एक्सप्लोरर
Cancer Risk In Men: अगर बार-बार आ रहा पेशाब तो हो सकता है इस कैंसर का खतरा, पुरुषों को रहना चाहिए सावधान
Cancer: पुरुषों में कैंसर के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं. इसके पीछे कारण यह है कि इनके लक्षणों को अक्सर इग्नोर कर दिया जाता है. चलिए आपको बार-बार यूरिन से होने वाले कैंसर के बारे में बताते हैं.
अगर पुरुषों को बार-बार पेशाब आ रहा है और वे इसे उम्र का असर समझकर नजरअंदाज कर रहे हैं, तो यह खतरनाक हो सकता है. डॉक्टरों के अनुसार यह प्रोस्टेट कैंसर का शुरुआती संकेत भी हो सकता है, खासकर 50 साल से अधिक उम्र के पुरुषों में. समय रहते ध्यान न देने पर इलाज मुश्किल हो जाता है.
1/7
2/7
Published at : 12 Jan 2026 12:01 PM (IST)
हेल्थ
6 Photos
अनियमित पीरियड्स और स्ट्रेस कितना खतरनाक, जानें PCOS कैसे बनता है रिश्ता टूटने की वजह?
हेल्थ
6 Photos
छोटे बच्चों से ये एक्टिविटीज कराईं तो ब्रेन होगा बूस्ट, एक्सपर्ट्स भी देते हैं यह सलाह
हेल्थ
5 Photos
हमारी रोज की ये 5 गलतियां धीरे-धीरे बढ़ा देती हैं ब्लड प्रेशर, एक्सपर्ट ने किया खुलासा
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
ऑपरेशन मंगूस: विस्फोटक सिगार और जहरीला मिल्कशेक... जब क्यूबा में तख्तापलट में नाकाम हुआ अमेरिका
महाराष्ट्र
'गीदड़भभकी से नहीं डरते', संजय राउत के '10 मिनट में मुंबई बंद' वाले बयान पर भड़के देवेंद्र फडणवीस
विश्व
'रूस के 1000 सैनिक हर रोज मारे जा रहे, पुतिन की मैडनेस को अमेरिका...' जेलेंस्की ने किया चौंकाने वाला दावा
क्रिकेट
क्या बांग्लादेश के टी20 वर्ल्ड कप का मैच पाकिस्तान में होगा? आईसीसी को पीसीबी ने दिया ये खास ऑफर
Advertisement
प्रदीप भंडारीबीजेपी नेता
Opinion