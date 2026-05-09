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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थWeight Loss Drugs Health Risk: GLP-1 ड्रग्स से घट रहा वजन, लेकिन आंखों पर पड़ सकता है असर; विशेषज्ञों ने किया अलर्ट

Weight Loss Drugs Health Risk: GLP-1 ड्रग्स से घट रहा वजन, लेकिन आंखों पर पड़ सकता है असर; विशेषज्ञों ने किया अलर्ट

Weight Loss Drugs Health Risk : इन दवाओं से मरीजों का वजन कम होने और ब्लड शुगर नियंत्रित होने में मदद मिलती है, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि इसका असर सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 09 May 2026 10:44 AM (IST)
Weight Loss Drugs Health Risk : इन दवाओं से मरीजों का वजन कम होने और ब्लड शुगर नियंत्रित होने में मदद मिलती है, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि इसका असर सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं है.

Weight Loss Drugs Health Risk: आजकल भारत में Ozempic जैसी GLP-1 दवाओं का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है. पहले जिन्हें सिर्फ टाइप 2 डायबिटीज के इलाज के लिए दिया जाता था, अब इन्हें मोटापे और वजन घटाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है. इन दवाओं से मरीजों का वजन कम होने और ब्लड शुगर नियंत्रित होने में मदद मिलती है, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि इसका असर सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं है, बल्कि आंखों की सेहत पर भी पड़ सकता है. विशेषज्ञ अब मरीजों को नियमित आंखों की जांच पर जोर दे रहे हैं, लेकिन गंभीर स्थितियों जैसे अचानक नजर कमजोर होने या आंख की नस में ब्लड फ्लो कम होने जैसी समस्याओं के जोखिम पर भी निगरानी रखने की सलाह दे रहे हैं.

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डॉक्टरों का कहना है कि जिन लोगों को डायबिटीज या मोटापा होता है, उनमें पहले से ही आंखों की बीमारियों का खतरा ज्यादा होता है. इनमें डायबिटिक रेटिनोपैथी, आंखों में सूजन (macular edema) और नजर कमजोर होना या धुंधला दिखना शामिल हैं. इसलिए ऐसे मरीजों को नियमित आंखों की जांच की जरूरत होती है.
डॉक्टरों का कहना है कि जिन लोगों को डायबिटीज या मोटापा होता है, उनमें पहले से ही आंखों की बीमारियों का खतरा ज्यादा होता है. इनमें डायबिटिक रेटिनोपैथी, आंखों में सूजन (macular edema) और नजर कमजोर होना या धुंधला दिखना शामिल हैं. इसलिए ऐसे मरीजों को नियमित आंखों की जांच की जरूरत होती है.
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जब Ozempic जैसी दवाएं तेजी से ब्लड शुगर कम करती हैं, तो कभी-कभी इसका असर आंखों पर अस्थायी रूप से पड़ सकता है. इससे कुछ मरीजों को धुंधला दिखाई देने की समस्या हो सकती है. डॉक्टरों का कहना है कि यह बदलाव अक्सर अस्थायी होता है, लेकिन नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.
जब Ozempic जैसी दवाएं तेजी से ब्लड शुगर कम करती हैं, तो कभी-कभी इसका असर आंखों पर अस्थायी रूप से पड़ सकता है. इससे कुछ मरीजों को धुंधला दिखाई देने की समस्या हो सकती है. डॉक्टरों का कहना है कि यह बदलाव अक्सर अस्थायी होता है, लेकिन नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.
Published at : 09 May 2026 10:44 AM (IST)
Tags :
Eye Health Health LIfestyle GLP 1 Drugs Weight Loss Medication

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