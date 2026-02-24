हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Health Benefits Of Millets: हार्ट-शुगर और डाइजेशन का 'ऑल-इन-वन' इलाज, जानें मोटे अनाज को डाइट में शामिल करने के 5 बड़े कारण

Health Benefits Of Millets: हार्ट-शुगर और डाइजेशन का 'ऑल-इन-वन' इलाज, जानें मोटे अनाज को डाइट में शामिल करने के 5 बड़े कारण

High Fiber Grains For Digestion: जिस मोटे अनाज को कल तक "गरीबों का खाना" माना जाता था, आज उसे लोग उसे डाइट में शामिल कर रहे हैं. चलिए आपको इसके पीछे का कारण बताते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है?

By : सोनम  | Updated at : 24 Feb 2026 11:35 AM (IST)
High Fiber Grains For Digestion: जिस मोटे अनाज को कल तक

पिछले एक दशक में मिलेट्स यानी मोटे अनाज ने "गरीबों का भोजन" वाली छवि से निकलकर सुपरफूड का दर्जा हासिल कर लिया है. हैरानी की बात यह है कि ये हजारों सालों से हमारी थाली का हिस्सा रहे हैं, लेकिन हम ही इनके गुणों को नजरअंदाज करते रहे. आज फिर से इनके न्यूट्रिशन, स्वाद और पर्यावरण के अनुकूल होने की वजह से इनकी अहमियत बढ़ी है.

मिलेट्स न्यूट्रिशन तत्वों का खजाना हैं. इनमें प्रोटीन के साथ-साथ मैग्नीशियम, आयरन, पोटैशियम, फॉस्फोरस और विटामिन बी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं. रागी और फॉक्सटेल जैसे मिलेट्स शरीर की मरम्मत, इम्यूनिटी और सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माने जाते हैं.
इनमें मौजूद उच्च फाइबर डाइजेशन सिस्टम को बेहतर बनाता है. नियमित सेवन से कब्ज जैसी समस्याओं में राहत मिलती है और आंतों का माइक्रोबायोम भी मजबूत होता है. इसके साथ ही, देर तक पेट भरा रहने का एहसास कराकर यह वजन नियंत्रित रखने में मदद करता है.
Published at : 24 Feb 2026 11:35 AM (IST)
Health Benefits Of Millets Why Include Millets In Daily Diet Millets For Weight Loss

