एक्सप्लोरर
सेहत का सुपरफूड होते हैं घी में भुने ड्राई फ्रूट्स, जानें इनके कमाल के फायदे
जब इन दोनों को मिलाकर यानी ड्राई फ्रूट्स को देसी घी में हल्का भूनकर खाया जाता है, तो यह स्वाद के साथ-साथ सेहत के लिए भी किसी सुपरफूड से कम नहीं होता है.
आजकल लोग सेहत को लेकर पहले से ज्यादा जागरूक हो गए हैं. ऐसे में नेचुरल और पारंपरिक चीजों की तरफ रुझान बढ़ रहा है. घी और ड्राई फ्रूट्स भारतीय रसोई का अहम हिस्सा रहे हैं. जब इन दोनों को मिलाकर यानी ड्राई फ्रूट्स को देसी घी में हल्का भूनकर खाया जाता है, तो यह स्वाद के साथ-साथ सेहत के लिए भी किसी सुपरफूड से कम नहीं होता, खासतौर पर सर्दियों में घी में भुने ड्राई फ्रूट्स शरीर को गर्मी देने, ताकत बढ़ाने और बीमारियों से बचाने में मदद करते हैं.
1/6
2/6
Published at : 01 Feb 2026 08:30 AM (IST)
हेल्थ
6 Photos
क्या ब्रेन रॉट दिमाग को वाकई पहुंचा रहा नुकसान? डॉक्टर ने बताया माइंडलेस स्क्रॉलिंग का असर
हेल्थ
5 Photos
भारतीय रसोई में सरसों के तेल को क्यों माना जाता है बेस्ट, जानिए इससे दिल की सेहत को कैसे होता है फायदा
हेल्थ
6 Photos
घर में रोज इस्तेमाल होने वाली ये 6 चीजें बन जाती हैं जहर, समय पर नहीं बदली तो पहुंचा सकती है नुकसान
हेल्थ
6 Photos
बिना दवा कंट्रोल करें एंग्जायटी, अमेरिकी डॉक्टर ने बताईं स्ट्रेस घटाने वाली 6 डेली हैबिट्स
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
LPG Cylinder Price Hike: बजट से पहले तगड़ा झटका,10-20, 30 नहीं इतने रुपए महंगा हो गया गैस सिलेंडर
बिहार
बिहार के बिहटा में दर्दनाक हादसा, ऑटो और ट्रक की भीषण टक्कर में 5 लोगों की मौत और तीन घायल
स्पोर्ट्स
तिरुवनंतपुरम में भारत का तूफान, ईशान-सूर्या से लेकर अर्शदीप तक ये 5 खिलाड़ी रहे जीत के हीरो
मनोरंजन
Mardaani 3 Box Office Day 2 LIVE: 'बॉर्डर 2' की सुनामी के बीच डटकर खड़ी है 'मर्दानी 3', दूसरे दिन कमाई हुई 10 करोड़
Advertisement
हेल्थ
6 Photos
क्या ब्रेन रॉट दिमाग को वाकई पहुंचा रहा नुकसान? डॉक्टर ने बताया माइंडलेस स्क्रॉलिंग का असर
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion