डॉक्टरों का कहना है कि जिन लोगों को डायबिटीज या मोटापा होता है, उनमें पहले से ही आंखों की बीमारियों का खतरा ज्यादा होता है. इनमें डायबिटिक रेटिनोपैथी, आंखों में सूजन (macular edema) और नजर कमजोर होना या धुंधला दिखना शामिल हैं. इसलिए ऐसे मरीजों को नियमित आंखों की जांच की जरूरत होती है.