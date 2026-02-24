इनमें मौजूद उच्च फाइबर डाइजेशन सिस्टम को बेहतर बनाता है. नियमित सेवन से कब्ज जैसी समस्याओं में राहत मिलती है और आंतों का माइक्रोबायोम भी मजबूत होता है. इसके साथ ही, देर तक पेट भरा रहने का एहसास कराकर यह वजन नियंत्रित रखने में मदद करता है.