सेहत का सुपरफूड होते हैं घी में भुने ड्राई फ्रूट्स, जानें इनके कमाल के फायदे

घी में मौजूद हेल्दी फैट और ड्राई फ्रूट्स में पाए जाने वाले प्रोटीन, आयरन और पोषक तत्व शरीर को तुरंत एनर्जी देते हैं. अगर आपको कमजोरी, थकान या दिनभर सुस्ती महसूस होती है, तो घी में भुने ड्राई फ्रूट्स एक अच्छा ऑप्शन हैं. ये बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी के लिए फायदेमंद होते है.