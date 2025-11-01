एक्सप्लोरर
लंबे समय तक बैठकर काम करने की है आदत तो हो जाएं सावधान, आपका शरीर बन सकता है बीमारियों का घर
अगर आप भी दिन भर एक ही जगह बैठकर काम करते हैं तो आपके भी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि लंबे समय तक बैठे रहने से कौन-से नुकसान होते हैं?
आजकल लोग ज्यादातर अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पर बैठकर ही काम करते हैं. ऑफिस का काम हो, कोई प्रोजेक्ट बनाना हो या कुछ और. ऐसे में काफी लंबे समय तक एक ही जगह बैठकर काम करने से लोगों को कई परेशानियां भी होने लगती हैं.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 01 Nov 2025 07:43 AM (IST)
हेल्थ
7 Photos
फोन-लैपटॉप का हद से ज्यादा इस्तेमाल खतरनाक, युवाओं में तेजी से बढ़ रही ड्राई आइज की प्रॉब्लम
हेल्थ
6 Photos
ब्लड प्रेशर की इन 5 दवाओं से रहें सावधान, बढ़ा देती हैं स्ट्रोक और किडनी फेलियर का खतरा
हेल्थ
6 Photos
शराब पीना छोड़ चुके हैं बॉबी देओल, जानें अल्कोहल छोड़ने पर उनकी बॉडी में क्या हुए बदलाव?
हेल्थ
7 Photos
दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच आंखों की सेहत कैसे रखें बेहतर, जाने बचाव के स्मार्ट टिप्स
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
न्यूज़
'ये क्या मजाक है?' ट्रंप के बॉलरूम प्रोजेक्ट पर भड़कीं कमला हैरिस; बोलीं- US में बच्चे भूख से मरने लगेंगे
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आजम खान से सपा सांसद इकरा हसन ने रामपुर में की मुलाकात, बिहार चुनाव पर किया बड़ा दावा
बॉलीवुड
'थामा' ने क्यों सिकंदर का खून चूसा, बेताल ज्यादा ताकतवर या वैंपायर? आदित्य सरपोतदार ने बताया
क्रिकेट
भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होगा वर्ल्ड कप फाइनल? कैसा है दोनों का हेड-टू-हेड रिकॉर्ड
Advertisement
हेल्थ
7 Photos
फोन-लैपटॉप का हद से ज्यादा इस्तेमाल खतरनाक, युवाओं में तेजी से बढ़ रही ड्राई आइज की प्रॉब्लम
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion