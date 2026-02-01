हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बजटWPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थसेहत का सुपरफूड होते हैं घी में भुने ड्राई फ्रूट्स, जानें इनके कमाल के फायदे

सेहत का सुपरफूड होते हैं घी में भुने ड्राई फ्रूट्स, जानें इनके कमाल के फायदे

जब इन दोनों को मिलाकर यानी ड्राई फ्रूट्स को देसी घी में हल्का भूनकर खाया जाता है, तो यह स्वाद के साथ-साथ सेहत के लिए भी किसी सुपरफूड से कम नहीं होता है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 01 Feb 2026 08:30 AM (IST)
जब इन दोनों को मिलाकर यानी ड्राई फ्रूट्स को देसी घी में हल्का भूनकर खाया जाता है, तो यह स्वाद के साथ-साथ सेहत के लिए भी किसी सुपरफूड से कम नहीं होता है.

आजकल लोग सेहत को लेकर पहले से ज्यादा जागरूक हो गए हैं. ऐसे में नेचुरल और पारंपरिक चीजों की तरफ रुझान बढ़ रहा है. घी और ड्राई फ्रूट्स भारतीय रसोई का अहम हिस्सा रहे हैं. जब इन दोनों को मिलाकर यानी ड्राई फ्रूट्स को देसी घी में हल्का भूनकर खाया जाता है, तो यह स्वाद के साथ-साथ सेहत के लिए भी किसी सुपरफूड से कम नहीं होता, खासतौर पर सर्दियों में घी में भुने ड्राई फ्रूट्स शरीर को गर्मी देने, ताकत बढ़ाने और बीमारियों से बचाने में मदद करते हैं.

1/6
घी में मौजूद हेल्दी फैट और ड्राई फ्रूट्स में पाए जाने वाले प्रोटीन, आयरन और पोषक तत्व शरीर को तुरंत एनर्जी देते हैं. अगर आपको कमजोरी, थकान या दिनभर सुस्ती महसूस होती है, तो घी में भुने ड्राई फ्रूट्स एक अच्छा ऑप्शन हैं. ये बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी के लिए फायदेमंद होते है.
घी में मौजूद हेल्दी फैट और ड्राई फ्रूट्स में पाए जाने वाले प्रोटीन, आयरन और पोषक तत्व शरीर को तुरंत एनर्जी देते हैं. अगर आपको कमजोरी, थकान या दिनभर सुस्ती महसूस होती है, तो घी में भुने ड्राई फ्रूट्स एक अच्छा ऑप्शन हैं. ये बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी के लिए फायदेमंद होते है.
2/6
बादाम, काजू, अखरोट और किशमिश में भरपूर मात्रा में विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं. जब इन्हें घी में भूनकर खाया जाता है, तो शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है. इससे सर्दी-खांसी, वायरल और दूसरी बीमारियों से बचाव होता है.
बादाम, काजू, अखरोट और किशमिश में भरपूर मात्रा में विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं. जब इन्हें घी में भूनकर खाया जाता है, तो शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है. इससे सर्दी-खांसी, वायरल और दूसरी बीमारियों से बचाव होता है.
Published at : 01 Feb 2026 08:30 AM (IST)
Tags :
Benefits Of Dry Fruits Winter Health Benefits Of Ghee Ghee Roasted Dry Fruits

हेल्थ फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
LPG Cylinder Price Hike: बजट से पहले तगड़ा झटका,10-20, 30 नहीं इतने रुपए महंगा हो गया गैस सिलेंडर
LPG Cylinder Price Hike: बजट से पहले तगड़ा झटका,10-20, 30 नहीं इतने रुपए महंगा हो गया गैस सिलेंडर
बिहार
बिहार के बिहटा में दर्दनाक हादसा, ऑटो और ट्रक की भीषण टक्कर में 5 लोगों की मौत और तीन घायल
बिहार के बिहटा में दर्दनाक हादसा, ऑटो और ट्रक की भीषण टक्कर में 5 लोगों की मौत और तीन घायल
स्पोर्ट्स
IND vs NZ 5th T20I: तिरुवनंतपुरम में भारत का तूफान, ईशान-सूर्या से लेकर अर्शदीप तक ये 5 खिलाड़ी रहे जीत के हीरो
तिरुवनंतपुरम में भारत का तूफान, ईशान-सूर्या से लेकर अर्शदीप तक ये 5 खिलाड़ी रहे जीत के हीरो
मनोरंजन
Mardaani 3 Box Office Day 2 LIVE: 'बॉर्डर 2' की सुनामी के बीच डटकर खड़ी है 'मर्दानी 3', दूसरे दिन कमाई हुई 10 करोड़
Mardaani 3 Box Office Day 2 LIVE: 'बॉर्डर 2' की सुनामी के बीच डटकर खड़ी है 'मर्दानी 3', दूसरे दिन कमाई हुई 10 करोड़
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Union Budget 2026: आजाद भारत में आज पहली बार रविवार को पेश होगा बजट | Nirmala Sitharaman |
Union Budget 2026: देश के आम बजट को लेकर UP के वित्त मंत्री का बड़ा बयान | Nirmala Sitharaman |
Union Budget 2026: आम बजट 2026 से जुड़ी जानिए 10 खास बातें | Nirmala Sitharaman | Economy
Pakistan में नहीं थम रहा गृह युद्ध, बलूचिस्तान में ताबड़तोड़ हमले | Munir | Breaking | ABP News
Union Budget 2026: बजट 2026-27 का काउंटडाउन शुरू, आज संसद में पेश होगा देश का आम बजट बजट |

