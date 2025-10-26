हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थBollywood actors diseases: सलमान खान से लेकर अमिताभ बच्चन तक, इतनी खतरनाक बीमारियों से जूझ चुके भारत के ये स्टार्स

illnesses of film stars" भारत के कई ऐसे स्टार्स हैं, जो इस समय तमाम तरह की बीमारियों से गुजर रहे हैं. चलिए आपको इनके बारे में बताते हैं कि वे इस समय कौन कौन बीमारी से गुजर रहे हैं.

By : सोनम  | Updated at : 26 Oct 2025 10:54 PM (IST)
बॉलीवुड के सितारों की जिंदगी बाहर से जितनी चमकदार नजर आती है, अंदर से उतनी ही मुश्किलों से भरी होती है. कैमरे के सामने मुस्कुराते और फिट दिखने वाले कई स्टार्स ने असल जिंदगी में गंभीर बीमारियों से जंग लड़ी है. इनमें सलमान खान से लेकर अमिताभ बच्चन तक शामिल हैं. आइए जानते हैं किन-किन बीमारियों से हमारे चहेते सितारे गुजरे हैं.

बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान को ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया नाम की बीमारी है, जिसे
सदी के महानायक अमिताभ बच्चन लिवर सिरोसिस से जूझ चुके हैं. 1982 में फिल्म कुली की शूटिंग के दौरान हुए एक्सीडेंट के बाद उन्हें काफी ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिया गया था, जिसके चलते उन्हें हेपेटाइटिस-बी का संक्रमण हुआ. इसका असर यह हुआ कि उनके लिवर का 75 प्रतिशत हिस्सा काम करना बंद कर चुका है. इसके बावजूद आज भी वे फिल्मों और टीवी पर सक्रिय हैं.
एक्ट्रेस सोनम कपूर टाइप-1 डायबिटीज की मरीज हैं. उन्हें यह बीमारी बहुत कम उम्र में हो गई थी. इस बीमारी में मरीज को जीवनभर इंसुलिन या दवाइयों के सहारे रहना पड़ता है. सोनम ने खुद यह स्वीकार किया है कि इस चुनौती के बावजूद उन्होंने अपनी फिटनेस और हेल्थ पर विशेष ध्यान देकर एक्टिंग करियर संभाला.
90 के दशक की टॉप एक्ट्रेस रही मनीषा कोईराला ओवेरियन कैंसर से जूझ चुकी हैं. 2012 में उन्हें इस बीमारी का पता चला था. मनीषा ने अमेरिका में लंबा इलाज करवाया और पूरी तरह कैंसर फ्री हो गईं. इसके बाद उन्होंने फिर से फिल्मों में वापसी की और अब सोशल मीडिया पर भी हेल्थ अवेयरनेस से जुड़े मैसेज देती रहती हैं.
बॉलीवुड एक्टर अनिल कपूर को एंकायलॉजिंग स्पॉन्डिलाइटिस नाम की गंभीर बीमारी है, जो रीढ़ की हड्डी और जोड़ों को प्रभावित करती है. यह बीमारी बेहद दर्दनाक होती है और लंबे समय तक रहने वाली है. अनिल कपूर ने अपने ट्रीटमेंट और एक्सरसाइज से इसे काबू में रखा और आज भी एनर्जी भरे अंदाज में काम कर रहे हैं.
रणबीर कपूर ने खुद बताया है कि उन्हें डिविएटेड नेजल सेप्टम की समस्या थी, जिसके चलते सांस लेने में दिक्कत होती थी. इस वजह से उन्होंने सर्जरी करवाई. यह समस्या आम तो है, लेकिन अगर सही समय पर ध्यान न दिया जाए तो परेशानी बढ़ सकती है.
सुपरस्टार रजनीकांत कई बार अपनी हेल्थ को लेकर चर्चा में रहे हैं. उन्हें ब्लड प्रेशर और लंग्स से जुड़ी समस्या के चलते अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था. डॉक्टरों की सलाह और इलाज से उन्होंने अपनी तबीयत संभाली और फिर से फिल्मों में सक्रिय हो गए.
Published at : 26 Oct 2025 05:14 PM (IST)
