में रोजाना एक से दो अमरूद जरूर खाने चाहिए.