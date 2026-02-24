एक्सप्लोरर
Health Benefits Of Millets: हार्ट-शुगर और डाइजेशन का 'ऑल-इन-वन' इलाज, जानें मोटे अनाज को डाइट में शामिल करने के 5 बड़े कारण
High Fiber Grains For Digestion: जिस मोटे अनाज को कल तक "गरीबों का खाना" माना जाता था, आज उसे लोग उसे डाइट में शामिल कर रहे हैं. चलिए आपको इसके पीछे का कारण बताते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है?
पिछले एक दशक में मिलेट्स यानी मोटे अनाज ने "गरीबों का भोजन" वाली छवि से निकलकर सुपरफूड का दर्जा हासिल कर लिया है. हैरानी की बात यह है कि ये हजारों सालों से हमारी थाली का हिस्सा रहे हैं, लेकिन हम ही इनके गुणों को नजरअंदाज करते रहे. आज फिर से इनके न्यूट्रिशन, स्वाद और पर्यावरण के अनुकूल होने की वजह से इनकी अहमियत बढ़ी है.
