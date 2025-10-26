सदी के महानायक अमिताभ बच्चन लिवर सिरोसिस से जूझ चुके हैं. 1982 में फिल्म कुली की शूटिंग के दौरान हुए एक्सीडेंट के बाद उन्हें काफी ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिया गया था, जिसके चलते उन्हें हेपेटाइटिस-बी का संक्रमण हुआ. इसका असर यह हुआ कि उनके लिवर का 75 प्रतिशत हिस्सा काम करना बंद कर चुका है. इसके बावजूद आज भी वे फिल्मों और टीवी पर सक्रिय हैं.