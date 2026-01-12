बार-बार पेशाब आना, पेशाब की धार कमजोर होना, पेशाब शुरू या बंद करने में दिक्कत और यह महसूस होना कि ब्लैडर पूरी तरह खाली नहीं हुआ, इन लक्षणों को अक्सर लोग सामान्य बुढ़ापा मान लेते हैं. लेकिन हकीकत में ये प्रोस्टेट कैंसर की शुरुआती चेतावनी भी हो सकते हैं.