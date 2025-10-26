एक्सप्लोरर
Bollywood actors diseases: सलमान खान से लेकर अमिताभ बच्चन तक, इतनी खतरनाक बीमारियों से जूझ चुके भारत के ये स्टार्स
illnesses of film stars" भारत के कई ऐसे स्टार्स हैं, जो इस समय तमाम तरह की बीमारियों से गुजर रहे हैं. चलिए आपको इनके बारे में बताते हैं कि वे इस समय कौन कौन बीमारी से गुजर रहे हैं.
बॉलीवुड के सितारों की जिंदगी बाहर से जितनी चमकदार नजर आती है, अंदर से उतनी ही मुश्किलों से भरी होती है. कैमरे के सामने मुस्कुराते और फिट दिखने वाले कई स्टार्स ने असल जिंदगी में गंभीर बीमारियों से जंग लड़ी है. इनमें सलमान खान से लेकर अमिताभ बच्चन तक शामिल हैं. आइए जानते हैं किन-किन बीमारियों से हमारे चहेते सितारे गुजरे हैं.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 26 Oct 2025 05:14 PM (IST)
हेल्थ
7 Photos
सलमान खान से लेकर अमिताभ बच्चन तक, इतनी खतरनाक बीमारियों से जूझ चुके भारत के ये स्टार्स
हेल्थ
7 Photos
खाने के बाद रोजाना च्यूइंग गम खाने से नहीं होगी एसिडिटी, डॉक्टर्स भी देते हैं इसकी सलाह
हेल्थ
6 Photos
क्या HIV होने के बाद भी फिजिकल रिलेशन बना सकते हैं, जानें क्या कर सकते हैं क्या नहीं?
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
यूक्रेन छोड़िए, अमेरिका की भी बढ़ी टेंशन! रूस ने 'अदृश्य' न्यूक्लियर मिसाइल का टेस्ट कर सबको हिला डाला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सहारनपुर: टायर फैक्ट्री में बॉयलर फटने से हादसा, 2 मजदूरों की मौके पर मौत, 5 झुलसे
क्रिकेट
स्टोइनिस-इंग्लिस और टिम डेविड IN, स्टार्क OUT, पहले टी20 में ऐसी होगी ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग इलेवन
विश्व
चीन पर लगा टैरिफ हटाएगा अमेरिका! US के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट बोले- 'दोनों देशों के बीच समझौता...'
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion