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Weight Loss Drugs Health Risk: GLP-1 ड्रग्स से घट रहा वजन, लेकिन आंखों पर पड़ सकता है असर; विशेषज्ञों ने किया अलर्ट
Weight Loss Drugs Health Risk : इन दवाओं से मरीजों का वजन कम होने और ब्लड शुगर नियंत्रित होने में मदद मिलती है, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि इसका असर सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं है.
Weight Loss Drugs Health Risk: आजकल भारत में Ozempic जैसी GLP-1 दवाओं का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है. पहले जिन्हें सिर्फ टाइप 2 डायबिटीज के इलाज के लिए दिया जाता था, अब इन्हें मोटापे और वजन घटाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है. इन दवाओं से मरीजों का वजन कम होने और ब्लड शुगर नियंत्रित होने में मदद मिलती है, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि इसका असर सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं है, बल्कि आंखों की सेहत पर भी पड़ सकता है. विशेषज्ञ अब मरीजों को नियमित आंखों की जांच पर जोर दे रहे हैं, लेकिन गंभीर स्थितियों जैसे अचानक नजर कमजोर होने या आंख की नस में ब्लड फ्लो कम होने जैसी समस्याओं के जोखिम पर भी निगरानी रखने की सलाह दे रहे हैं.
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Published at : 09 May 2026 10:44 AM (IST)
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