लंबे समय तक बैठकर काम करने की है आदत तो हो जाएं सावधान, आपका शरीर बन सकता है बीमारियों का घर

लंबे समय तक बैठकर काम करने की है आदत तो हो जाएं सावधान, आपका शरीर बन सकता है बीमारियों का घर

अगर आप भी दिन भर एक ही जगह बैठकर काम करते हैं तो आपके भी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि लंबे समय तक बैठे रहने से कौन-से नुकसान होते हैं?

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 01 Nov 2025 07:43 AM (IST)
आजकल लोग ज्यादातर अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पर बैठकर ही काम करते हैं. ऑफिस का काम हो, कोई प्रोजेक्ट बनाना हो या कुछ और. ऐसे में काफी लंबे समय तक एक ही जगह बैठकर काम करने से लोगों को कई परेशानियां भी होने लगती हैं.

दरअसल, कोविड के बाद से सब काम ऑनलाइन होने की वजह से लोगों का इस तरह काम करने का रूटीन ही बन गया है. कभी लैपटॉप लेकर सोफे पर तो कभी बेड पर बैठकर दिन भर काम चलता रहता है.
ऐसे में रोजाना इसी तरह एक ही जगह पर बैठकर काम करने से लोगो में हेल्थ प्रॉब्लम्स काफी बढ़ गई है. ऐसे में आइए हम आपको बताते हैं कि एक ही जगह पर बैठकर काम करने से क्या नुकसान होते हैं.
लंबे समय तक सेम जगह बैठकर काम करने से आप वेट गेन करने लगते हैं. दरअसल, इस दौरान शरीर में काफी कैलोरीज जमा हो जाती हैं और मोटापा बढ़ जाता है.
सेम पोस्चर में काफी देर तक बैठकर काम करने से बैक प्रॉब्लम्स की शिकायत काफी बढ़ जाती है. इससे कमर में दर्द, गर्दन दर्द और स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी समस्याएं हो जाती हैं.
जब हम दिन भर बैठे-बैठे काम करते हैं तो ज्यादा थकावट हो जाती है क्योंकि फिजिकल ऐक्टिविटी न होने के चलते शरीर एक्टिव नहीं रहता है.
लंबे समय तक बैठे रहने से पैरों में दर्द और कमजोरी भी हो जाती है. इसके अलावा जो लोगों कुर्सी पर बैठकर काम करते हैं उनके पैरों में सूजन भी देखने को मिलती है.
सबसे ज्यादा डायबिटीज का खतरा उन लोगों को होता है, जो फिजिकल काम नहीं करते हैं. ऐसे में दिनभर बैठकर काम करने से शुगर लेवल बढ़ने के चांसेज भी होते हैं.
Published at : 01 Nov 2025 07:43 AM (IST)
Fitness Health LIfestyle Side Effects Of Prolonged Sitting

Photo Gallery

Embed widget