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
यूजीसी रेग्युलेशन 2026- मोदी का मंडल और मंदिर दोनों वोट बैंक खतरे में!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
LPG Cylinder Price Hike: बजट से पहले तगड़ा झटका,10-20, 30 नहीं इतने रुपए महंगा हो गया गैस सिलेंडर
LPG Cylinder Price Hike: बजट से पहले तगड़ा झटका,10-20, 30 नहीं इतने रुपए महंगा हो गया गैस सिलेंडर
बिहार
बिहार के बिहटा में दर्दनाक हादसा, ऑटो और ट्रक की भीषण टक्कर में 5 लोगों की मौत और तीन घायल
बिहार के बिहटा में दर्दनाक हादसा, ऑटो और ट्रक की भीषण टक्कर में 5 लोगों की मौत और तीन घायल
स्पोर्ट्स
IND vs NZ 5th T20I: तिरुवनंतपुरम में भारत का तूफान, ईशान-सूर्या से लेकर अर्शदीप तक ये 5 खिलाड़ी रहे जीत के हीरो
तिरुवनंतपुरम में भारत का तूफान, ईशान-सूर्या से लेकर अर्शदीप तक ये 5 खिलाड़ी रहे जीत के हीरो
मनोरंजन
Mardaani 3 Box Office Day 2 LIVE: 'बॉर्डर 2' की सुनामी के बीच डटकर खड़ी है 'मर्दानी 3', दूसरे दिन कमाई हुई 10 करोड़
Mardaani 3 Box Office Day 2 LIVE: 'बॉर्डर 2' की सुनामी के बीच डटकर खड़ी है 'मर्दानी 3', दूसरे दिन कमाई हुई 10 करोड़
विश्व
Iran-US Tensions: 'ईरान चाहता है...', तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया बड़ा दावा
'ईरान चाहता है...', तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया बड़ा दावा
ट्रेंडिंग
गर्दन चटकाना पड़ा भारी, मामूली आदत से जाते-जाते बची जान, रोंगटे खड़े कर देगी खबर, यूजर्स हैरान
गर्दन चटकाना पड़ा भारी, मामूली आदत से जाते-जाते बची जान, रोंगटे खड़े कर देगी खबर, यूजर्स हैरान
जनरल नॉलेज
Sports Medals History: किसी भी खेल में कब शुरू हुआ था मेडल देने का रिवाज, जानें किसने की शुरुआत?
किसी भी खेल में कब शुरू हुआ था मेडल देने का रिवाज, जानें किसने की शुरुआत?
जनरल नॉलेज
Diamond Licking Myth: क्या हीरे को चाटने से हो सकती है मौत, जानें क्या है इसके पीछे का सच?
क्या हीरे को चाटने से हो सकती है मौत, जानें क्या है इसके पीछे का सच?
ENT LIVE
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
ENT LIVE
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
ENT LIVE
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
ENT LIVE
Mardaani 3 Review: Rani Mukerji एकदम छा गईं, हर किसी को चौंकाएगी कहानी
Mardaani 3 Review: Rani Mukerji एकदम छा गईं, हर किसी को चौंकाएगी कहानी
ENT LIVE
Shah Rukh Khan ने Netflix India के 10-Year Celebration Film को दी अपनी आवाज
Shah Rukh Khan ने Netflix India के 10-Year Celebration Film को दी अपनी आवाज
Embed widget